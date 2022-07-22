Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

В уряді обговорюють запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії громадянами України на окупованих територіях.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - зазначила Верещук.

Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено, підкреслила міністр.

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