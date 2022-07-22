УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4412 відвідувачів онлайн
Новини
8 048 88
громадянство (1057) паспорт (1134) Верещук (674)

Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук

паспорт,рф

В уряді обговорюють запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії громадянами України на окупованих територіях.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - зазначила Верещук.

Робота над законопроєктом триває, дискусії ще будуть, але напрям визначено, підкреслила міністр.

Також читайте: Отримання російського паспорта в Україні треба розцінювати як злочин, - Верещук

Готується законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ, - Верещук 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
показати весь коментар
22.07.2022 23:51
+21
Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
показати весь коментар
22.07.2022 23:43
+20
очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
показати весь коментар
22.07.2022 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Портнов і такі як він в задниці мають ваш законопроект!
показати весь коментар
22.07.2022 23:42 Відповісти
портнов втік.
показати весь коментар
23.07.2022 00:02 Відповісти
я думаю при повернені на кордоні також паспорт відберуть у Портнова
показати весь коментар
23.07.2022 00:04 Відповісти
Согласно Конституции Укр. -- государство ОБЯЗАНО ЗАЩИТИТЬ своих граждан , обеспечить соц потребности и т.д. !!! !!! !!! Верещук тіы обеспечила ??? КАК выжить людям ???
показати весь коментар
23.07.2022 12:48 Відповісти
Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
показати весь коментар
22.07.2022 23:43 Відповісти
А в Маріуполі люди за пляшку питної води і миску каші розбирали завали - це теж колаборвнти?
показати весь коментар
22.07.2022 23:52 Відповісти
Якщо іспит з української складуть, то ні.
показати весь коментар
23.07.2022 00:04 Відповісти
За таким законом майже всю ОПу за грати треба саджати, починаючи з Буби.
показати весь коментар
23.07.2022 07:09 Відповісти
а як бути з крисчанами в них в 99% кацапські паспорти ?
показати весь коментар
22.07.2022 23:45 Відповісти
за поребрік крисян, причому вплав
показати весь коментар
23.07.2022 07:07 Відповісти
верещучка, краще літай на зонтіку , і не пзди.
показати весь коментар
22.07.2022 23:48 Відповісти
Высшая мера для извращенцев!
показати весь коментар
22.07.2022 23:49 Відповісти
Як бути з тими, хто вже має кацпаспорт? Наприклад, Труханов? (Труханов тільки приклад, є багато-багато інших)
показати весь коментар
22.07.2022 23:49 Відповісти
Если Корбана можно лишить гражданства, за получение паспорта другого государства. То ка можно не лишить всех остальных с рашистскими паспортами?
показати весь коментар
22.07.2022 23:49 Відповісти
корбан за этот паспорт вальс бостон на задних лапах перед кацапами выплясывал а есть что которые по принуждению с ними как
показати весь коментар
23.07.2022 00:38 Відповісти
до чого ту пляски за російський паспорт? у Корбана паспорт гражданина Ізраїлю.
показати весь коментар
23.07.2022 06:11 Відповісти
Купа окупованих територій з громадянами України, яким окупанти примусово оформляють громадянство рашки. Війна триває, а цим людям вже може загрожувати кримінальна відповідальність. Такі закони приймають після війни і звільнення територій, а не вже.
У нас влада злочинна і здатна приймати тільки рішення, які шкодять Україні.
показати весь коментар
22.07.2022 23:50 Відповісти
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
показати весь коментар
22.07.2022 23:51 Відповісти
Тут дело не в том, чтоб преследовать, а в том, чтоб отмазка была перед оккупантами, почему курицу брать не хочешь.
показати весь коментар
23.07.2022 00:05 Відповісти
та їм пох..й на твої відмазки - не отримаєшь - не залишиться в тебе нічого в прямому сенсі цього слова
