США засуджують ракетний удар по Одесі, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари військами РФ портом Одеси.

"Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішній (у суботуу) напад Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля щодо забезпечення продовольством голодуючих та довіру до зобов'язань Росії за укладеною вчора угодою (у п'ятницю – ІФ-У), що дозволяє український експорт", – написав Блінкен у твіттері, передає Ценззор.НЕТ,

Як повідомлялося, у суботу дві російські ракети потрапили до об'єктів інфраструктури порту Одеси, внаслідок обстрілу є поранені.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччини в підписаному в Стамбулі документі. У прес-службі генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговому порту в Одесі.