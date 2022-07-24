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Саміт перших леді та джентльменів став успішним, - Зеленський

зеленський

Другий саміт перших леді та джентльменів, що відбувся у суботу до Києва, став успішним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у традиційному відеозверненні у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді та джентльменів. Цього року він зібрав ще більше учасників. Об'єднав Київ із Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, громадських діячів інших країн та воїнів. Представники бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів…", - сказав він.

У сучасному світі, сказав він, неможливо обходитися лише звичною класичною дипломатією. "Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних громад допомогти державі, яка бореться за свою непохитність і незалежність. І з цього погляду став сьогодні дуже успішним", - наголосив Зеленський.

"Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал будь-якої сили. Але лише Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленська ініціювала другий Саміт перших леді та джентльменів та збір коштів на реанімобілі для українських лікарень

Автор: 
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Топ коментарі
+39
К это скоту обращается конгрессмен с обвинениями в диктатуре,а оно байки гонит про леди и джентльменом.Ему конкретные вопросы задают о нац. безопасности оно какую-то пургу гонит
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24.07.2022 00:35
+38
скажи вова, нах нам нужно это знать ? нам жрать нет чего, за квартиру платить нечем, если остались квартиры, работЫ нет - ВОООООБЩЕ , ты впариваешь людям про лели и джентельменов, ......................ты вова вообще края потерял, твои друзья с партии регионов миллионы гребут , а людям на хлеб нет денег, ............уходи сам , и ермака своего забирай, иначе вынесут ногами вперед.
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24.07.2022 00:21
+36
Оцени мою доброту, Вовочка. Веревка тонкая, узел большой. Т.е., затянется моментально, и шейные позвонки сломает сразу. А заслужил ты толстую и шершавую, которая задавит мееееедленно.
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24.07.2022 00:21
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24.07.2022 00:17 Відповісти
К это скоту обращается конгрессмен с обвинениями в диктатуре,а оно байки гонит про леди и джентльменом.Ему конкретные вопросы задают о нац. безопасности оно какую-то пургу гонит
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24.07.2022 00:35 Відповісти
А тобв "повлазило? Тобв не видно "блазенського бєспрєделу"? Не видно "витирання ніг об Конституцію" і закони "Блазнем"? Мабуть "зеленою капустою" очі заліпило!
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24.07.2022 04:20 Відповісти
Додам - ящось не чув "хвамілій" "перших "бЛеді" - які на "самміті" збиралися! Може назвеш? Щоб ми знали - на якому "смітнику" їх набирали?
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24.07.2022 07:39 Відповісти
"Чучундра"!!! Ти тему статті бачиш? Я тобі питання саме по темі статті поставив! Про "словесний понос твого "діда ******" Не "крути очком" - раз вліз у обговорення та йому пробуєш "сраку відмить" - давай відповідь на поставлене питання! А про Спартс чи Корбана на інших темах розмова йде!
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24.07.2022 08:42 Відповісти
Чому я не була запрошена, леді це ми, а не кози, ще б медведчучку запросили, а ці гроші підняли б пенсії справжнім леді України
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24.07.2022 00:21 Відповісти
Все правильно, леді і джентльмени мають же десь збиратись і тусуватись а хто не в перших леді і не джентльмени будь- ласка на передову.
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24.07.2022 06:20 Відповісти
чем бы дитя не тешилось, лижбы не плакало.....
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24.07.2022 00:21 Відповісти
Так у тому то й справа,що це дитя цей ******** тішиться за державні гроші.Може б на армію ці кошти краще повернути,а не крутити зеленою сракою перед збіговиськом друзяк Лєнки Скумрії ?
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24.07.2022 14:08 Відповісти
скажи вова, нах нам нужно это знать ? нам жрать нет чего, за квартиру платить нечем, если остались квартиры, работЫ нет - ВОООООБЩЕ , ты впариваешь людям про лели и джентельменов, ......................ты вова вообще края потерял, твои друзья с партии регионов миллионы гребут , а людям на хлеб нет денег, ............уходи сам , и ермака своего забирай, иначе вынесут ногами вперед.
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24.07.2022 00:21 Відповісти
Подсказываю выход из такого "ужасного" положения: берешь автомат, идешь на фронт, добываешь Победу и выгоняешь рашистов!!.. Отстраиваем страну, создаем рабочие места, делаем жизнь комфортной для всех и для тебя- в отдельности!!
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24.07.2022 08:50 Відповісти
Він має звільняти країну, а ви, зЕбіли, будете її відбудовувати? Ви зробите країну комфортною? То ви в 2019 сторили комфортне, для вас, життя.
Скорочена, роззброєна армія, знищена економіка та енергетика, зовнішня політика, шашличОк на травневі свята ( це що за ствята такі?), Гундосік з відосіками та фсбшний дерьмак, з ОПівськими ригами на чолі кріїни.
Тому, йдіть ви зі своїм комфортому вслЕд за вашим гускім кораблЬом.
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24.07.2022 10:15 Відповісти
Оцени мою доброту, Вовочка. Веревка тонкая, узел большой. Т.е., затянется моментально, и шейные позвонки сломает сразу. А заслужил ты толстую и шершавую, которая задавит мееееедленно.
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24.07.2022 00:21 Відповісти
Никогда не копай яму другому- можешь сам угодить!!
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24.07.2022 08:51 Відповісти
Це лише жест доброї волі
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24.07.2022 09:37 Відповісти
Онлайн???
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24.07.2022 00:22 Відповісти
Ленка скумбрію по 8 привезла?
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24.07.2022 00:22 Відповісти
Млин, если б она сюда привезла свежемороженую скумбрию в товарных кол-вах, я бы ей букет роз подарил. Нема тут скумбрии. А я ее, скумбрию, очень люблю, особенно слабосол горячего копчения. И приходится за ней, скумбрией, ездить аж в Филаделфию, в тот "русский" супермаркет, который преимущественно Украинский(один из 3-х).
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24.07.2022 00:30 Відповісти
А ти лобстери трескай
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24.07.2022 07:04 Відповісти
Клоунада продовжується навіть під час війни
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24.07.2022 00:28 Відповісти
За чей счёт был банкет, зеленский? Уходи в отставку вместе со своими ,,Слугами" и Елдаком и свою первую скумбрию забирай!!
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24.07.2022 00:33 Відповісти
Дебіла кусок. 73% уродів, ви навіть не уявляєте собі, що ви накоїли в 2019 році.
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24.07.2022 00:36 Відповісти
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24.07.2022 00:37 Відповісти
Саміт перших леді та джентельменів и леди скумбрии по 8 гривень
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24.07.2022 00:38 Відповісти
а ще можна своїх собак відправити на саміт користуйЗе ідею
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24.07.2022 00:38 Відповісти
Каждый день изощряются чтобы ещё придумать,чтоб увести тему Ермака в другую сторону.
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24.07.2022 00:42 Відповісти
Успішнішим за стовпчики з штрих-кодами та Потапом у парках?