показати весь коментар
23.07.2022 00:08 Відповісти
Не скажи. Если есть формальный повод "я обычный обыватель, но боюсб брать паспорт" это на миллионах людей работает лучше, чем "а чего ты брать паспорт рф не хочешь, может ты еще и бандеровец?"
показати весь коментар
23.07.2022 00:11 Відповісти
Ти часом на радник верещук у цьому питанні? несеш повну ..йню.
завтра твоїм родичам пенсіонерам скажуть що не отримаєшь паспорт - не отримаєш пенсію і все, це називається "ми *****..лі" а розхльобувать будете ви...
показати весь коментар
23.07.2022 00:23 Відповісти
сходи скажи цю ***** кацапам , розсміши їх)))
показати весь коментар
23.07.2022 10:57 Відповісти
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
пусть оформляют паспорт... например Казаха или Армянина ?
в этом конкретном случае я всеми руками за такое решение зелбойобов. Иногда и у них есть нормальные идеи
показати весь коментар
23.07.2022 12:29 Відповісти
там вообще есть нормальные, думающие люди. сначала "********", а потом людей под суд хотят. конченные. в законе четко прописано, сначала отказаться от украинского, потом получай какое хочешь. так, что они могут брать какие зотят паспорта, все они филькина грамота
показати весь коментар
22.07.2022 23:56 Відповісти
очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
показати весь коментар
22.07.2022 23:59 Відповісти
значит бульбафюреру вьезд в Украину не закрыт, кгбшных дипломатов из страны не выгнали и продолжат поддерживать дипломатические отношение с соучастниками убийств украинских граждан.
показати весь коментар
23.07.2022 00:01 Відповісти
Абсолютно поддерживаю! На оккупированных территориях людям нужна хотя бы формальная отмазка перед гауляйтерами: "я бы взял расейский паспорт, но боюсь уголовных последствий от Украины". Кому-то это даже жизнь может спасти.
показати весь коментар
23.07.2022 00:04 Відповісти
ти був на окупованій території? бо те що ти говориш показує що ти ніхрєна не розумієш що там відбувається
показати весь коментар
23.07.2022 00:06 Відповісти
Почитай мой комментарий ниже. У меня родственники на оккупированной территории, каждый день общаюсь. Поэтому оставь свои оценки при себе.
показати весь коментар
23.07.2022 00:10 Відповісти
Более того, я именно о родственниках беспокоюсь, потому что они-то точно не хотят становиться гражданами мордора.
показати весь коментар
23.07.2022 00:12 Відповісти
ще раз тупе їбанько,капцапам ***** на формальності,тому слабо лижеш верещуцькій суці
показати весь коментар
23.07.2022 10:58 Відповісти
Ти думаєш вони там в очі заглядають?Що ти боїшся а що ні?Їхня задача роздати побільше паспортів і потім обьявити що "здесь живут Русские люди"!І робити вони це будуть всіма доступними їм способами, репресіями та інше.
показати весь коментар
23.07.2022 14:17 Відповісти
как бы её уволить
показати весь коментар
23.07.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 00:09 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2022 00:50 Відповісти
через 617 дней. Но это не точно.
показати весь коментар
23.07.2022 01:44 Відповісти
цей закон не повинен торкатися окупованих територій, інакше ви створите додаткові проблеми на рівному місці не кацапам, а Україні
показати весь коментар
23.07.2022 00:05 Відповісти
Тем, кто возмущается. Смотрите, в этом вопросе главное правильно все сделать. Объявляем на всю страну, что взятие паспорта приравнивается, ну скажем, к пожизненному заключению. У людей в оккупации, кто не хочет брать, появляется резонный ответ гауляйтерам: "взял бы, но боюсь последствий от украинского правительства". И формально уже сложно будет упрекнуть в том, что поддерживаешь Украину. А после победы главное - применить этот закон выборочно только к тем, кто бежал вприпрыжку, получал паспорт с курицей и радостно работал на врага.
показати весь коментар
23.07.2022 00:09 Відповісти
идиотизм
и это поддерживают
показати весь коментар
23.07.2022 00:15 Відповісти
