Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що з кожним ударом Росії по українських містах Велика Британія надаватиме більше допомоги Україні.

Про це вона повідомила на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, Велика Британія знає, що українці виборюють суверенітет як такий і саме тому перемога України важлива для всіх.

"З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше допомоги", – сказала вона.

Міністр також нагадала, що Британія надала вже близько 4 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, постачає різні види озброєнь та навчає українських військових на території Великої Британії.

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Трасс додала, що Велика Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", – додала Трасс.

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