Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившем о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на G20.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.
Остальные кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом.
"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор с участием таких крупных стран как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - сказала Трасс.
Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах.
Глава Комитета Палаты общин Том Тугендхат считает, что сейчас неправильно садиться за стол переговоров.
Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок сказала, что не будет тратить на это время.
Бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.
Впрочем, все кандидаты осудили российскую агрессию против Украины.
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"дипломатка за способом мислення" Трасс до цього готова ?
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8
руки по лікті в крові !
Ця кремлівська падаль повинна здохнути , за всі ці страшні злодіяння ,
які творить проти людяності! ‼️
перед мацквой, вже й рота "відкриває"
Україна воює і не збирається припиняти ,А Європа вже "на низькому старті" стати на коліна і відсосати у ..уйла ?
Після двох турів виборів глави Консервативної партії Великобританії залишилося п'ятеро претендентів на посаду її лідера, який стане автоматично прем'єр-міністром.
Стосовно війни Росії та України всі вони налаштовані однозначно. Усі вони засуджують російську агресію та заявляють про необхідність максимальної підтримки України, що воює, з боку Великобританії та країн НАТО.
Нинішня міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс відома своєю жорсткою позицією щодо Кремля. Її називають зовнішньополітичним "яструбом". Вона підтримувала заяви прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який пішов у відставку (після заяви про відставку Джонсон продовжує виконувати обов'язки прем'єр-міністра до вибору нового глави партії торі) про необхідність посилити військову допомогу Україні. Трас неодноразово виступала за посилення економічних санкцій проти Росії, зокрема, за арешт російських активів у Великій Британії.
27 червня на урядовому сайті вийшла стаття, яку вона написала у співавторстві із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. У ній Трасс заявляє: "Ми на боці України більше, ніж будь-коли" і називає єдність українців та британців "анафемою для Володимира Путіна".
https://www.svoboda.org/a/konkurs-vragov-kremlya-v-britanskoy-predvybornoy-gonke/31947334.html
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/vazhka-zbroja-tanki-litaki-glava-mzs-velikobritaniji-zajavila-pro-neobhidnist-podvojiti-pidtrimku-ukrajini-1606499.html https://gordonua.com/ukr/news/war/vazhka-zbroja-tanki-litaki-glava-mzs-velikobritaniji-zajavila-pro-neobhidnist-podvojiti-pidtrimku-ukrajini-1606499.html
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61245116
Танки і літаки для України. Британія вимагає "подвоїти ...
https://www.bbc.com › news-6...
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://www.bbc.com/ukrainian/news-61245116&prev=search&pto=aue 27 апр. 2022 г.
https://lb.ua/world/2022/04/27/514900_zahid_maie_podvoiti_pidtrimku.html
Захід має подвоїти підтримку України, - Ліз Трасс - Lb.ua
https://lb.ua › 2022/04/27 › 5...
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://lb.ua/world/2022/04/27/514900_zahid_maie_podvoiti_pidtrimku.html&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу
27 апр. 2022 г. - "Тяжке озброєння, танки, літаки - глибоко занурюємося в наші запаси, нарощуємо виробництво. Нам необхідно зробити це все", - пише BBC. Трасс
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/boyovi-litaki-hoche-dati-ukrajini-britaniya-novini-ukrajini-50237277.html
Британія закликала союзників надати Україні бойові літаки
https://nv.ua › ukr › geopolitics
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/boyovi-litaki-hoche-dati-ukrajini-britaniya-novini-ukrajini-50237277.html&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу
27 апр. 2022 г. - Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас пропонує дати Україні бойові літаки. ... Нам необхідно зробити все це», - заявить Трасс.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346137/
Глава МЗС Британії: перемога України є стратегічним і ...
https://www.pravda.com.ua › ...
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/14/7346137/&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу
14 мая 2022 г. - Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Захід продовжувати підтримку України важким озброєнням, в тому числі літаками
Для цього передбачено кілька турів, після кожного з яких кандидат, який отримав найменшу кількість голосів, вибуває.
За підсумками останнього з турів, що відбулися, лідером був Ріші Сунак, за ним розташувалися Мордонт і Трасс.
Новий лідер має визначитись у вересні.
Можно сказать - никогда, так что эта встреча покажет всему миру,
какой он недоумок.
Да он и побоится ехать, и тем более, вступать в дискуссии.