Велика Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні на кожен удар Росії, - Трасс
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що з кожним ударом Росії по українських містах Велика Британія надаватиме більше допомоги Україні.
Про це вона повідомила на міжнародному саміті перших леді та джентльменів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, Велика Британія знає, що українці виборюють суверенітет як такий і саме тому перемога України важлива для всіх.
"З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше допомоги", – сказала вона.
Міністр також нагадала, що Британія надала вже близько 4 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України, постачає різні види озброєнь та навчає українських військових на території Великої Британії.
Трасс додала, що Велика Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.
"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", – додала Трасс.
Будь ласка, зачекайте...
А саме переїзди «порожняком» між схованими в різних місцях ракетними «заначками», розкиданими на кількасот кілометрів.
Контейнери з ракетами заздалегіть росташовуються в різних районах вздовж лінії фронту, а пуста американська «бричка» на високій швидкості встигає по декілька разів на добу переміщуватись, заряджатися та навалювати російським окупантам.
Такої тактики війни на HIMARS ще жодною армією у світі, які мають ці РСЗВ, не застосовувалось.
а если бы у них были мозги, они бы свалили сразу после Киева......
Тож не принижуйте розробників даного виду зброї. Ця система саме така конструктивно, бо саме для цієї тактики її створили. Цілеспрямовано.
Але не дадуть.
Та й "на зберіганні" вони в США, причому в невідомому широкому загалу стані. 35 років на зберіганні. Звісно, "зберігання" в США не як в ********* - відновити їх можливо, думаю, за декілька місяців.
Але в самих США тільки в 2020 році перші після 1987 року томагавки сухопутного базування прийняли на озброєння. І то - тільки морська піхота, в якості ПКР.
підтримка нам дуже потрібна ...
Так що, з контрольованим олігархом та його пліснявими слугами телебаченням- ніколи.
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Реєстрація:20.06.2022
*Соединенные Штаты всегда принимают единственно правильное решение, после того, как перепробуют все остальные" Уинстон Черчилль......
Короче єрмакам ніхто не вірить
❗️Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні! 🇺🇦
☎️ Контактний номер:
+380963101126
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