УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
7 849 59
Велика Британія (5334) обстріл (27087) зброя (7279) Трасс Елізабет (172)

Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс

трасс,ліз

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що з кожним ударом Росії по українських містах Велика Британія надаватиме більше допомоги Україні.

Про це вона повідомила на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, Велика Британія знає, що українці виборюють суверенітет як такий і саме тому перемога України важлива для всіх.

"З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше допомоги", – сказала вона.

Міністр також нагадала, що Британія надала вже близько 4 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, постачає різні види озброєнь та навчає українських військових на території Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс заявила про готовність зустрітися з Путіним на G20

Трасс додала, що Велика Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", – додала Трасс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліз Трасс не підтримує безпосередню участь британських військ у війні в Україні, - Reuters

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
‼️ Нова тактика ЗСУ у застосуванні M142 HIMARS призвела американських військових до повного шоку.

А саме переїзди «порожняком» між схованими в різних місцях ракетними «заначками», розкиданими на кількасот кілометрів.

Контейнери з ракетами заздалегіть росташовуються в різних районах вздовж лінії фронту, а пуста американська «бричка» на високій швидкості встигає по декілька разів на добу переміщуватись, заряджатися та навалювати російським окупантам.

Такої тактики війни на HIMARS ще жодною армією у світі, які мають ці РСЗВ, не застосовувалось.
показати весь коментар
23.07.2022 23:24
+24
кацапи почнуть замислюватися тільні після того, як на кожен обстріл українського міста, вони отримають обстріл кацапського! на кожне знищення українського інфраструктурного об'єкта - вони отримають знищення кацапського інфраструктурного об'єкта
показати весь коментар
23.07.2022 23:29
+23
гарні слова... від гарної леді...
підтримка нам дуже потрібна ...
показати весь коментар
23.07.2022 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На кожен кдар з за поребрика - ро 50 хаймерсів з ракетами на 300 км.
показати весь коментар
23.07.2022 23:12 Відповісти
Бриты это Бриты👍
показати весь коментар
23.07.2022 23:22 Відповісти
‼️ Нова тактика ЗСУ у застосуванні M142 HIMARS призвела американських військових до повного шоку.

А саме переїзди «порожняком» між схованими в різних місцях ракетними «заначками», розкиданими на кількасот кілометрів.

Контейнери з ракетами заздалегіть росташовуються в різних районах вздовж лінії фронту, а пуста американська «бричка» на високій швидкості встигає по декілька разів на добу переміщуватись, заряджатися та навалювати російським окупантам.

Такої тактики війни на HIMARS ще жодною армією у світі, які мають ці РСЗВ, не застосовувалось.
показати весь коментар
23.07.2022 23:24 Відповісти
кацапи почнуть замислюватися тільні після того, як на кожен обстріл українського міста, вони отримають обстріл кацапського! на кожне знищення українського інфраструктурного об'єкта - вони отримають знищення кацапського інфраструктурного об'єкта
показати весь коментар
23.07.2022 23:29 Відповісти
Жаль, что лазер применять в войне нельзя. Так бы одну норм установку на Б52 и летать гасить кацов💥💥👍
показати весь коментар
24.07.2022 00:01 Відповісти
Запоребрик применял лазер на Донбассе - не так, как в Гиперболоиде инженера Гарина, а как ослепляющее оружие. У многих наших бойцов были ожоги глаз.
показати весь коментар
24.07.2022 00:33 Відповісти
Після Ермака у вас ще не зняті розові окуляри?
показати весь коментар
24.07.2022 00:03 Відповісти
Что, только за ермака платят?
показати весь коментар
24.07.2022 12:06 Відповісти
это вряд ли..... потому, что у них вместо мозгов вата.....
а если бы у них были мозги, они бы свалили сразу после Киева......
показати весь коментар
24.07.2022 00:12 Відповісти
Кацапи нам винні "по жизні" як земля колгоспу. Навіть живуть, суки, в борг...
показати весь коментар
24.07.2022 02:40 Відповісти
Ну, ця тактика навіть мені, випускнику (25 років тому) військової кафедри, рлс-нику (вірніше - командиру 86ж6), який ні дня не служив, очевидна і спала на думку одразу після "колісна, макс.швидкість 85км, самостійно заряджає пакет ракет вбудованою лебідкою, пакет ракет можна возити та хоч на звичайній вантажівці з маніпулятором".

