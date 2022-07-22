РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9916 посетителей онлайн
Новости
8 048 88
гражданство (1267) паспорт (1154) Верещук (497)

Готовится законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, - Верещук

паспорт,рф

В правительстве обсуждают введение уголовной ответственности за получение паспорта России гражданами Украины на оккупированных территориях.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – отметила Верещук.

Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, подчеркнула министр.

Читайте также: Выдача паспортов РФ на оккупированных территориях – показатель намерений уничтожить украинскую идентичность, - Карпентер
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:51
+21
Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:43
+20
очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
показать весь комментарий
22.07.2022 23:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Портнов і такі як він в задниці мають ваш законопроект!
показать весь комментарий
22.07.2022 23:42 Ответить
портнов втік.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:02 Ответить
я думаю при повернені на кордоні також паспорт відберуть у Портнова
показать весь комментарий
23.07.2022 00:04 Ответить
Согласно Конституции Укр. -- государство ОБЯЗАНО ЗАЩИТИТЬ своих граждан , обеспечить соц потребности и т.д. !!! !!! !!! Верещук тіы обеспечила ??? КАК выжить людям ???
показать весь комментарий
23.07.2022 12:48 Ответить
Кацппи можуть примусово парити свої паспорти. А де закон про позбавлення громадянства за колаборацію з кацапами?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:43 Ответить
А в Маріуполі люди за пляшку питної води і миску каші розбирали завали - це теж колаборвнти?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:52 Ответить
Якщо іспит з української складуть, то ні.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:04 Ответить
За таким законом майже всю ОПу за грати треба саджати, починаючи з Буби.
показать весь комментарий
23.07.2022 07:09 Ответить
а як бути з крисчанами в них в 99% кацапські паспорти ?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:45 Ответить
за поребрік крисян, причому вплав
показать весь комментарий
23.07.2022 07:07 Ответить
верещучка, краще літай на зонтіку , і не пзди.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:48 Ответить
Высшая мера для извращенцев!
показать весь комментарий
22.07.2022 23:49 Ответить
Як бути з тими, хто вже має кацпаспорт? Наприклад, Труханов? (Труханов тільки приклад, є багато-багато інших)
показать весь комментарий
22.07.2022 23:49 Ответить
Если Корбана можно лишить гражданства, за получение паспорта другого государства. То ка можно не лишить всех остальных с рашистскими паспортами?
показать весь комментарий
22.07.2022 23:49 Ответить
корбан за этот паспорт вальс бостон на задних лапах перед кацапами выплясывал а есть что которые по принуждению с ними как
показать весь комментарий
23.07.2022 00:38 Ответить
до чого ту пляски за російський паспорт? у Корбана паспорт гражданина Ізраїлю.
показать весь комментарий
23.07.2022 06:11 Ответить
Купа окупованих територій з громадянами України, яким окупанти примусово оформляють громадянство рашки. Війна триває, а цим людям вже може загрожувати кримінальна відповідальність. Такі закони приймають після війни і звільнення територій, а не вже.
У нас влада злочинна і здатна приймати тільки рішення, які шкодять Україні.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:50 Ответить
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
показать весь комментарий
22.07.2022 23:51 Ответить
Тут дело не в том, чтоб преследовать, а в том, чтоб отмазка была перед оккупантами, почему курицу брать не хочешь.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:05 Ответить
та їм пох..й на твої відмазки - не отримаєшь - не залишиться в тебе нічого в прямому сенсі цього слова
