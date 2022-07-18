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Новости
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Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившем о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

Остальные кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом.

"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор с участием таких крупных стран как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - сказала Трасс.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах.

Глава Комитета Палаты общин Том Тугендхат считает, что сейчас неправильно садиться за стол переговоров.

Читайте также: Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий касательно войны в Украине

Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок сказала, что не будет тратить на это время.

Бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

Впрочем, все кандидаты осудили российскую агрессию против Украины.

Также читайте: G20 не договорится по Украине из-за Китая, Индии и Южной Африки, - Reuters

Автор: 

G20 (300) путин владимир (31239) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+24
ху*ло - циничный, патологический лжец, с которым не следует вести никаких разговоров. Этот ублюдок - максимально убогое создание, которое видел мир. Плешивый рагуль, который колет ботокс для омоложения хари и ходит на каблуках, просто хрестоматийный психопат и маньяк.
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18.07.2022 07:26
+17
Вона думає що вона хітріша за хутіна .Це дурина, зустрічатися з терористом та кґбістом. І чому вона думає що він поґодuться з нею зустрічатuсь ?
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18.07.2022 07:20
+16
Не переговоры,а орест и и суд в Гааге.
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18.07.2022 07:19
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Не переговоры,а орест и и суд в Гааге.
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18.07.2022 07:19 Ответить
Надіюсь, що його літак "зламається" на максимальній висоті ще до самих переговорів...
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18.07.2022 07:47 Ответить
Вона думає що вона хітріша за хутіна .Це дурина, зустрічатися з терористом та кґбістом. І чому вона думає що він поґодuться з нею зустрічатuсь ?
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18.07.2022 07:20 Ответить
пуйло вдразу запропонує поговорити про капітуляцію Британії..

"дипломатка за способом мислення" Трасс до цього готова ?
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18.07.2022 10:39 Ответить
с выжившим из ума террористом это встреча будет пустая
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18.07.2022 07:22 Ответить
Наївна
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18.07.2022 07:24 Ответить
ху*ло - циничный, патологический лжец, с которым не следует вести никаких разговоров. Этот ублюдок - максимально убогое создание, которое видел мир. Плешивый рагуль, который колет ботокс для омоложения хари и ходит на каблуках, просто хрестоматийный психопат и маньяк.
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18.07.2022 07:26 Ответить
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18.07.2022 10:50 Ответить
Зацените перхоть возле уха сверху. Размер имеет значение.
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18.07.2022 11:01 Ответить
Буде всеприлюдно опускати *****
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18.07.2022 07:26 Ответить
Садиться за один стол с опущенным сам же такой станешь.
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18.07.2022 07:57 Ответить
та що там трасс, тут зелягнида поривається глянути в очко путіна.
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8
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18.07.2022 07:28 Ответить
Всё никак не поймут, что разговаривать с кулом не имеет никакого смысла.
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18.07.2022 08:12 Ответить
Ось такі "непонимания" і приводять до світових війн.
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18.07.2022 09:36 Ответить
З терористом номер один в світі не потрібно зустрічатися , а його потрібно знищити , так як його
руки по лікті в крові !

Ця кремлівська падаль повинна здохнути , за всі ці страшні злодіяння ,
які творить проти людяності! ‼️
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18.07.2022 08:14 Ответить
я читаю цей пост так, що всі кандидати на посаду прем'єр-міністра у Великобританії будуть підтримувати Україну з усіх сил, не гірше за Джонсонюка.
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18.07.2022 08:15 Ответить
Після атаки по Вінниці у ***** намітилося явне потепління стосунків з заходом.
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18.07.2022 08:15 Ответить
Захід все нижче і нижче опускається на коліно к
перед мацквой, вже й рота "відкриває"
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18.07.2022 09:42 Ответить
Цікаво..

Україна воює і не збирається припиняти ,А Європа вже "на низькому старті" стати на коліна і відсосати у ..уйла ?
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18.07.2022 10:41 Ответить
Бачу, що коментатори не розуміють - хто така Трасс. Її заява, не про перемовини, а ультиматим... інакше Захід надає зброю, для нанесення ударів по воєнній інфраструктурі на території рф.
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18.07.2022 08:20 Ответить
Вжив би коментаторів серію епітетів, але наведу просто факт. Ще в квітні, 2 міс війни, Л.Трасс була одним із ініціаторів програми Ф16 для ВПС УА... напевно для "мирних перемовин" по середині?)
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18.07.2022 08:32 Ответить
Потрібно дивитися на результати ініціатив та обіцянок
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18.07.2022 09:47 Ответить
Трасс -лише один з кандидатів на посаду.
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18.07.2022 10:43 Ответить
По моєму,ви пи..дите,СЕР !

