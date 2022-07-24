Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар России, - Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что с каждым ударом России по украинским городам Великобритания будет оказывать больше помощи Украине.
Об этом она сообщила на международном саммите первых леди и джентльменов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По ее словам, Великобритания знает, что украинцы борются за суверенитет как таковой и именно поэтому победа Украины важна для всех.
"С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше помощи", – сказала она.
Министр также напомнила, что Британия предоставила уже около 4 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины, поставляет разные виды вооружений и обучает украинских военных на территории Великобритании.
Трасс добавила, что Великобритания будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после этой войны, потому что она станет символом демократии.
"То, что Путин пытается уничтожить Украину, – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить", – добавила Трасс.
Пожалуйста, подождите...
А саме переїзди «порожняком» між схованими в різних місцях ракетними «заначками», розкиданими на кількасот кілометрів.
Контейнери з ракетами заздалегіть росташовуються в різних районах вздовж лінії фронту, а пуста американська «бричка» на високій швидкості встигає по декілька разів на добу переміщуватись, заряджатися та навалювати російським окупантам.
Такої тактики війни на HIMARS ще жодною армією у світі, які мають ці РСЗВ, не застосовувалось.
а если бы у них были мозги, они бы свалили сразу после Киева......
Тож не принижуйте розробників даного виду зброї. Ця система саме така конструктивно, бо саме для цієї тактики її створили. Цілеспрямовано.
Але не дадуть.
Та й "на зберіганні" вони в США, причому в невідомому широкому загалу стані. 35 років на зберіганні. Звісно, "зберігання" в США не як в ********* - відновити їх можливо, думаю, за декілька місяців.
Але в самих США тільки в 2020 році перші після 1987 року томагавки сухопутного базування прийняли на озброєння. І то - тільки морська піхота, в якості ПКР.
підтримка нам дуже потрібна ...
Так що, з контрольованим олігархом та його пліснявими слугами телебаченням- ніколи.
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Реєстрація:20.06.2022
*Соединенные Штаты всегда принимают единственно правильное решение, после того, как перепробуют все остальные" Уинстон Черчилль......
Короче єрмакам ніхто не вірить
❗️Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні! 🇺🇦
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