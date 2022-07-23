Возле Полтавы перевернулась фура. Трасса Киев-Харьков перекрыта
На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева в Харьков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram патрульной полиции.
Сообщается, что авария произошла на 330-м километре трассы М-03 Киев–Харьков–Довжанский.
"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.
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