Тож не принижуйте розробників даного виду зброї. Ця система саме така конструктивно, бо саме для цієї тактики її створили. Цілеспрямовано.
показати весь коментар
24.07.2022 00:05 Відповісти
Оце справжня козацька кмітливість!
показати весь коментар
24.07.2022 00:32 Відповісти
Молодці! Тільки навіщо про це тут язиком "тарабанить"? Хіба що для "дези"!
показати весь коментар
24.07.2022 05:50 Відповісти
Тільки для чого про це ТАК голосно пиз..діти на весь світ?
показати весь коментар
24.07.2022 11:58 Відповісти
Ми просимо одну зброю яка нам була потрібна ще 5 місяців тому ракети дальністю 400-500 км.Тоді буде знищено черномор флот і питання спокою чёрного і азовського моря буде закрито ! Ми досі чекаємо багато нам не потрібно 100 ракет вистачить.
показати весь коментар
23.07.2022 23:12 Відповісти
а какие ракеты на 500 км нам заказывать?
показати весь коментар
23.07.2022 23:16 Відповісти
Тобі?Мозкопомагайку закажи в тебе трохи протікає с такими запитаннями.
показати весь коментар
23.07.2022 23:27 Відповісти
А до якого ти адресата звертаєшся?
показати весь коментар
23.07.2022 23:35 Відповісти
не зважайте. То я просто перевірив, чи не пропустило воно пігулки прийняти.
показати весь коментар
24.07.2022 00:01 Відповісти
як ти знаєш що коммент до тебе є?
показати весь коментар
24.07.2022 00:28 Відповісти
Сам по графіку? Не сачкуєш?
показати весь коментар
24.07.2022 08:04 Відповісти
Ну, якщо зовсім "варєжку" розкрити, то можна і "Гріфон" у кількості 10-20 комлексів (кожен по 4 труби пускових) попросити.

Але не дадуть.

Та й "на зберіганні" вони в США, причому в невідомому широкому загалу стані. 35 років на зберіганні. Звісно, "зберігання" в США не як в ********* - відновити їх можливо, думаю, за декілька місяців.

Але в самих США тільки в 2020 році перші після 1987 року томагавки сухопутного базування прийняли на озброєння. І то - тільки морська піхота, в якості ПКР.
показати весь коментар
24.07.2022 00:13 Відповісти
Замість просити ракети в американців, треба було свої виготовляти впродовж 3-х років.
показати весь коментар
24.07.2022 12:00 Відповісти
гарні слова... від гарної леді...
підтримка нам дуже потрібна ...
показати весь коментар
23.07.2022 23:14 Відповісти
а Джонсон президентом Украины когда будет?
показати весь коментар
23.07.2022 23:14 Відповісти
Джонсон восени з дуже великою ймовірністю стане генсеком НАТО.
показати весь коментар
24.07.2022 00:33 Відповісти
Натаха сосійчук-*********, на зЕбеня-марафони розповість про те, що Джонсон мародЬор, який з'їв брата, і нарід повірить.
Так що, з контрольованим олігархом та його пліснявими слугами телебаченням- ніколи.
показати весь коментар
24.07.2022 09:52 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 15:17 Відповісти
Скорше в твоїй країні скінчиться бояра, ніж допомога Британії Україні!



Мене читають: 0

Я читаю: 1

Реєстрація:20.06.2022
показати весь коментар
24.07.2022 00:03 Відповісти
Лізонько, бажаю тобі стати прем'єром
показати весь коментар
23.07.2022 23:16 Відповісти
Чім вона краща чим джонсон?
показати весь коментар
24.07.2022 00:29 Відповісти
Бриты всегда были отчаянными ребятами,.., в отличии от прагматичных американцев......
*Соединенные Штаты всегда принимают единственно правильное решение, после того, как перепробуют все остальные" Уинстон Черчилль......
показати весь коментар
23.07.2022 23:17 Відповісти
пусть лучше зерновозов побольше дадут. сильно не хватает их для перемоги
показати весь коментар
23.07.2022 23:18 Відповісти
Це точно. Як випруть зерно, то вся допомога в рази зменшиться.
показати весь коментар
24.07.2022 08:06 Відповісти
Адміністрація Байдена відкладає відправку в Україну безпілотників великої дальності, - WSJ Причинами називають занепокоєння щодо термінів навчання, можливої ескалації та потенційного потрапляння передових технологій до рук РФ.

