Канадці розпочали збір коштів на "Байрактар" для України

У Канаді за прикладом Литви, Польщі та Норвегії оголосили збір на турецький ударний безпілотник Bayraktar для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, збір розпочала громадська організація UHelpUkraine.

Загалом планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів (приблизно 160 мільйонів гривень).

В описі до збору зазначається: "За допомогою українсько-канадської громади та всіх, хто підтримують боротьбу України проти тиранії, ми можемо сприяти реальним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому".

Придбаний безпілотник волонтери хочуть передати до Дня Незалежності — 24 серпня. Наразі зібрано 12 450 канадських доларів.

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Організацію UHelpUkraine створили в Канаді після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Команда волонтерів збирає пожертви в Канаді та організовує перевезення через Польщу до України товарів першої необхідності.

Нагадаємо, акцію збору на "Байрактари" також анонсували 28 червня у Польщі, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.