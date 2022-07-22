Готовится законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, - Верещук
В правительстве обсуждают введение уголовной ответственности за получение паспорта России гражданами Украины на оккупированных территориях.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", – отметила Верещук.
Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, подчеркнула министр.
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Пожалуйста, подождите...
У нас влада злочинна і здатна приймати тільки рішення, які шкодять Україні.
завтра твоїм родичам пенсіонерам скажуть що не отримаєшь паспорт - не отримаєш пенсію і все, це називається "ми *****..лі" а розхльобувать будете ви...
пусть оформляют паспорт... например Казаха или Армянина ?
в этом конкретном случае я всеми руками за такое решение зелбойобов. Иногда и у них есть нормальные идеи
и это поддерживают
Что за дичь про отмазку перед русскими Вы тулите ?!
А они ответят - а на плевать, чего ты боишься, более того, у тебя даже выбор есть, либо берешь паспорт и всё имущество остаётся твоим, либо не берешь и без обид.
А если учесть, что это страшные орки, то могут и расстрел предложить как альтернативу.
так кому из вас верить? человеку которого я знаю 14 лет и с которым мы дружим семьями более 10 лет или Юрию Юрченко из интернета который даже своего родного флажка на профиле "цурается" ?
А Труха под этот закон попадает? Почему ты им не занимаешься?
Идиотка.... Кон-я..
PS: паніверещук має бути амністована з нагоди 50 річчя незалежності.
тобто якщо приймуть цей закон, то він буде протирічить карному кодексу
Теперь изза его действий паспорта пихают в руки.
Непопулярне рішення, але тим, хто не співпрацював з окупантом боятися нічого. Одразу вирішення питання з фінансуванням - воно припиняється. Знову-таки можна передбачити, що деякі виплати будуть повернуті разом з повторним громадянством (на дитину, декретні тощо).
Не ідеально, але і не цей нинішній маразм, коли колаборанти працюють на ворога і їм ще йде страховий стаж в Україні.
Ми живемо у демократичній країні
Кожен має право обирати собі громадянство ! І це є його особиста воля ! За позбавлення вибору - має право владі - пасть порвати
Так , подвійне громадянство - можливе ...
З Польшею , Литвою , Словакією !
З Молдовою ?
З Венгрією ?
Але з Рашою - ніколи
Тобто прийняв Громадянство РФ - автоматично - позбавляєшся Громадянства України + права власності на території України
Чемодан , вокзал - Россия !
Читайте статтю 23 КУ .
Необхідна конституційна реформа , потрібно 301 депутатів , що б визначитися з суддями КС .
Недостатню щось контитувати . Порібна системна й тяжка юридична праця .
В першу чергу визначити юридично
1. Хто є держава Московія .
2. Чому потрібно змінівати Коституцію України .
3. Чому ворог Український держави не ***** й Ко. , а більш глибинне й що це виключно дуже кривавий але приватний рецидив (2014 й навіть 2022 року) .
4. Требо наприкінець давати юридично виверенні визначення процесів .
а. Це не тільки окупація й анексій .
б. Це не тимчасове явище , що залижить лише від керівництва Московії .
в. Це спроба відродити колоніалізм в чистому вигляді .
г. Україна , український народ глибоко зарадженний постколоніальним синдромом .
д. В підсумку (а-г) : московська мова , література, історія це не одна з євпропейських . Це
зброя , це обргунтування колоніалізму московитів й саме тому ця мова в контектсті
европейської мовної хартії не може вважатися на теренах колишнього домініона
захищенною цією хартією . Бо під гіпокритичним бажанням рівності мов й свободи вибору
ховається спроба повернути український народ в ментальний стан кріпаків й рабів .
Й тому ціль доколонізації , це доведення кількості "рюзкагафарящіх" до відсотка тих , хто
себе проідентефікує й задекларує як московит
1. Визнати (ВР) Московію (підкреслюю "Московію") державою не тільки агресором , але колонізатором .
2. Визнати проблему колоніалзіму Московії . Тобто це не 8 років , а з 1654 року .
3. Визнати , що наявність значної кількості етнічних українців , що знають російську мову крайще україньскої як глибокі наслідки постколоніального синдрому .
3.а - головне тут : визнати російську мову (на відміну від інших неукраїнських мов) -- по факту постколоніального синдрому - збороєю , яка причинила Український державності , та українським громадянам фактором , який вбиває тіло й калічить розум .
3.б. Визнати російську літературу и імпарську історію не як мистецтво чи науку , а як зброю й фактором колонізації .
4. Визнати (ВР) , що "російськомовний" це літературний вираз що не має жодної юридичної підстави . Кожна людина сама повинна визначитися , чи він українець , чи московит .