Что именно идиотизм? С чем в моем комментарии вы не согласны?
показати весь коментар
23.07.2022 00:17 Відповісти
Такое ощущение, что мы обсуждаем игру во дворе и можно сказать - тут-тук, я в домике.
Что за дичь про отмазку перед русскими Вы тулите ?!
А они ответят - а на плевать, чего ты боишься, более того, у тебя даже выбор есть, либо берешь паспорт и всё имущество остаётся твоим, либо не берешь и без обид.
А если учесть, что это страшные орки, то могут и расстрел предложить как альтернативу.
показати весь коментар
23.07.2022 06:47 Відповісти
ще раз ********* русня, може ********* за просто так,нахую вони бачили і твою "відмазку" і тебе зебіла верещуцьківського
показати весь коментар
23.07.2022 11:00 Відповісти
А как вы этот закон принимать собираетесь , если все владельцы таких паспортов в раде проголосуют против ?
показати весь коментар
23.07.2022 00:09 Відповісти
Треба прийняти простий закон - російське громадянство надане громадянам України окупантом, Україною не визнається.
показати весь коментар
23.07.2022 00:15 Відповісти
Такой специальный закон не нужен, оно во всем мире не признается даже для тех, кто его в Крыму после 2014-го "получил".
показати весь коментар
23.07.2022 00:18 Відповісти
Там пів Ради з курячими аусвайсами.
показати весь коментар
23.07.2022 00:19 Відповісти
Этого нельзя делать 80% людей за Украину, Они Украинцы у них есть дети и сами они хотят есть ,поэтому там есть партизанщина
показати весь коментар
23.07.2022 00:30 Відповісти
а мне говорили совершенно другое. например мой друг семьи родом из столицы черешен Украины, ещё в 2018-м году говорил, что там более 90% города ждут когда ***** им введёт без смазки и придёт рузьский мир.
так кому из вас верить? человеку которого я знаю 14 лет и с которым мы дружим семьями более 10 лет или Юрию Юрченко из интернета который даже своего родного флажка на профиле "цурается" ?
показати весь коментар
23.07.2022 12:42 Відповісти
А з моїх знайомих та колег с Херсона 95% відсотків були і є за Україну!Так кому мені вірити?Людям з якими я прожив все своє життя чи тупій клюші с інтернету яка розповсюджує наратив ворога?!
показати весь коментар
23.07.2022 14:32 Відповісти
Юрий, я точно не помню кто из древних сказал, но слова реально великие ип оказывают настоящую суть населения - "чужая армия может оккупировать ровно ту территорию, на которой её поддерживает большинство граждан"
показати весь коментар
23.07.2022 12:44 Відповісти
На ваш счёт поступило 3 рубля 85 копеек.Отправитель: Пригожин Е.В.
показати весь коментар
23.07.2022 14:38 Відповісти
Як пояснити чому беруть кацапські папорти тим хто воює за Україну? Просто. Треба вижити. Але коли дебіли пропонують за те що вижив сісти в тюрму то це пряме підштовхування до зради - людина опиняється між молотом і наковальнею. Всю відповідальність за окупацію і вимушене отримання паспорта ********** для виживання несе держава яка "будувала дороги" і не думала про захист кордонів.
показати весь коментар
23.07.2022 00:31 Відповісти
А за отримання рашистського паспорта в країнах ЄС або в Омані - білет на вхід в зелене шобло?
показати весь коментар
23.07.2022 00:40 Відповісти
А если дуло автомата ставят?Бред,тут лишают,а там заставляют.Что этим бедным делать, особенно старикам.Многие не хотят,но ...
показати весь коментар
23.07.2022 00:45 Відповісти
А що ви з зелених чекали?
показати весь коментар
23.07.2022 00:49 Відповісти
Ну так объясни им что ты не организовала эвакуацию.... Что бросила граждан выживать как смогут.... Есть конечно ватные уроды, но многие украинцы не по своей воле получают эту бумажку.
А Труха под этот закон попадает? Почему ты им не занимаешься?
Идиотка.... Кон-я..
показати весь коментар
23.07.2022 01:01 Відповісти
Питання не вартує використаного туалетного паперу: Якщо є заява про примусову видачу рос-аусвайса при перетині контрольованої Україною території, звільнення від відповідальності.
