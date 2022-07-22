Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук
В уряді обговорюють запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії громадянами України на окупованих територіях.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - зазначила Верещук.
Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено, підкреслила міністр.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
У нас влада злочинна і здатна приймати тільки рішення, які шкодять Україні.
завтра твоїм родичам пенсіонерам скажуть що не отримаєшь паспорт - не отримаєш пенсію і все, це називається "ми *****..лі" а розхльобувать будете ви...
пусть оформляют паспорт... например Казаха или Армянина ?
в этом конкретном случае я всеми руками за такое решение зелбойобов. Иногда и у них есть нормальные идеи
и это поддерживают
Что за дичь про отмазку перед русскими Вы тулите ?!
А они ответят - а на плевать, чего ты боишься, более того, у тебя даже выбор есть, либо берешь паспорт и всё имущество остаётся твоим, либо не берешь и без обид.
А если учесть, что это страшные орки, то могут и расстрел предложить как альтернативу.
так кому из вас верить? человеку которого я знаю 14 лет и с которым мы дружим семьями более 10 лет или Юрию Юрченко из интернета который даже своего родного флажка на профиле "цурается" ?
А Труха под этот закон попадает? Почему ты им не занимаешься?
Идиотка.... Кон-я..
PS: паніверещук має бути амністована з нагоди 50 річчя незалежності.
тобто якщо приймуть цей закон, то він буде протирічить карному кодексу
Теперь изза его действий паспорта пихают в руки.
Непопулярне рішення, але тим, хто не співпрацював з окупантом боятися нічого. Одразу вирішення питання з фінансуванням - воно припиняється. Знову-таки можна передбачити, що деякі виплати будуть повернуті разом з повторним громадянством (на дитину, декретні тощо).
Не ідеально, але і не цей нинішній маразм, коли колаборанти працюють на ворога і їм ще йде страховий стаж в Україні.
Ми живемо у демократичній країні
Кожен має право обирати собі громадянство ! І це є його особиста воля ! За позбавлення вибору - має право владі - пасть порвати
Так , подвійне громадянство - можливе ...
З Польшею , Литвою , Словакією !
З Молдовою ?
З Венгрією ?
Але з Рашою - ніколи
Тобто прийняв Громадянство РФ - автоматично - позбавляєшся Громадянства України + права власності на території України
Чемодан , вокзал - Россия !
Читайте статтю 23 КУ .
Необхідна конституційна реформа , потрібно 301 депутатів , що б визначитися з суддями КС .
Недостатню щось контитувати . Порібна системна й тяжка юридична праця .
В першу чергу визначити юридично
1. Хто є держава Московія .
2. Чому потрібно змінівати Коституцію України .
3. Чому ворог Український держави не ***** й Ко. , а більш глибинне й що це виключно дуже кривавий але приватний рецидив (2014 й навіть 2022 року) .
4. Требо наприкінець давати юридично виверенні визначення процесів .
а. Це не тільки окупація й анексій .
б. Це не тимчасове явище , що залижить лише від керівництва Московії .
в. Це спроба відродити колоніалізм в чистому вигляді .
г. Україна , український народ глибоко зарадженний постколоніальним синдромом .
д. В підсумку (а-г) : московська мова , література, історія це не одна з євпропейських . Це
зброя , це обргунтування колоніалізму московитів й саме тому ця мова в контектсті
европейської мовної хартії не може вважатися на теренах колишнього домініона
захищенною цією хартією . Бо під гіпокритичним бажанням рівності мов й свободи вибору
ховається спроба повернути український народ в ментальний стан кріпаків й рабів .
Й тому ціль доколонізації , це доведення кількості "рюзкагафарящіх" до відсотка тих , хто
себе проідентефікує й задекларує як московит
1. Визнати (ВР) Московію (підкреслюю "Московію") державою не тільки агресором , але колонізатором .
2. Визнати проблему колоніалзіму Московії . Тобто це не 8 років , а з 1654 року .
3. Визнати , що наявність значної кількості етнічних українців , що знають російську мову крайще україньскої як глибокі наслідки постколоніального синдрому .
3.а - головне тут : визнати російську мову (на відміну від інших неукраїнських мов) -- по факту постколоніального синдрому - збороєю , яка причинила Український державності , та українським громадянам фактором , який вбиває тіло й калічить розум .
3.б. Визнати російську літературу и імпарську історію не як мистецтво чи науку , а як зброю й фактором колонізації .
4. Визнати (ВР) , що "російськомовний" це літературний вираз що не має жодної юридичної підстави . Кожна людина сама повинна визначитися , чи він українець , чи московит .