показать весь комментарий
23.07.2022 00:08 Ответить
Не скажи. Если есть формальный повод "я обычный обыватель, но боюсб брать паспорт" это на миллионах людей работает лучше, чем "а чего ты брать паспорт рф не хочешь, может ты еще и бандеровец?"
показать весь комментарий
23.07.2022 00:11 Ответить
Ти часом на радник верещук у цьому питанні? несеш повну ..йню.
завтра твоїм родичам пенсіонерам скажуть що не отримаєшь паспорт - не отримаєш пенсію і все, це називається "ми *****..лі" а розхльобувать будете ви...
показать весь комментарий
23.07.2022 00:23 Ответить
сходи скажи цю ***** кацапам , розсміши їх)))
показать весь комментарий
23.07.2022 10:57 Ответить
Верещук *****, ты дебилка. А если у них выбора нет и это единственный способ выжить.
пусть оформляют паспорт... например Казаха или Армянина ?
в этом конкретном случае я всеми руками за такое решение зелбойобов. Иногда и у них есть нормальные идеи
показать весь комментарий
23.07.2022 12:29 Ответить
там вообще есть нормальные, думающие люди. сначала "********", а потом людей под суд хотят. конченные. в законе четко прописано, сначала отказаться от украинского, потом получай какое хочешь. так, что они могут брать какие зотят паспорта, все они филькина грамота
показать весь комментарий
22.07.2022 23:56 Ответить
очередной зеленый понос...., который создаст больше проблем, чем решит......
показать весь комментарий
22.07.2022 23:59 Ответить
значит бульбафюреру вьезд в Украину не закрыт, кгбшных дипломатов из страны не выгнали и продолжат поддерживать дипломатические отношение с соучастниками убийств украинских граждан.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:01 Ответить
Абсолютно поддерживаю! На оккупированных территориях людям нужна хотя бы формальная отмазка перед гауляйтерами: "я бы взял расейский паспорт, но боюсь уголовных последствий от Украины". Кому-то это даже жизнь может спасти.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:04 Ответить
ти був на окупованій території? бо те що ти говориш показує що ти ніхрєна не розумієш що там відбувається
показать весь комментарий
23.07.2022 00:06 Ответить
Почитай мой комментарий ниже. У меня родственники на оккупированной территории, каждый день общаюсь. Поэтому оставь свои оценки при себе.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:10 Ответить
Более того, я именно о родственниках беспокоюсь, потому что они-то точно не хотят становиться гражданами мордора.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:12 Ответить
ще раз тупе їбанько,капцапам ***** на формальності,тому слабо лижеш верещуцькій суці
показать весь комментарий
23.07.2022 10:58 Ответить
Ти думаєш вони там в очі заглядають?Що ти боїшся а що ні?Їхня задача роздати побільше паспортів і потім обьявити що "здесь живут Русские люди"!І робити вони це будуть всіма доступними їм способами, репресіями та інше.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:17 Ответить
как бы её уволить
показать весь комментарий
23.07.2022 00:04 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 00:09 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2022 00:50 Ответить
через 617 дней. Но это не точно.
показать весь комментарий
23.07.2022 01:44 Ответить
цей закон не повинен торкатися окупованих територій, інакше ви створите додаткові проблеми на рівному місці не кацапам, а Україні
показать весь комментарий
23.07.2022 00:05 Ответить
Тем, кто возмущается. Смотрите, в этом вопросе главное правильно все сделать. Объявляем на всю страну, что взятие паспорта приравнивается, ну скажем, к пожизненному заключению. У людей в оккупации, кто не хочет брать, появляется резонный ответ гауляйтерам: "взял бы, но боюсь последствий от украинского правительства". И формально уже сложно будет упрекнуть в том, что поддерживаешь Украину. А после победы главное - применить этот закон выборочно только к тем, кто бежал вприпрыжку, получал паспорт с курицей и радостно работал на врага.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:09 Ответить
