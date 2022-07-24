У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України, - ЗМІ
У Польщі зібрали повну суму,22,5 млн злотих (близько 5 млн дол), на Bayraktar для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей, передає Укрінформ.
Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї. За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.
Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.
Як відомо, акцію збору коштів на Bayraktar для України тривала в Польщі з 28 червня.
Будь ласка, зачекайте...
@ItechVK
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https://twitter.com/ItechVK/status/1551139210178039809 3h
Швидко зникли всі оглядачі високопільского котла. Ніякого гайпу про "окруженіє і планомєрноє унічтоженіє спєцназавцов". Нібито і не було його. Лише самотній арєстовіч сказав, що ніякого котла вже не буде, тому що ЗСУ "нєправільно воюют".І додав що за завчасний гайп його посварили
https://twitter.com/i/status/1551128205469401089
Якби я бачив, що в сусідній країні суди прощають мільярди олігархам, я б їм не допомагав.
Хочу напомнить, что вчера россия через свои каналы в Турции🇹🇷 заявляла, что это не она обстреляла ракетами "Калибр", находящимися на вооружении только россии, порт в Одессе.
За последние 48 часов россия уже дважды подставила Турцию.
Но и это, скажем так, не совсем - всё...
Ведь это я не упоминаю того, что ракетный удар 16 июля по складу в Одессе пришёлся по помещению, где располагалась площадь по производству пластиковой тары, давно уже арендуемая турецким бизнесменом и его потери предварительно составили $10 млн.
Постачання нам турецьких Bayraktar ху#лу зовсім не заважає... і не псує відносин з Турцією-Ердоганом... отож він отримав ефективні системи захисту від них... а ви українці і далі їх купуйте...