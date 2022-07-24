США осуждают ракетный удар по Одессе, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США решительно осуждают ракетные удары войсками РФ порта Одессы.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее (в субботу) нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России по заключенному вчера (в пятницу – ред) соглашению, разрешающему украинский экспорт" , – написал Блинкен в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в субботу две российские ракеты попали в объекты инфраструктуры порта Одессы, в результате обстрела єсть раненые.

22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.

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