PS: паніверещук має бути амністована з нагоди 50 річчя незалежності.
показати весь коментар
23.07.2022 01:08 Відповісти
Чи буде кримінальна відповідальність за роздачу паспортів України кацапам?
показати весь коментар
23.07.2022 01:15 Відповісти
через 617 дней. Но это не точно.
показати весь коментар
23.07.2022 01:47 Відповісти
Головне щоб про ******* з криму та бумбасу не забули
показати весь коментар
23.07.2022 01:22 Відповісти
Навіщо Портнова відпустили?
показати весь коментар
23.07.2022 01:40 Відповісти
Йой. Давненько ту мері жопінс не було чутно. Вилезло, гівно.
показати весь коментар
23.07.2022 01:45 Відповісти
Скоко у самой Верещучки паспортов? Сколько паспортов у зеленского, его первой скумбрии, у всех ,,Слуг урода"? И на 100% уверен, что у половины из них паспорт с куркой-мутантом тоже есть! Но нет! Надо повыёживаться над теми, кого сами же кинули в окупации! Верещук, кто сдал Херсонщину? Кто саботировал эвакуацию населения? В ОТСТАВКУ!!!!
показати весь коментар
23.07.2022 02:01 Відповісти
Тварина зелена!С Херсона за весь час війни не було жодного зеленого коридора!Південь ********!А тепер людям якім банально не будуть давати життя без паспорту ще й тюрьма загрожує і в них тепер не буде вибору, прийдеться залишатися на тих територіях назавжди бо в Європу через Рашку ти теж не виєдеш с червоним паспортом!Здали південь залишили людей без нічого а тепер ще й до в'язниці, які ви тіки с@ки!
показати весь коментар
23.07.2022 02:06 Відповісти
Нєвзорову - нєвзорове, а лоху лохове.
показати весь коментар
23.07.2022 03:38 Відповісти
Будете як Невзоров і до вас буде ставлення як до Невзорова.
показати весь коментар
23.07.2022 06:56 Відповісти
наскільки я пам'ятаю карний кодекс: злочин зроблений під примусом, тим більше під загрозою життю, не є поводом для карного переслідування. або пом'якшуючі обставини...
тобто якщо приймуть цей закон, то він буде протирічить карному кодексу
показати весь коментар
23.07.2022 04:33 Відповісти
Zебілам закон не писаний, вони самі його трактують так як їм це цікаво: захотіли позбавити українця громадянства - позбавили, захотіли без доказів тримати в тюрмі Ріфмайстера - вже три роки тримають.
показати весь коментар
23.07.2022 04:59 Відповісти
Чого ця зе-запускальниця "шатлів" ще не в тюрмі?
показати весь коментар
23.07.2022 05:15 Відповісти
Главное, что бы зебобики осознали кто такие Слуги Народа и зеленский
показати весь коментар
23.07.2022 06:07 Відповісти
а будет закон о доведении до разорения страны президентом Кучмой? Где оружие, самолеты и ракеты.
Теперь изза его действий паспорта пихают в руки.
показати весь коментар
23.07.2022 06:25 Відповісти
А за те що замість зброї клали асфальт а ігнорування про напад рашофашистів та розміннування Чонгару -хто відповість ? Це зрада і реальні злочини а вона курвота готовить муйню для людей які отримали паспорти по вашій вині мерзота зебільна...
показати весь коментар
23.07.2022 07:27 Відповісти
.болота мацковии должны исчезнуть с лица земли... Чтобы и намека не осталось от этой шайки выродков..
показати весь коментар
23.07.2022 07:31 Відповісти
Починати треба з припинення ФІНАНСУВАННЯ цих колаборантів з ордло через СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ.Своіх ******** на 2000грн. пенсіі а в ордло кожен місяць до 5 млрд.грн віддають..Вони там мають по ТРИ пашпорти - український,лугандонські та рашистський.Який треба такий і показують.Приравняти лугандонських "ждунів" до колаборантів а отримання рашистського пашпорту до зради держави.А то заладили "наші люді в окупаціі,наші люді в окупаціі"... Яка в дупі окупація,якщо вони ЗВІДТІЛЯ СІМ років їхати в Україну не хотіли.Мабуть не окупація - а МРІЯ ЗБУЛАСЬ!
показати весь коментар
23.07.2022 08:38 Відповісти
Більш - менш допустимий і правовий варіант: отримання громадянства РФ - автоматичне позбавлення громадянства України з правом його повернення після деокупації.

