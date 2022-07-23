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Возле Полтавы перевернулась фура. Трасса Киев-Харьков перекрыта

дтп,полтава

На въезде в Полтаву перевернулась фура и перекрыла трассу из Киева в Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram патрульной полиции.

Сообщается, что авария произошла на 330-м километре трассы М-03 Киев–Харьков–Довжанский.

"Водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Для того чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника. Планируйте маршрут поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
Долболёд
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23.07.2022 22:28
+6
Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
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23.07.2022 23:47
+5
А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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23.07.2022 23:46
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гололёд
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23.07.2022 22:22 Ответить
Долболёд
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23.07.2022 22:28 Ответить
Бо усі нормальні водії або за кордоном, або в ЗСУ.
Понабирали по об'явам...
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23.07.2022 22:35 Ответить
Бо довбури літають як на седанах,не розуміючи яку массу женуть.
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23.07.2022 22:48 Ответить
Так воно і є 23 роки а він уже на фурі , водюком .
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23.07.2022 23:47 Ответить
Логопед
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23.07.2022 23:35 Ответить
Зелені дебіли докерувались , що не можуть вже навіть нормальних дорожніх робітників найняти, які цей непотріб за годину приберуть. Чи всі гроші передбачені на такі роботи вже в карманах агрохімій і дєрьмаків?
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23.07.2022 22:36 Ответить
А це нічого що тяжка техніка не стоїть на кожному кілометрі . Тим більше в наш час . Ото аби перднути
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23.07.2022 23:46 Ответить
Він має рацію. При такій "напрязі" дорожні служби мали би бути готовими і очистити трасу (стратегічну, замітьте!) максимум за годину і відновити рух. Швидше всього тут затримка не в фурі і не в трасі а в характері перевозимого вантажу...
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24.07.2022 16:46 Ответить
Свидетели уже набрали с дороги уцелевшее пиво
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23.07.2022 22:40 Ответить
С такими думками тільки ти.Ні одна пляшка не була розграбована людьми.Ба більше ніхто і не кинувься їх рокрадати .
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23.07.2022 23:10 Ответить
Згодна, те що зараз ви називаєте пивом навіть нюхати шкідливо, не те що пити, а от город би покропила від шкідників
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24.07.2022 07:44 Ответить
А водитель пиво пил ?
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24.07.2022 04:52 Ответить
Сейчас на фуры берут кого попало и без опыта.Вот и результат.
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24.07.2022 07:45 Ответить
 
 