идиотизм
и это поддерживают
показать весь комментарий
23.07.2022 00:15 Ответить
Что именно идиотизм? С чем в моем комментарии вы не согласны?
показать весь комментарий
23.07.2022 00:17 Ответить
Такое ощущение, что мы обсуждаем игру во дворе и можно сказать - тут-тук, я в домике.
Что за дичь про отмазку перед русскими Вы тулите ?!
А они ответят - а на плевать, чего ты боишься, более того, у тебя даже выбор есть, либо берешь паспорт и всё имущество остаётся твоим, либо не берешь и без обид.
А если учесть, что это страшные орки, то могут и расстрел предложить как альтернативу.
показать весь комментарий
23.07.2022 06:47 Ответить
ще раз ********* русня, може ********* за просто так,нахую вони бачили і твою "відмазку" і тебе зебіла верещуцьківського
показать весь комментарий
23.07.2022 11:00 Ответить
А как вы этот закон принимать собираетесь , если все владельцы таких паспортов в раде проголосуют против ?
показать весь комментарий
23.07.2022 00:09 Ответить
Треба прийняти простий закон - російське громадянство надане громадянам України окупантом, Україною не визнається.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:15 Ответить
Такой специальный закон не нужен, оно во всем мире не признается даже для тех, кто его в Крыму после 2014-го "получил".
показать весь комментарий
23.07.2022 00:18 Ответить
Там пів Ради з курячими аусвайсами.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:19 Ответить
Этого нельзя делать 80% людей за Украину, Они Украинцы у них есть дети и сами они хотят есть ,поэтому там есть партизанщина
показать весь комментарий
23.07.2022 00:30 Ответить
а мне говорили совершенно другое. например мой друг семьи родом из столицы черешен Украины, ещё в 2018-м году говорил, что там более 90% города ждут когда ***** им введёт без смазки и придёт рузьский мир.
так кому из вас верить? человеку которого я знаю 14 лет и с которым мы дружим семьями более 10 лет или Юрию Юрченко из интернета который даже своего родного флажка на профиле "цурается" ?
показать весь комментарий
23.07.2022 12:42 Ответить
А з моїх знайомих та колег с Херсона 95% відсотків були і є за Україну!Так кому мені вірити?Людям з якими я прожив все своє життя чи тупій клюші с інтернету яка розповсюджує наратив ворога?!
показать весь комментарий
23.07.2022 14:32 Ответить
Юрий, я точно не помню кто из древних сказал, но слова реально великие ип оказывают настоящую суть населения - "чужая армия может оккупировать ровно ту территорию, на которой её поддерживает большинство граждан"
показать весь комментарий
23.07.2022 12:44 Ответить
На ваш счёт поступило 3 рубля 85 копеек.Отправитель: Пригожин Е.В.
показать весь комментарий
23.07.2022 14:38 Ответить
Як пояснити чому беруть кацапські папорти тим хто воює за Україну? Просто. Треба вижити. Але коли дебіли пропонують за те що вижив сісти в тюрму то це пряме підштовхування до зради - людина опиняється між молотом і наковальнею. Всю відповідальність за окупацію і вимушене отримання паспорта ********** для виживання несе держава яка "будувала дороги" і не думала про захист кордонів.
показать весь комментарий
23.07.2022 00:31 Ответить
А за отримання рашистського паспорта в країнах ЄС або в Омані - білет на вхід в зелене шобло?
показать весь комментарий
23.07.2022 00:40 Ответить
А если дуло автомата ставят?Бред,тут лишают,а там заставляют.Что этим бедным делать, особенно старикам.Многие не хотят,но ...
показать весь комментарий
23.07.2022 00:45 Ответить
А що ви з зелених чекали?
показать весь комментарий
23.07.2022 00:49 Ответить
Ну так объясни им что ты не организовала эвакуацию.... Что бросила граждан выживать как смогут.... Есть конечно ватные уроды, но многие украинцы не по своей воле получают эту бумажку.
А Труха под этот закон попадает? Почему ты им не занимаешься?
Идиотка.... Кон-я..
показать весь комментарий
23.07.2022 01:01 Ответить
Питання не вартує використаного туалетного паперу: Якщо є заява про примусову видачу рос-аусвайса при перетині контрольованої Україною території, звільнення від відповідальності.