Непопулярне рішення, але тим, хто не співпрацював з окупантом боятися нічого. Одразу вирішення питання з фінансуванням - воно припиняється. Знову-таки можна передбачити, що деякі виплати будуть повернуті разом з повторним громадянством (на дитину, декретні тощо).
Не ідеально, але і не цей нинішній маразм, коли колаборанти працюють на ворога і їм ще йде страховий стаж в Україні.
показати весь коментар
23.07.2022 09:02 Відповісти
Оце і є правда !
Ми живемо у демократичній країні
Кожен має право обирати собі громадянство ! І це є його особиста воля ! За позбавлення вибору - має право владі - пасть порвати
Так , подвійне громадянство - можливе ...
З Польшею , Литвою , Словакією !
З Молдовою ?
З Венгрією ?
Але з Рашою - ніколи
Тобто прийняв Громадянство РФ - автоматично - позбавляєшся Громадянства України + права власності на території України
Чемодан , вокзал - Россия !
показати весь коментар
23.07.2022 14:07 Відповісти
Вас в ЕСПЛ таж школота Портнов рознесе вщент й йще змусить державу Україна (тобто усіх українців) сплачувати різній потворі компенсацію й поновити його "природне право" .

Читайте статтю 23 КУ .

Необхідна конституційна реформа , потрібно 301 депутатів , що б визначитися з суддями КС .

Недостатню щось контитувати . Порібна системна й тяжка юридична праця .
В першу чергу визначити юридично
1. Хто є держава Московія .
2. Чому потрібно змінівати Коституцію України .
3. Чому ворог Український держави не ***** й Ко. , а більш глибинне й що це виключно дуже кривавий але приватний рецидив (2014 й навіть 2022 року) .
4. Требо наприкінець давати юридично виверенні визначення процесів .
а. Це не тільки окупація й анексій .
б. Це не тимчасове явище , що залижить лише від керівництва Московії .
в. Це спроба відродити колоніалізм в чистому вигляді .
г. Україна , український народ глибоко зарадженний постколоніальним синдромом .
д. В підсумку (а-г) : московська мова , література, історія це не одна з євпропейських . Це
зброя , це обргунтування колоніалізму московитів й саме тому ця мова в контектсті
европейської мовної хартії не може вважатися на теренах колишнього домініона
захищенною цією хартією . Бо під гіпокритичним бажанням рівності мов й свободи вибору
ховається спроба повернути український народ в ментальний стан кріпаків й рабів .
Й тому ціль доколонізації , це доведення кількості "рюзкагафарящіх" до відсотка тих , хто
себе проідентефікує й задекларує як московит
показати весь коментар
23.07.2022 15:45 Відповісти
Єдиний юридично підтверженний шлях це :

1. Визнати (ВР) Московію (підкреслюю "Московію") державою не тільки агресором , але колонізатором .
2. Визнати проблему колоніалзіму Московії . Тобто це не 8 років , а з 1654 року .
3. Визнати , що наявність значної кількості етнічних українців , що знають російську мову крайще україньскої як глибокі наслідки постколоніального синдрому .
3.а - головне тут : визнати російську мову (на відміну від інших неукраїнських мов) -- по факту постколоніального синдрому - збороєю , яка причинила Український державності , та українським громадянам фактором , який вбиває тіло й калічить розум .
3.б. Визнати російську літературу и імпарську історію не як мистецтво чи науку , а як зброю й фактором колонізації .
4. Визнати (ВР) , що "російськомовний" це літературний вираз що не має жодної юридичної підстави . Кожна людина сама повинна визначитися , чи він українець , чи московит .
5. Громодянство це вторинне питання . Тут головне -- попередження , а не покарання ...
Тобто ніякого позбавлення . Тільки тимчасове обмежання на право голосування до того часу , як особа задекларує , що вона має паспорт колоніального загарбника . Надати певний лаг часу , що б особа довела , що офіційно відмовилася від громадянства загарбника .
Крімінальне статья повинна виникати виключно тільки після того , як буде доведенно, що особа через оману України викоритала паспорт ворога будь де у світі тим самим довела, що вона ввела в оману свою "Батьківщину" й не позбавився від будь якої атрибутики країни колонізатора , країни ворога й окупанта .
7. Держава повинна поважати гідність людей . Вірити їм на слово . Але у випадку омани й подвійних стандартів наказувати нещадно . Саме це є стігма держав вільного світу .