Короче єрмакам ніхто не вірить
показати весь коментар
23.07.2022 23:23 Відповісти
це можна і по іншому трактувати. Єрмак міг шепнути Саллівану, щоб той наплів Байдену, що поки не потрібно нам ракет на 300 км і дальніх безпілотників.
показати весь коментар
24.07.2022 00:36 Відповісти
Короче, ніхто не хоче перемоги України. Всі чекають, поки ***** всю промисловість нашу розіб'є. Щоб потім землю задаром забрати.
показати весь коментар
24.07.2022 08:09 Відповісти
‼️Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій.

❗️Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:

- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!

Слава Україні! 🇺🇦

☎️ Контактний номер:
+380963101126

🔵 Signal
🟢 WhatsApp

https://t.me/operativnoZSU/33544
показати весь коментар
23.07.2022 23:23 Відповісти
(не в тему) дура какая-то залезла в стиральную машину и не может вылезти.....)
https://twitter.com/i/status/1550936943663407107
показати весь коментар
23.07.2022 23:26 Відповісти
Зємля в илюмінаторє... Члєнкиня екіпажу першої місії на Марс проводить імітацію виходу у відкритий космос...
показати весь коментар
23.07.2022 23:38 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 00:49 Відповісти
у этой женщины стальные тестикулы
показати весь коментар
23.07.2022 23:36 Відповісти
сорян, не в тему, смотрю видосі в ютубе, на тсн канале, три из восми видоси со ждановім, єто не зрада, но можно задуматся.... каздій желающий может єто наблюдать
показати весь коментар
23.07.2022 23:39 Відповісти
А як Вам nas.інфо? Заголовок один, 3,14здьож про інше. Дістали.
показати весь коментар
24.07.2022 08:13 Відповісти
Слова справжнього політика, людини і мудрої жінки! Бажаємо стати прим'єром і перемогти того індуса чи хто він там, який 1м кинув камінь в Джонсона! Нехай етнічній батьківщини прем'єром буде!
показати весь коментар
23.07.2022 23:41 Відповісти
Слова, слова...
показати весь коментар
24.07.2022 07:32 Відповісти
Гідна відповідь, не те що француженки.
показати весь коментар
24.07.2022 07:56 Відповісти
Борис - Лев Толстой не на словах.
показати весь коментар
24.07.2022 11:29 Відповісти
Только такой ответ заставит кремлёвского шизика остановится, а не псевдосанкции.
показати весь коментар
24.07.2022 09:19 Відповісти
Дякуємо, Британіє!
показати весь коментар
24.07.2022 09:54 Відповісти
Спасибо.
показати весь коментар
24.07.2022 12:04 Відповісти
Бо вона розуміє,що після нас Британія перший кандидат на "демілітаризацію,денацифікацію"та тому подібну хєралізацію...Вже москальська пропагандонська бидлота розводиться на ефірах скільки для Англіі треба ракет - дві чи три...А всі інші живуть сьогодняшнім днем - аби газ,аби пальне,аби зиму...а там буде видно...А для неї вже видно,вже зрозуміло...
показати весь коментар
24.07.2022 12:27 Відповісти
Кетайці серйозно були налаштовані на тайвань, були на першій стадії(погрози, маневрування флотом) а коли побачили роботу ПКР, їх заціпило зрозуміли, що їх консерви не допливуть цілими, а літачки не долетять. А тут кетайці з тайваню повідомили, що зробили крилату на 2500 км. Ні, вони не бояться, вони упевнились, що не доберуться до острова. І зараз товаришу СІ "викативують" пора внуків нянчити.
показати весь коментар
24.07.2022 12:45 Відповісти
І хочеться побажати Трасс перемоги навиборах, бо індусам віри немає. Он як хитро прикидався другом а пішов першим. А взагалі цим босоногим віри немає. Або обмане або вкраде. Приклад США перед очима, коли Обама з невідомим місцем народження став презом і похерив все, бо вмів тільки танцювати і вештатись за спідницями. Гени. понімашш, як в індусів вкрасти. Єдина країна яка по крадіжках у всяких формах стоїть вище Індії, це Росія. Вона навіть індусів виставили на пару десятків ярдів за техніку металолом.
показати весь коментар
24.07.2022 12:55 Відповісти
Достойна послідовниця великої баронеси Маргарет Хільди Тетчер!
показати весь коментар
24.07.2022 14:03 Відповісти
 
 