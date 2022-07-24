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У Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України, - ЗМІ

байрактар,bayraktar

У Польщі зібрали повну суму,22,5 млн злотих (близько 5 млн дол), на Bayraktar для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, кошти в межах акції "Купімо Україні Bayraktar", що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, перевели понад 200 тис. людей, передає Укрінформ.

Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї. За його словами, в неділю так багато осіб хотіли долучитися до акції на фінішній прямій, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

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Сєраковський додав, що надлишок коштів, зібраних в рамках акції, буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Як відомо, акцію збору коштів на Bayraktar для України тривала в Польщі з 28 червня.
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Топ коментарі
+17
Зєлєнскому не давайте гроші, купіть Байрактар і передайте одразу в війська.
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24.07.2022 16:11
+12
Поляки великі люди.

Якби я бачив, що в сусідній країні суди прощають мільярди олігархам, я б їм не допомагав.

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24.07.2022 16:15
+8
Щиро дякуємо Польщі за підтримку та допомогу!
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24.07.2022 17:08
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Homer

@ItechVK

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https://twitter.com/ItechVK/status/1551139210178039809 3h

Швидко зникли всі оглядачі високопільского котла. Ніякого гайпу про "окруженіє і планомєрноє унічтоженіє спєцназавцов". Нібито і не було його. Лише самотній арєстовіч сказав, що ніякого котла вже не буде, тому що ЗСУ "нєправільно воюют".І додав що за завчасний гайп його посварили
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24.07.2022 16:05 Відповісти
для этого ****** и назначили за пару месяцев до войны
https://twitter.com/i/status/1551128205469401089
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24.07.2022 16:07 Відповісти
ну, представляете себе "котел", 2000 орков. Это был бы взрыв, телеграм каналы бы постили бы днем и ночью, зеля бы выпустил видосик... НО этого нет. Видимо "котел" какой-то секретный
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24.07.2022 16:15 Відповісти
Зєлєнскому не давайте гроші, купіть Байрактар і передайте одразу в війська.
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24.07.2022 16:11 Відповісти
Поляки великі люди.

Якби я бачив, що в сусідній країні суди прощають мільярди олігархам, я б їм не допомагав.

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24.07.2022 16:15 Відповісти
про олігархів "не на часі".
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24.07.2022 16:17 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Хочу напомнить, что вчера россия через свои каналы в Турции🇹🇷 заявляла, что это не она обстреляла ракетами "Калибр", находящимися на вооружении только россии, порт в Одессе.
За последние 48 часов россия уже дважды подставила Турцию.
Но и это, скажем так, не совсем - всё...
Ведь это я не упоминаю того, что ракетный удар 16 июля по складу в Одессе пришёлся по помещению, где располагалась площадь по производству пластиковой тары, давно уже арендуемая турецким бизнесменом и его потери предварительно составили $10 млн.
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24.07.2022 16:18 Відповісти
главное - результат. А результат такой, что все сделали вид, что ничего не было (ну кроме дежурных "осужжений", "озабоченности").
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24.07.2022 16:21 Відповісти
вчи вже українську
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24.07.2022 16:24 Відповісти

Постачання нам турецьких Bayraktar ху#лу зовсім не заважає... і не псує відносин з Турцією-Ердоганом... отож він отримав ефективні системи захисту від них... а ви українці і далі їх купуйте...
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24.07.2022 16:23 Відповісти
милый вброс ))))
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24.07.2022 19:18 Відповісти
щира ПОвага та ПОдяка ПОлякам
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24.07.2022 16:33 Відповісти
И это всё на, что готов всеУкраинский марафон. Пока страной руководят клоуны и не Арестованные дерьмаки - мы ещё с апреля месяца, по словам не арестовнного, взяли Подготовленный К Сдаче Херсон - стране потихоньку приходит гаплык.
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24.07.2022 16:40 Відповісти
доки тут піндять кацапською..ВЧИ УКРАЇНСЬКУ!!!
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24.07.2022 18:47 Відповісти
Щиро дякуємо Польщі за підтримку та допомогу!
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24.07.2022 17:08 Відповісти
ось таке нам ще підженіть... А 10 зветься https://www.youtube.com/watch?v=hIgPMz6daQ0 https://www.youtube.com/watch?v=hIgPMz6daQ0

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24.07.2022 18:35 Відповісти
а всякі коломойські та ін могли б легко не те що Байрактар, F-16-тих ескадрилью могли б купити. та де ж там. їм тут не Батьківщина, а місце, щоб нахапать.
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24.07.2022 21:32 Відповісти
 
 