PS: паніверещук має бути амністована з нагоди 50 річчя незалежності.
показать весь комментарий
23.07.2022 01:08 Ответить
Чи буде кримінальна відповідальність за роздачу паспортів України кацапам?
показать весь комментарий
23.07.2022 01:15 Ответить
через 617 дней. Но это не точно.
показать весь комментарий
23.07.2022 01:47 Ответить
Головне щоб про ******* з криму та бумбасу не забули
показать весь комментарий
23.07.2022 01:22 Ответить
Навіщо Портнова відпустили?
показать весь комментарий
23.07.2022 01:40 Ответить
Йой. Давненько ту мері жопінс не було чутно. Вилезло, гівно.
показать весь комментарий
23.07.2022 01:45 Ответить
Скоко у самой Верещучки паспортов? Сколько паспортов у зеленского, его первой скумбрии, у всех ,,Слуг урода"? И на 100% уверен, что у половины из них паспорт с куркой-мутантом тоже есть! Но нет! Надо повыёживаться над теми, кого сами же кинули в окупации! Верещук, кто сдал Херсонщину? Кто саботировал эвакуацию населения? В ОТСТАВКУ!!!!
показать весь комментарий
23.07.2022 02:01 Ответить
Тварина зелена!С Херсона за весь час війни не було жодного зеленого коридора!Південь ********!А тепер людям якім банально не будуть давати життя без паспорту ще й тюрьма загрожує і в них тепер не буде вибору, прийдеться залишатися на тих територіях назавжди бо в Європу через Рашку ти теж не виєдеш с червоним паспортом!Здали південь залишили людей без нічого а тепер ще й до в'язниці, які ви тіки с@ки!
показать весь комментарий
23.07.2022 02:06 Ответить
Нєвзорову - нєвзорове, а лоху лохове.
показать весь комментарий
23.07.2022 03:38 Ответить
Будете як Невзоров і до вас буде ставлення як до Невзорова.
показать весь комментарий
23.07.2022 06:56 Ответить
наскільки я пам'ятаю карний кодекс: злочин зроблений під примусом, тим більше під загрозою життю, не є поводом для карного переслідування. або пом'якшуючі обставини...
тобто якщо приймуть цей закон, то він буде протирічить карному кодексу
показать весь комментарий
23.07.2022 04:33 Ответить
Zебілам закон не писаний, вони самі його трактують так як їм це цікаво: захотіли позбавити українця громадянства - позбавили, захотіли без доказів тримати в тюрмі Ріфмайстера - вже три роки тримають.
показать весь комментарий
23.07.2022 04:59 Ответить
Чого ця зе-запускальниця "шатлів" ще не в тюрмі?
показать весь комментарий
23.07.2022 05:15 Ответить
Главное, что бы зебобики осознали кто такие Слуги Народа и зеленский
показать весь комментарий
23.07.2022 06:07 Ответить
а будет закон о доведении до разорения страны президентом Кучмой? Где оружие, самолеты и ракеты.
Теперь изза его действий паспорта пихают в руки.
показать весь комментарий
23.07.2022 06:25 Ответить
А за те що замість зброї клали асфальт а ігнорування про напад рашофашистів та розміннування Чонгару -хто відповість ? Це зрада і реальні злочини а вона курвота готовить муйню для людей які отримали паспорти по вашій вині мерзота зебільна...
показать весь комментарий
23.07.2022 07:27 Ответить
.болота мацковии должны исчезнуть с лица земли... Чтобы и намека не осталось от этой шайки выродков..
показать весь комментарий
23.07.2022 07:31 Ответить
Починати треба з припинення ФІНАНСУВАННЯ цих колаборантів з ордло через СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ.Своіх ******** на 2000грн. пенсіі а в ордло кожен місяць до 5 млрд.грн віддають..Вони там мають по ТРИ пашпорти - український,лугандонські та рашистський.Який треба такий і показують.Приравняти лугандонських "ждунів" до колаборантів а отримання рашистського пашпорту до зради держави.А то заладили "наші люді в окупаціі,наші люді в окупаціі"... Яка в дупі окупація,якщо вони ЗВІДТІЛЯ СІМ років їхати в Україну не хотіли.Мабуть не окупація - а МРІЯ ЗБУЛАСЬ!
показать весь комментарий
23.07.2022 08:38 Ответить
Більш - менш допустимий і правовий варіант: отримання громадянства РФ - автоматичне позбавлення громадянства України з правом його повернення після деокупації.