5. Громодянство це вторинне питання . Тут головне -- попередження , а не покарання ...
Тобто ніякого позбавлення . Тільки тимчасове обмежання на право голосування до того часу , як особа задекларує , що вона має паспорт колоніального загарбника . Надати певний лаг часу , що б особа довела , що офіційно відмовилася від громадянства загарбника .
Крімінальне статья повинна виникати виключно тільки після того , як буде доведенно, що особа через оману України викоритала паспорт ворога будь де у світі тим самим довела, що вона ввела в оману свою "Батьківщину" й не позбавився від будь якої атрибутики країни колонізатора , країни ворога й окупанта .
7. Держава повинна поважати гідність людей . Вірити їм на слово . Але у випадку омани й подвійних стандартів наказувати нещадно . Саме це є стігма держав вільного світу .
А те , що Ви пропануєте -- це відношення як до стада баранів . Це джеркальне відображення Московії !
Сам там поживи ...
Так йще буває таке , що без досвіта , без юридичного мислення , але вчиться вміє й прислуховуватися до фахівців -- це вже пів лиха .
Але ЗЕлена цвіль це інше -- вони ж генерують законолайно тоннами , а потім дивуютьяся , чому це лайно ніхто не виконує , або виконують на користь властної кишені .
Й це така ж сама (як брехня , що Порошенко ворог) брехня , що то партія воророгів . Там є відверті зрадники - тобто адептів "рюзькага міра" . Але їх маленька купка . Більшість просто недолуги й "ковбасний набір" . Приклад патріотичних недолуг це Верещук й Безугла ... Є йще Смаглюк , але хоч ця "бла-бла-блашниця" соромиться відкривати рота , бо як дивитися в очі згвалтованним й знедоленним жителям (колись)окупованих терен України , яким вона порадила 25 лютого нікуди не бігти , бо нібито окупантам вони не цікаві .
Скажу неприємну для патріотів річ -- Україні як державі дуже пощатило (пишу з біллю без лапок) що з того боку керують процесами досвітчені ман"яки-збоченці , чий досвіт є хибним й відсталим на кілька століть . Що більш-меньш адекватні фани імперіалісти не мають влади й авторітет . Навіть в розвідці й вербуванні агентури там понує дебілізм . Але достатньо одного умовного гіркіна на тисячу чепіг-івановів , що завербувати якогось заступника в СБУ й кілька чинуш в МІЗі й Мінобороні , що вони вкладили в голови недолугих й недорозвинутих ЗЕбобіків потрібні імперії меседжі . Що б закони , які визуально виглядають як супер-дупер партіотичні , генерували виключно корупцію й нічого більше . Й що б ці калічні закони зменшували довіру до українскої державності .
Як можливо 60% виборців ЗЕ під гаслом "какая разніца" налаштувати на "расія впердє" .
Державники підствили спочатку людей (особливо в Маріуполі , Херсоні , Бердянську й Мелітополі) розмінували Чонгар , не організували ТРО в ціх містах , а тепер мають нахабство , що певні мешканці під тиском окупантів й плануючи викинути на смітник курячий пачпорт після визволення виявляються кримінальними злочинцями .
Й це роблять політики , які "харошім рюзькім" роздають український тризуб на-право й наліво .
Я можу з Богданом Будкевичем особисто посперечатися на рахунок того ж Нєвзорова . Бо й Марко Вовчок народилася й виховувалась в великодержавному середовищу . Легко бути патріотом України у Л"вові , коли усі навколо однодумці . В рази складнійше бути уноком КГБіста імперіаліста й потім нанести ідеалогічну шкоду РПЦ , КПРФ , Едросам більше , ніж Явлінський та Гайдар ... Від Макаревича чи БГ ви ніколи не почуєта "Слава Україні" -- вони не плямають совість через кров українців , але обережні ... А що чипати РПЦ -- то не дай боже .
Але й мені не сподобалось таке швидкістне громадянство для Невзорова . Тим більше для його жінки . Це *********** , коли розкидаються громадянством для буть кого .
Це неповага до законів й інституції державності . Латвійці щось не пошпішають з громадянством для Чулпан Хаматової . Робота - добре , політичний притулок - з радісттю . Громадянство - зась !
Й це на фоні удару по самооборони Днепрівщини в вигляді санцій проти Корбана , як ключової постаті з 2014 року . Нагадаю , що госпіталь ім."Мечнікова" це ключовий йще з 2014 року . А логістика й фінансування госпіталя внесок Корбана там ключовий . А Корбан громадянин по факту народження й постійного й безперервного проживання в Україні . Не кажучи про те , що українську мову Корбан крайще знає , ні ж Нєвзоров й його жінка !