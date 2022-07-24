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Окупанти змушують херсонських підприємців "перереєстровуватись", для чого доводиться отримувати російські паспорти, - ОВА

паспорт

На Херсонщині російські окупанти змушують підприємців проходити так звану процедуру перереєстрації та отримувати для цього російські паспорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Херсонської ОВА.

"У Херсоні окупаційна влада змушує підприємців пройти так звану процедуру перереєстрації та працювати за російським законодавством, сплачуючи податки окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, аби "зареєструватися", треба отримати російський паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

Нагадаємо, на Херсонщині російські загарбники забороняють роботу підприємців та всіх суб’єктів господарської діяльності, які відмовляються приймати російські рублі і не вказують ціни на товари в цій "валюті". Вони грабують бази відпочинку на Чорноморському узбережжі, відбирають у власників приморські пансіонати.

Окрім того, російські окупанти змушують родичів викрадених ними людей писати заяви на отримання паспорта РФ, а також працює потужна пропагандистська обробка населення.

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Топ коментарі
+5
Сколько можно говорить, что кого то заставляют. С 2014 года этих с двумя паспортами обхаживала Украина, им КПП обустраивала, детей бесплатно учила, лечила, отмазывала "наши люди". Теперь они и их дети уже воюют на стороне оккупанта и продолжают иметь два паспорта. Не захотят не получат.
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24.07.2022 16:27
+4
А де укази президента про позбавлення українського громадянства цих осіб, і решти що вже отримали окупаційні аусвайси в Криму і ОРДЛО.
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24.07.2022 16:08
+4
Чому зелена влада не позбавляє громажянства колаборантів ?!
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24.07.2022 16:16
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А де укази президента про позбавлення українського громадянства цих осіб, і решти що вже отримали окупаційні аусвайси в Криму і ОРДЛО.
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24.07.2022 16:08 Відповісти
Таке погане враження, що під "зернове перемир'я" (влада не заперечують, але і не спростовують), на Херсонщині рашка хоче швиденько організувати "референдум і приєднання". Бо щось кацапи надто поступливі зробились, чекай біди, а в нашій владі на "компроміси" надто настроєні.
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24.07.2022 16:10 Відповісти
Яке перемир'я? Що ви верзете? Немає ніякого перемир'я
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24.07.2022 16:16 Відповісти
у чому поступливі?
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24.07.2022 16:17 Відповісти
ага, только сегодня утром влупили по дарьевскому мосту....кстати живу в 4км от антоновского и там и там удари слишни отлічно
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24.07.2022 17:16 Відповісти
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24.07.2022 16:11 Відповісти
Чому зелена влада не позбавляє громажянства колаборантів ?!
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24.07.2022 16:16 Відповісти
Саме так це і є колаборанти. Не розумію навіщо влада цих виродків виправдовує
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24.07.2022 16:17 Відповісти
і як вони самі себе позбавлять?
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24.07.2022 16:18 Відповісти
закон про колаборантівніхто не відміняв
після визволення Херсона каждий получить своє чого заслуговує
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24.07.2022 16:23 Відповісти
Поки що наш наступ виглядає як крок у перед, два назад...
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24.07.2022 16:46 Відповісти
Сколько можно говорить, что кого то заставляют. С 2014 года этих с двумя паспортами обхаживала Украина, им КПП обустраивала, детей бесплатно учила, лечила, отмазывала "наши люди". Теперь они и их дети уже воюют на стороне оккупанта и продолжают иметь два паспорта. Не захотят не получат.
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24.07.2022 16:27 Відповісти
Моїж ви киці , , а в жопу теж надо дати, о тільки аусвас с куркою .
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24.07.2022 17:11 Відповісти
 
 