А те , що Ви пропануєте -- це відношення як до стада баранів . Це джеркальне відображення Московії !
показати весь коментар
23.07.2022 15:22 Відповісти
Как объяснить, поедь и поживи на оккупированной территории
показати весь коментар
23.07.2022 09:14 Відповісти
Сам поедь ....
Сам там поживи ...
показати весь коментар
23.07.2022 14:09 Відповісти
Зелені почвари зовсім й@#нулись?!!! Вони під КК хочуть підвести усіх тих, хто не зможе відкрутитися від отримання паспорта на окупованій території - більшість кримчан, наприклад? А, вибачте за мою французьку, нах#я?!!!
показати весь коментар
23.07.2022 09:15 Відповісти
А в єрмака і татарова не рашинські паспорти????
показати весь коментар
23.07.2022 10:59 Відповісти
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показати весь коментар
23.07.2022 11:43 Відповісти
Тому наскітільки шкодливі будь які законотворці , що мають нульових досвіт й фах в справах юриспруденції , бо в них навіть елемертамтарного нема уявлення , що таке корупційна складова кожної "полюції" яка виникає в їх голові й яку вони потім називають законопроектом .
Так йще буває таке , що без досвіта , без юридичного мислення , але вчиться вміє й прислуховуватися до фахівців -- це вже пів лиха .
Але ЗЕлена цвіль це інше -- вони ж генерують законолайно тоннами , а потім дивуютьяся , чому це лайно ніхто не виконує , або виконують на користь властної кишені .
Й це така ж сама (як брехня , що Порошенко ворог) брехня , що то партія воророгів . Там є відверті зрадники - тобто адептів "рюзькага міра" . Але їх маленька купка . Більшість просто недолуги й "ковбасний набір" . Приклад патріотичних недолуг це Верещук й Безугла ... Є йще Смаглюк , але хоч ця "бла-бла-блашниця" соромиться відкривати рота , бо як дивитися в очі згвалтованним й знедоленним жителям (колись)окупованих терен України , яким вона порадила 25 лютого нікуди не бігти , бо нібито окупантам вони не цікаві .

Скажу неприємну для патріотів річ -- Україні як державі дуже пощатило (пишу з біллю без лапок) що з того боку керують процесами досвітчені ман"яки-збоченці , чий досвіт є хибним й відсталим на кілька століть . Що більш-меньш адекватні фани імперіалісти не мають влади й авторітет . Навіть в розвідці й вербуванні агентури там понує дебілізм . Але достатньо одного умовного гіркіна на тисячу чепіг-івановів , що завербувати якогось заступника в СБУ й кілька чинуш в МІЗі й Мінобороні , що вони вкладили в голови недолугих й недорозвинутих ЗЕбобіків потрібні імперії меседжі . Що б закони , які визуально виглядають як супер-дупер партіотичні , генерували виключно корупцію й нічого більше . Й що б ці калічні закони зменшували довіру до українскої державності .
показати весь коментар
23.07.2022 13:46 Відповісти
Цей проєт яскравий приклад того , як можливо налаштувати одних українців проти інших .
Як можливо 60% виборців ЗЕ під гаслом "какая разніца" налаштувати на "расія впердє" .
Державники підствили спочатку людей (особливо в Маріуполі , Херсоні , Бердянську й Мелітополі) розмінували Чонгар , не організували ТРО в ціх містах , а тепер мають нахабство , що певні мешканці під тиском окупантів й плануючи викинути на смітник курячий пачпорт після визволення виявляються кримінальними злочинцями .

Й це роблять політики , які "харошім рюзькім" роздають український тризуб на-право й наліво .
Я можу з Богданом Будкевичем особисто посперечатися на рахунок того ж Нєвзорова . Бо й Марко Вовчок народилася й виховувалась в великодержавному середовищу . Легко бути патріотом України у Л"вові , коли усі навколо однодумці . В рази складнійше бути уноком КГБіста імперіаліста й потім нанести ідеалогічну шкоду РПЦ , КПРФ , Едросам більше , ніж Явлінський та Гайдар ... Від Макаревича чи БГ ви ніколи не почуєта "Слава Україні" -- вони не плямають совість через кров українців , але обережні ... А що чипати РПЦ -- то не дай боже .
Але й мені не сподобалось таке швидкістне громадянство для Невзорова . Тим більше для його жінки . Це *********** , коли розкидаються громадянством для буть кого .
Це неповага до законів й інституції державності . Латвійці щось не пошпішають з громадянством для Чулпан Хаматової . Робота - добре , політичний притулок - з радісттю . Громадянство - зась !
Й це на фоні удару по самооборони Днепрівщини в вигляді санцій проти Корбана , як ключової постаті з 2014 року . Нагадаю , що госпіталь ім."Мечнікова" це ключовий йще з 2014 року . А логістика й фінансування госпіталя внесок Корбана там ключовий . А Корбан громадянин по факту народження й постійного й безперервного проживання в Україні . Не кажучи про те , що українську мову Корбан крайще знає , ні ж Нєвзоров й його жінка !
показати весь коментар
23.07.2022 14:54 Відповісти
 
 