Після двох турів виборів глави Консервативної партії Великобританії залишилося п'ятеро претендентів на посаду її лідера, який стане автоматично прем'єр-міністром.
Стосовно війни Росії та України всі вони налаштовані однозначно. Усі вони засуджують російську агресію та заявляють про необхідність максимальної підтримки України, що воює, з боку Великобританії та країн НАТО.
Нинішня міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс відома своєю жорсткою позицією щодо Кремля. Її називають зовнішньополітичним "яструбом". Вона підтримувала заяви прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який пішов у відставку (після заяви про відставку Джонсон продовжує виконувати обов'язки прем'єр-міністра до вибору нового глави партії торі) про необхідність посилити військову допомогу Україні. Трас неодноразово виступала за посилення економічних санкцій проти Росії, зокрема, за арешт російських активів у Великій Британії.
27 червня на урядовому сайті вийшла стаття, яку вона написала у співавторстві із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У ній Трасс заявляє: "Ми на боці України більше, ніж будь-коли" і називає єдність українців та британців "анафемою для Володимира Путіна".

https://www.svoboda.org/a/konkurs-vragov-kremlya-v-britanskoy-predvybornoy-gonke/31947334.html
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18.07.2022 10:45 Ответить
Обтікай -"Будьмо відвертими: якщо Путін доб'ється успіху, це призведе до нових невимовних страждань у Європі та жахливих наслідків у всьому світі. Ми ніколи більше не почуватимемося в безпеці. Тому ми маємо бути готовими до довгого шляху і подвоїти нашу підтримку України. Важка зброя, танки, літаки - потрібно глибоко копнути у наших запасах, наростити виробництво. Ми маємо виконати все це", - додала вона.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/vazhka-zbroja-tanki-litaki-glava-mzs-velikobritaniji-zajavila-pro-neobhidnist-podvojiti-pidtrimku-ukrajini-1606499.html https://gordonua.com/ukr/news/war/vazhka-zbroja-tanki-litaki-glava-mzs-velikobritaniji-zajavila-pro-neobhidnist-podvojiti-pidtrimku-ukrajini-1606499.html



https://www.bbc.com/ukrainian/news-61245116
Танки і літаки для України. Британія вимагає "подвоїти ...

https://www.bbc.com › news-6...

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://www.bbc.com/ukrainian/news-61245116&prev=search&pto=aue 27 апр. 2022 г.

https://lb.ua/world/2022/04/27/514900_zahid_maie_podvoiti_pidtrimku.html
Захід має подвоїти підтримку України, - Ліз Трасс - Lb.ua

https://lb.ua › 2022/04/27 › 5...

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://lb.ua/world/2022/04/27/514900_zahid_maie_podvoiti_pidtrimku.html&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу

27 апр. 2022 г. - "Тяжке озброєння, танки, літаки - глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам необхідно зробити це все", - пише BBC. Трасс



https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/boyovi-litaki-hoche-dati-ukrajini-britaniya-novini-ukrajini-50237277.html
Британія закликала союзників надати Україні бойові літаки

https://nv.ua › ukr › geopolitics

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/boyovi-litaki-hoche-dati-ukrajini-britaniya-novini-ukrajini-50237277.html&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу

27 апр. 2022 г. - Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас пропонує дати Україні бойові літаки. ... Нам необхідно зробити все це», - заявить Трасс.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346137/
Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і ...

https://www.pravda.com.ua › ...

https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346137/&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу

14 мая 2022 г. - Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Захід продовжувати підтримку України важким озброєнням, в тому числі літаками
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18.07.2022 12:16 Ответить
нет смылса. хотя я не думаю, что ***** сейчас куда то полетит. такого размера чемодан для гамна сколково еше не изобрело.
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18.07.2022 08:31 Ответить
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18.07.2022 10:49 Ответить
А де Путіна кацапи для неї знайдуть? Чи вона згодна зустріться з "Путіним"?
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18.07.2022 08:59 Ответить
Трасс - Залізна леді #2
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18.07.2022 08:59 Ответить
Ще одна бажає "подивитись у очі"!?
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18.07.2022 09:46 Ответить
Сдается мне, Трасс не прошла кастинг...
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18.07.2022 10:06 Ответить
да можно хоть щас с ним поговорить: берешь распечатываешь его фотку на принтере, стараясь не блевануть, ставишь перед собой и говоришь и говоришь. Результат абсолютно идентичный.
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18.07.2022 10:42 Ответить
Сдурела любезная. Он же убийца! Его надо усыплять и как можно скорее, а она собралась с ним встречаться. Где логика.
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18.07.2022 10:50 Ответить
Нового лідера Консервативної партії оберуть її члени, після того, як депутати, які входять до парламентської фракції консерваторів, визначать двох кандидатів, що вийшли у "фінал".
Для цього передбачено кілька турів, після кожного з яких кандидат, який отримав найменшу кількість голосів, вибуває.
За підсумками останнього з турів, що відбулися, лідером був Ріші Сунак, за ним розташувалися Мордонт і Трасс.
Новий лідер має визначитись у вересні.
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18.07.2022 10:51 Ответить
Снова появилась кандидатка на посмотреть в глаза кацапии. Ей надо очередь за Макроном занимать - в "миротворцы". Деятельница из разряда "Это я принесла мир (не важно какой ценой) - выбирайте меня и дальше".
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18.07.2022 10:55 Ответить
Элизабет, пожалуйста, не вымазывайтесь!
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18.07.2022 10:57 Ответить
Глупое желание наивной женщины.
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18.07.2022 11:02 Ответить
В общем-то ***** давно не получало острым каблуком в глаз.
Можно сказать - никогда, так что эта встреча покажет всему миру,
какой он недоумок.
Да он и побоится ехать, и тем более, вступать в дискуссии.
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18.07.2022 11:05 Ответить
 
 