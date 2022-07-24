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обстрел (25782) Блинкен (930)

США осуждают ракетный удар по Одессе, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США решительно осуждают ракетные удары войсками РФ порта Одессы.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее (в субботу) нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России по заключенному вчера (в пятницу – ред) соглашению, разрешающему украинский экспорт" , – написал Блинкен в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в субботу две российские ракеты попали в объекты инфраструктуры порта Одессы, в результате обстрела єсть раненые.

22 июля под эгидой ООН в Стамбуле Украина, Турция и Россия подписали соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности, данные ею ООН и Турции в подписанном в Стамбуле документе. В пресс-службе генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша заявили, что он безоговорочно осуждает ракетный удар по торговому порту в Одессе.

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Топ комментарии
+14
Благодарите герою Украины Дерьмаку.
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24.07.2022 01:13
+13
да забейте вы йух на "голодающую" африку. это тупейший предлог. думайте уже о себе. разводят, как малолеток.
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24.07.2022 02:42
+10
багато героив ти хто вибрали зелену шмарклю загинуло на вийни, вична им слава героям и валхалла, але як так вийшло шо кацапи так швидко дийшли до херсона? килько персон агрохимия ермак та лярва безугла та инши виконавци мають бовтатися на деревах уздовж хрещатика
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24.07.2022 01:34
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И этот туда же
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24.07.2022 01:02 Ответить
А куди ж ще? Це той самий виродок, що репетував у лютому про те, що не можна давати зброю Україні. Скільки на ньому наших Воїнів? Питання риторичне, бо воно вкрай стурбоване.
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24.07.2022 02:21 Ответить
Как всегда, в карманах дули показывают.
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24.07.2022 10:31 Ответить
Осуждения до дупы‼️УТИЛИЗИРУЙТЕ. ТЕРРОРИСТА № 1 и гнид проникших в Украину
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24.07.2022 10:48 Ответить
А санкції по зерну та запчастинам для крадених літаків зняті.
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24.07.2022 01:04 Ответить
Благодарите герою Украины Дерьмаку.
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24.07.2022 01:13 Ответить
Не, в Украинском парламенте много русских свиней, в США такого быть не может.
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24.07.2022 01:11 Ответить
Прополощи очі із милом то побачиш що можєт
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24.07.2022 01:17 Ответить
любишь Дерьмака, подстилка кадыровская?
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24.07.2022 04:06 Ответить
Ми дуже раді блд.
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24.07.2022 01:08 Ответить
Обісрацця !!!!
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24.07.2022 01:14 Ответить
багато героив ти хто вибрали зелену шмарклю загинуло на вийни, вична им слава героям и валхалла, але як так вийшло шо кацапи так швидко дийшли до херсона? килько персон агрохимия ермак та лярва безугла та инши виконавци мають бовтатися на деревах уздовж хрещатика
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24.07.2022 01:34 Ответить
Тому богато і загинуло, що москалі чому-то хутко дійшли до Херсона.
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24.07.2022 06:49 Ответить
ничего Эрдоган еще Путину хер к носу поднесет , этим обстрелом ***** практически плюнул в лицо Эрдогану - он выступил гарантом безопастности
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24.07.2022 01:41 Ответить
я не помню, что вы на этих торгашей турок надеетесь, им ***** уже столько раз по губам провел, что этот обстрел вообще мелочь

***** по отношению к туркам:
- поддержал такого же людоеда Асада и продолжил с новой силой войну на границе с Турцией.
- выдавил геноцидом в Турцию миллионы арабских беженцев, которые стали для турков серьезной проблемой.
- рашистские самолёты из Сирии уже настолько оборзели что начали одно время залетать в турецкое воздушное пространство.
- рашистские наемники и войска поддерживаемого им самозванца начали наступление на правительство Ливии, так что туркам даже пришлось впрягаться напрямую байрактарами и кораблями.