Чи може крутішим за міліард дерев?

А може він перевершив навіть велике будівництво?

А стільки ще було дурних ідей...
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24.07.2022 00:45 Відповісти
У Блазня вже "царські замашки" прорізаються.
Саміти леді, фуршети, бали, виїзди на полювання, ...
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24.07.2022 00:47 Відповісти
Так він диктатор й тиран з комплексом "янєлох " просто не розкрився ще повністю. Чому гадаєте Америка зброю дозовано надає, щоб новий ***** не з'явився.
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24.07.2022 01:10 Відповісти
правду казати зелена шмаркля и ленка скумбрия таки да герои на заходи
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24.07.2022 00:47 Відповісти
🤣🤣🤣
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24.07.2022 01:08 Відповісти
А ТИИИИ ЄРМАК МОЙО УСЬО!!!
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24.07.2022 00:49 Відповісти
Хлопці, тільки зброя нам допоможе
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24.07.2022 00:59 Відповісти
Ах арлекіно, арлєкіно .. який же ти довбойоб.
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24.07.2022 01:04 Відповісти
Вова Українські ПЕРШІ ЛЕДІ зараз у ЗСУ, Волонтерах а Лєнка сепарка твоя то Лядь.... знову попутав Вованчік Леді та лЯді.
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24.07.2022 01:07 Відповісти
А я скумбрію люблю тільки на мангалі.
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24.07.2022 01:16 Відповісти
кому що

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24.07.2022 01:16 Відповісти
Лєнка-ополченка,
Ленка-скумбрія
Джентельмєн ...
зелєнський...
От така *****...
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24.07.2022 02:36 Відповісти
Мені цікаво почуть список "перших леді"! Вони "перші" де? На ринку в "блошиних рядах"?
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24.07.2022 04:23 Відповісти
хм, зліт перших блєді відбувся у Києві. А бомбили чомусь Одеський порт. Он як вони зеленського бояться... Чи може в портах якраз "центри прінятія рєшеній"?
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24.07.2022 05:41 Відповісти
Перші леді і джентельмени зараз на передовій. Тому не потрібно вводити людей в оману.
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24.07.2022 07:00 Відповісти
Найганебніша пляма в історії України.
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24.07.2022 08:04 Відповісти
Звичайно. В Зелі все успішно. Прям успіх за успіхом.
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24.07.2022 08:16 Відповісти
що він несе?Який "результат"?Який "потенціал"?
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24.07.2022 08:37 Відповісти
Що написав "кукловол" те й несе.
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24.07.2022 09:22 Відповісти
#кукловод.
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24.07.2022 09:23 Відповісти
Смішно та грустно людина яка членом трахала по роялю та стёбом і кривлянням по життю вдруг зрозуміла що вона благодоря дурням що дали йому владу може і джентельменом себе обявіть. Чомусь тільки кудись зникло найвеличнийший.

Но там, где все горды развратом,

Понятия перемешав,

Там правый будет виноватым,

А виноватый будет прав.

Не стало ничего святого.

Все разбрелись и тянут врозь.

Расшатываются основы,

Которыми все создалось.

И честный человек слабеет,

Так все кругом развращено.

Когда судья карать не смеет,

С преступником он заодно...

Иоганн Вольфганг Гете "Фауст"

Поки є в країні лохи в Коломойского та Зе-братви діла неплохи!)
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24.07.2022 09:26 Відповісти
Через його "велике крадівництво" людей вбито, житло зруйновано, бізнес втрачено, території окуповані, а воно про ШОУ.
Твоя зЕЛенка така ж ледя, як люся бандюкович.
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24.07.2022 10:03 Відповісти
Черговий відосік з монологами. Зеленському до джентльмена як його жінці до леді - як до неба рачки. Бездарні, розжирілі, продажні, обдолбані паяци з самицями. Кому ця показуха потрібна, коли кацапи руйнують і роздерають, а доморощені жиди продовжують розкрадати країну, коли десятки тисяч загиблих українців а мільйони змушені покинути країну? Може ще народні гуляння влаштуєте з зеленським у шароварах і з шаблею? Гидота...
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24.07.2022 15:57 Відповісти
 
 