Непопулярне рішення, але тим, хто не співпрацював з окупантом боятися нічого. Одразу вирішення питання з фінансуванням - воно припиняється. Знову-таки можна передбачити, що деякі виплати будуть повернуті разом з повторним громадянством (на дитину, декретні тощо).
Не ідеально, але і не цей нинішній маразм, коли колаборанти працюють на ворога і їм ще йде страховий стаж в Україні.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:02 Ответить
Оце і є правда !
Ми живемо у демократичній країні
Кожен має право обирати собі громадянство ! І це є його особиста воля ! За позбавлення вибору - має право владі - пасть порвати
Так , подвійне громадянство - можливе ...
З Польшею , Литвою , Словакією !
З Молдовою ?
З Венгрією ?
Але з Рашою - ніколи
Тобто прийняв Громадянство РФ - автоматично - позбавляєшся Громадянства України + права власності на території України
Чемодан , вокзал - Россия !
показать весь комментарий
23.07.2022 14:07 Ответить
Вас в ЕСПЛ таж школота Портнов рознесе вщент й йще змусить державу Україна (тобто усіх українців) сплачувати різній потворі компенсацію й поновити його "природне право" .

Читайте статтю 23 КУ .

Необхідна конституційна реформа , потрібно 301 депутатів , що б визначитися з суддями КС .

Недостатню щось контитувати . Порібна системна й тяжка юридична праця .
В першу чергу визначити юридично
1. Хто є держава Московія .
2. Чому потрібно змінівати Коституцію України .
3. Чому ворог Український держави не ***** й Ко. , а більш глибинне й що це виключно дуже кривавий але приватний рецидив (2014 й навіть 2022 року) .
4. Требо наприкінець давати юридично виверенні визначення процесів .
а. Це не тільки окупація й анексій .
б. Це не тимчасове явище , що залижить лише від керівництва Московії .
в. Це спроба відродити колоніалізм в чистому вигляді .
г. Україна , український народ глибоко зарадженний постколоніальним синдромом .
д. В підсумку (а-г) : московська мова , література, історія це не одна з євпропейських . Це
зброя , це обргунтування колоніалізму московитів й саме тому ця мова в контектсті
европейської мовної хартії не може вважатися на теренах колишнього домініона
захищенною цією хартією . Бо під гіпокритичним бажанням рівності мов й свободи вибору
ховається спроба повернути український народ в ментальний стан кріпаків й рабів .
Й тому ціль доколонізації , це доведення кількості "рюзкагафарящіх" до відсотка тих , хто
себе проідентефікує й задекларує як московит
показать весь комментарий
23.07.2022 15:45 Ответить
Єдиний юридично підтверженний шлях це :

1. Визнати (ВР) Московію (підкреслюю "Московію") державою не тільки агресором , але колонізатором .
2. Визнати проблему колоніалзіму Московії . Тобто це не 8 років , а з 1654 року .
3. Визнати , що наявність значної кількості етнічних українців , що знають російську мову крайще україньскої як глибокі наслідки постколоніального синдрому .
3.а - головне тут : визнати російську мову (на відміну від інших неукраїнських мов) -- по факту постколоніального синдрому - збороєю , яка причинила Український державності , та українським громадянам фактором , який вбиває тіло й калічить розум .
3.б. Визнати російську літературу и імпарську історію не як мистецтво чи науку , а як зброю й фактором колонізації .
4. Визнати (ВР) , що "російськомовний" це літературний вираз що не має жодної юридичної підстави . Кожна людина сама повинна визначитися , чи він українець , чи московит .
5. Громодянство це вторинне питання . Тут головне -- попередження , а не покарання ...
Тобто ніякого позбавлення . Тільки тимчасове обмежання на право голосування до того часу , як особа задекларує , що вона має паспорт колоніального загарбника . Надати певний лаг часу , що б особа довела , що офіційно відмовилася від громадянства загарбника .
Крімінальне статья повинна виникати виключно тільки після того , як буде доведенно, що особа через оману України викоритала паспорт ворога будь де у світі тим самим довела, що вона ввела в оману свою "Батьківщину" й не позбавився від будь якої атрибутики країни колонізатора , країни ворога й окупанта .
7. Держава повинна поважати гідність людей . Вірити їм на слово . Але у випадку омани й подвійних стандартів наказувати нещадно . Саме це є стігма держав вільного світу .