короче турки чмони, у них уже не один раз был повод напрыгнуть на рашистов, но они утерлись и дальше будут делать то же самое
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24.07.2022 02:08 Ответить
Ой,успокоили. А то мало ли что. Ещё поддержат вдруг.
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24.07.2022 01:51 Ответить
Ну, во первых это показывает что управляемость у рашистской орды на уровне плинтуса ... приказ, о запрете пулять ракеты, даже если он и был, спускается сутки, короче на уровне прошлого века
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24.07.2022 01:59 Ответить
це звисно справа юс оф а куди пишли ихни гроши, там у интернал ревенью таки крокодили шо *******, да и нам у канада треба запитати у зелений шмаркли и перевирити
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24.07.2022 02:21 Ответить
да забейте вы йух на "голодающую" африку. это тупейший предлог. думайте уже о себе. разводят, как малолеток.
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24.07.2022 02:42 Ответить
эти копейки уже не имеют никакого значения. потерь на данный момент в разы больше.
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24.07.2022 02:58 Ответить
Гений экономики ☝️
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24.07.2022 04:20 Ответить
гений, или не гений, но догадываюсь, что товар будет продан по минимальной цене. если вообще доедет до пункта назначения. это не стоит ни парохода, ни риска для экипажа, ни горючки. это развод на ровном месте.
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24.07.2022 04:39 Ответить
Как то очень странно подняли вопрос о голодающих неграх , учитывая что мировые запасы особо не пострадали без Украины. Да, цена немного может пойти вверх, но если снимут квоты и засеят на "пару" гектаров больше, то и вовсе могут это перекрыть

Короче, это не спроста
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24.07.2022 07:44 Ответить
друг, хватит засуджувати, ракеты на 300 км давай! и побольше!
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24.07.2022 03:19 Ответить
Шукають найменші приводи щоб давити на Україну. Зараз це зерно. Нас просто тримають за дурнів та і все. Ніяких перемовин! Інакше тим що ми виконуємо умови нас заженуть у прірву. Голодні біженці кажете? Ну дак Європі нарешті повинно дійти що треба захищати свої кордони, нехай стріляють на ураження.
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24.07.2022 04:03 Ответить
а якщо в тебе чи твою сім"ю почнуть стріляти?.(((
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24.07.2022 06:20 Ответить
а які будуть санкції?
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24.07.2022 04:31 Ответить
какие санкции? кацапы сказали, что это не они. им поверили. тем более, что в "договоре" нет ничего о защите порта. только пароходы. так что - все хорошо.
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24.07.2022 04:41 Ответить
За словами одного з вищих посадовців Організації об'єднаних націй, Росія своїм ракетним ударом по порту Одеси, "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.
Отака *****.
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24.07.2022 04:51 Ответить
Йдіть на#уй зі своїм зерном.
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24.07.2022 05:13 Ответить
І не дають ракет ATACMS, якими б ми могли у відповідь зрунйувати цей кончений керченський міст.
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24.07.2022 05:46 Ответить
В той же час турецькі "гаранти" заявили що кацапи по порту не стріляли
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24.07.2022 05:55 Ответить
Америка репетувала, що відповість на зрив перевезення зерна, а відповвло як ссикун оон, занепокоїлося
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24.07.2022 07:09 Ответить
Знищують поля, крадуть зерно, про себе тре подумати, а доходи від продажу не Україні, а все тим же ненажерам олігархічним будуть. Тут не хочуть зерно продавати, за копійки аби за валюту
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24.07.2022 07:14 Ответить
Невже США нанесли засуджуючий превентивний атомний удар по рф? Ні. Може хоча б передали атомну зброю Україні? Теж ні.

Немічно. Навіть не хочу писати про потужність техніки яка передається для захисту. З таким все буде йти дуже довго і закінчиться атомним озброєнням взагалі усіх.
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24.07.2022 08:24 Ответить
Тільки у мене склалось таке враження, що х*йлу якось пох*й?
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24.07.2022 08:37 Ответить
У відповідь треба знищити кримський міст і розповідати що Україна до цого не причетна.
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24.07.2022 08:44 Ответить
Путину вовсе не пох. Путин обожает такие озабоченности и возмущения. Любимая его фишка, пожать руку какому-нибудь нелоху, а потом смачно навалить ему на голову.
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24.07.2022 10:16 Ответить
Сильно осуждаете , наверное аж кушать не можете?
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24.07.2022 10:18 Ответить
Ми стурбованi вашою стурбованістю
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24.07.2022 11:25 Ответить
 
 