5. Громодянство це вторинне питання . Тут головне -- попередження , а не покарання ...
Тобто ніякого позбавлення . Тільки тимчасове обмежання на право голосування до того часу , як особа задекларує , що вона має паспорт колоніального загарбника . Надати певний лаг часу , що б особа довела , що офіційно відмовилася від громадянства загарбника .
Крімінальне статья повинна виникати виключно тільки після того , як буде доведенно, що особа через оману України викоритала паспорт ворога будь де у світі тим самим довела, що вона ввела в оману свою "Батьківщину" й не позбавився від будь якої атрибутики країни колонізатора , країни ворога й окупанта .
7. Держава повинна поважати гідність людей . Вірити їм на слово . Але у випадку омани й подвійних стандартів наказувати нещадно . Саме це є стігма держав вільного світу .
А те , що Ви пропануєте -- це відношення як до стада баранів . Це джеркальне відображення Московії !
Сам там поживи ...
Так йще буває таке , що без досвіта , без юридичного мислення , але вчиться вміє й прислуховуватися до фахівців -- це вже пів лиха .
Але ЗЕлена цвіль це інше -- вони ж генерують законолайно тоннами , а потім дивуютьяся , чому це лайно ніхто не виконує , або виконують на користь властної кишені .
Й це така ж сама (як брехня , що Порошенко ворог) брехня , що то партія воророгів . Там є відверті зрадники - тобто адептів "рюзькага міра" . Але їх маленька купка . Більшість просто недолуги й "ковбасний набір" . Приклад патріотичних недолуг це Верещук й Безугла ... Є йще Смаглюк , але хоч ця "бла-бла-блашниця" соромиться відкривати рота , бо як дивитися в очі згвалтованним й знедоленним жителям (колись)окупованих терен України , яким вона порадила 25 лютого нікуди не бігти , бо нібито окупантам вони не цікаві .
Скажу неприємну для патріотів річ -- Україні як державі дуже пощатило (пишу з біллю без лапок) що з того боку керують процесами досвітчені ман"яки-збоченці , чий досвіт є хибним й відсталим на кілька століть . Що більш-меньш адекватні фани імперіалісти не мають влади й авторітет . Навіть в розвідці й вербуванні агентури там понує дебілізм . Але достатньо одного умовного гіркіна на тисячу чепіг-івановів , що завербувати якогось заступника в СБУ й кілька чинуш в МІЗі й Мінобороні , що вони вкладили в голови недолугих й недорозвинутих ЗЕбобіків потрібні імперії меседжі . Що б закони , які визуально виглядають як супер-дупер партіотичні , генерували виключно корупцію й нічого більше . Й що б ці калічні закони зменшували довіру до українскої державності .
Як можливо 60% виборців ЗЕ під гаслом "какая разніца" налаштувати на "расія впердє" .
Державники підствили спочатку людей (особливо в Маріуполі , Херсоні , Бердянську й Мелітополі) розмінували Чонгар , не організували ТРО в ціх містах , а тепер мають нахабство , що певні мешканці під тиском окупантів й плануючи викинути на смітник курячий пачпорт після визволення виявляються кримінальними злочинцями .
Й це роблять політики , які "харошім рюзькім" роздають український тризуб на-право й наліво .
Я можу з Богданом Будкевичем особисто посперечатися на рахунок того ж Нєвзорова . Бо й Марко Вовчок народилася й виховувалась в великодержавному середовищу . Легко бути патріотом України у Л"вові , коли усі навколо однодумці . В рази складнійше бути уноком КГБіста імперіаліста й потім нанести ідеалогічну шкоду РПЦ , КПРФ , Едросам більше , ніж Явлінський та Гайдар ... Від Макаревича чи БГ ви ніколи не почуєта "Слава Україні" -- вони не плямають совість через кров українців , але обережні ... А що чипати РПЦ -- то не дай боже .
Але й мені не сподобалось таке швидкістне громадянство для Невзорова . Тим більше для його жінки . Це *********** , коли розкидаються громадянством для буть кого .
Це неповага до законів й інституції державності . Латвійці щось не пошпішають з громадянством для Чулпан Хаматової . Робота - добре , політичний притулок - з радісттю . Громадянство - зась !
Й це на фоні удару по самооборони Днепрівщини в вигляді санцій проти Корбана , як ключової постаті з 2014 року . Нагадаю , що госпіталь ім."Мечнікова" це ключовий йще з 2014 року . А логістика й фінансування госпіталя внесок Корбана там ключовий . А Корбан громадянин по факту народження й постійного й безперервного проживання в Україні . Не кажучи про те , що українську мову Корбан крайще знає , ні ж Нєвзоров й його жінка !