А те , що Ви пропануєте -- це відношення як до стада баранів . Це джеркальне відображення Московії !
показать весь комментарий
23.07.2022 15:22 Ответить
Как объяснить, поедь и поживи на оккупированной территории
показать весь комментарий
23.07.2022 09:14 Ответить
Сам поедь ....
Сам там поживи ...
показать весь комментарий
23.07.2022 14:09 Ответить
Зелені почвари зовсім й@#нулись?!!! Вони під КК хочуть підвести усіх тих, хто не зможе відкрутитися від отримання паспорта на окупованій території - більшість кримчан, наприклад? А, вибачте за мою французьку, нах#я?!!!
показать весь комментарий
23.07.2022 09:15 Ответить
А в єрмака і татарова не рашинські паспорти????
показать весь комментарий
23.07.2022 10:59 Ответить
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
показать весь комментарий
23.07.2022 11:43 Ответить
Тому наскітільки шкодливі будь які законотворці , що мають нульових досвіт й фах в справах юриспруденції , бо в них навіть елемертамтарного нема уявлення , що таке корупційна складова кожної "полюції" яка виникає в їх голові й яку вони потім називають законопроектом .
Так йще буває таке , що без досвіта , без юридичного мислення , але вчиться вміє й прислуховуватися до фахівців -- це вже пів лиха .
Але ЗЕлена цвіль це інше -- вони ж генерують законолайно тоннами , а потім дивуютьяся , чому це лайно ніхто не виконує , або виконують на користь властної кишені .
Й це така ж сама (як брехня , що Порошенко ворог) брехня , що то партія воророгів . Там є відверті зрадники - тобто адептів "рюзькага міра" . Але їх маленька купка . Більшість просто недолуги й "ковбасний набір" . Приклад патріотичних недолуг це Верещук й Безугла ... Є йще Смаглюк , але хоч ця "бла-бла-блашниця" соромиться відкривати рота , бо як дивитися в очі згвалтованним й знедоленним жителям (колись)окупованих терен України , яким вона порадила 25 лютого нікуди не бігти , бо нібито окупантам вони не цікаві .

Скажу неприємну для патріотів річ -- Україні як державі дуже пощатило (пишу з біллю без лапок) що з того боку керують процесами досвітчені ман"яки-збоченці , чий досвіт є хибним й відсталим на кілька століть . Що більш-меньш адекватні фани імперіалісти не мають влади й авторітет . Навіть в розвідці й вербуванні агентури там понує дебілізм . Але достатньо одного умовного гіркіна на тисячу чепіг-івановів , що завербувати якогось заступника в СБУ й кілька чинуш в МІЗі й Мінобороні , що вони вкладили в голови недолугих й недорозвинутих ЗЕбобіків потрібні імперії меседжі . Що б закони , які визуально виглядають як супер-дупер партіотичні , генерували виключно корупцію й нічого більше . Й що б ці калічні закони зменшували довіру до українскої державності .
показать весь комментарий
23.07.2022 13:46 Ответить
Цей проєт яскравий приклад того , як можливо налаштувати одних українців проти інших .
Як можливо 60% виборців ЗЕ під гаслом "какая разніца" налаштувати на "расія впердє" .
Державники підствили спочатку людей (особливо в Маріуполі , Херсоні , Бердянську й Мелітополі) розмінували Чонгар , не організували ТРО в ціх містах , а тепер мають нахабство , що певні мешканці під тиском окупантів й плануючи викинути на смітник курячий пачпорт після визволення виявляються кримінальними злочинцями .

Й це роблять політики , які "харошім рюзькім" роздають український тризуб на-право й наліво .
Я можу з Богданом Будкевичем особисто посперечатися на рахунок того ж Нєвзорова . Бо й Марко Вовчок народилася й виховувалась в великодержавному середовищу . Легко бути патріотом України у Л"вові , коли усі навколо однодумці . В рази складнійше бути уноком КГБіста імперіаліста й потім нанести ідеалогічну шкоду РПЦ , КПРФ , Едросам більше , ніж Явлінський та Гайдар ... Від Макаревича чи БГ ви ніколи не почуєта "Слава Україні" -- вони не плямають совість через кров українців , але обережні ... А що чипати РПЦ -- то не дай боже .
Але й мені не сподобалось таке швидкістне громадянство для Невзорова . Тим більше для його жінки . Це *********** , коли розкидаються громадянством для буть кого .
Це неповага до законів й інституції державності . Латвійці щось не пошпішають з громадянством для Чулпан Хаматової . Робота - добре , політичний притулок - з радісттю . Громадянство - зась !
Й це на фоні удару по самооборони Днепрівщини в вигляді санцій проти Корбана , як ключової постаті з 2014 року . Нагадаю , що госпіталь ім."Мечнікова" це ключовий йще з 2014 року . А логістика й фінансування госпіталя внесок Корбана там ключовий . А Корбан громадянин по факту народження й постійного й безперервного проживання в Україні . Не кажучи про те , що українську мову Корбан крайще знає , ні ж Нєвзоров й його жінка !
показать весь комментарий
23.07.2022 14:54 Ответить
 
 