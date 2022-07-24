Саміт перших леді та джентльменів став успішним, - Зеленський
Другий саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у суботу до Києва, став успішним
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у традиційному відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні у Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді та джентльменів. Цього року він зібрав ще більше учасників. Об'єднав Київ із Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, громадських діячів інших країн та воїнів. Представники бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів…", - сказав він.
У сучасному світі, сказав він, неможливо обходитися лише звичною класичною дипломатією. "Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних громад допомогти державі, яка бореться за свою непохитність і незалежність. І з цього погляду став сьогодні дуже успішним", - наголосив Зеленський.
"Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал будь-якої сили. Але лише Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - заявив президент.
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це дитяцей ******** тішиться за державні гроші.Може б на армію ці кошти краще повернути,а не крутити зеленою сракою перед збіговиськом друзяк Лєнки Скумрії ?
Скорочена, роззброєна армія, знищена економіка та енергетика, зовнішня політика, шашличОк на травневі свята ( це що за ствята такі?), Гундосік з відосіками та фсбшний дерьмак, з ОПівськими ригами на чолі кріїни.
Тому, йдіть ви зі своїм комфортому вслЕд за вашим гускім кораблЬом.
Чи може крутішим за міліард дерев?
А може він перевершив навіть велике будівництво?
А стільки ще було дурних ідей...
Саміти леді, фуршети, бали, виїзди на полювання, ...
Ленка-скумбрія
Джентельмєн ...
зелєнський...
От така *****...
Но там, где все горды развратом,
Понятия перемешав,
Там правый будет виноватым,
А виноватый будет прав.
Не стало ничего святого.
Все разбрелись и тянут врозь.
Расшатываются основы,
Которыми все создалось.
И честный человек слабеет,
Так все кругом развращено.
Когда судья карать не смеет,
С преступником он заодно...
Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"
Поки є в країні лохи в Коломойского та Зе-братви діла неплохи!)
Твоя зЕЛенка така ж ледя, як люся бандюкович.