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Канадці розпочали збір коштів на "Байрактар" для України

байрактар,bayraktar

У Канаді за прикладом Литви, Польщі та Норвегії оголосили збір на турецький ударний безпілотник Bayraktar для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, збір розпочала громадська організація UHelpUkraine.

Загалом планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів (приблизно 160 мільйонів гривень).

В описі до збору зазначається: "За допомогою українсько-канадської громади та всіх, хто підтримують боротьбу України проти тиранії, ми можемо сприяти реальним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому".

Придбаний безпілотник волонтери хочуть передати  до Дня Незалежності — 24 серпня. Наразі зібрано 12 450 канадських доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не продамо безпілотники Росії, тому що підтримуємо Україну, - виробник Bayraktar

Організацію UHelpUkraine створили в Канаді після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Команда волонтерів збирає пожертви в Канаді та організовує перевезення через Польщу до України товарів першої необхідності.

Нагадаємо, акцію збору на "Байрактари" також анонсували 28 червня у Польщі, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

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Топ коментарі
+16
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19.07.2022 15:31
+8
Дякуємо за підтримку і допомогу.
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19.07.2022 15:43
+5
Ну, канадійці могли б уже скидатися на F-16!
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19.07.2022 15:26
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Ну, канадійці могли б уже скидатися на F-16!
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19.07.2022 15:26 Відповісти
їм Христя Фриляндова не радить, бо це може зашкодити передачі турбін Сименса до газпрому
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19.07.2022 18:02 Відповісти
Гітлер жив?

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19.07.2022 15:28 Відповісти
А це тут до чого? Ні в тин, ні в ворота!
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19.07.2022 15:31 Відповісти
Шось взагалі ні в тин ні в ворота, так?
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19.07.2022 15:36 Відповісти
Полусвинов....🦿🦿👀🥳🥳🥳!!!
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19.07.2022 15:47 Відповісти
ногам гаплик, тому і полу
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19.07.2022 16:07 Відповісти
До ранения более известный как Иван Свинов с позывным «День».
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19.07.2022 16:14 Відповісти
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19.07.2022 15:31 Відповісти
Вот этого бы потрясти - и нам не надо было бы собирать на Байрактары.
Когда ним займутся??
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19.07.2022 16:12 Відповісти
сколько это в байрактарах?
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19.07.2022 16:40 Відповісти
"У 2019 р. Україна для своїх Збройних сил закупила шість розвідувально-ударних БпЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2), три станції управління та керовані бомби до цього БпЛА. Сума контракту становила $70 млн." (с)

4,3 млрд.грн це грубо = $107 млн.
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19.07.2022 17:48 Відповісти
флешмоб)
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19.07.2022 15:32 Відповісти
бажано коментувати новину, а не надсилати спам
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19.07.2022 15:33 Відповісти
Дякуємо за підтримку і допомогу.
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19.07.2022 15:43 Відповісти
Кто последний скидывается на Байрактар - тот дурак
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19.07.2022 15:48 Відповісти
гарна справа, але турбіна для орди
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19.07.2022 16:05 Відповісти
Такое ощущение что вся надежда мира на Байрактар. Только последние несколько месяцев что то не слышно о их работе.
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19.07.2022 16:08 Відповісти
Тому що чутки про їхню всемогутність занадто перебільшені. Їм приписували те, що робила Стугна. Щоб орки не вишукували наших у кущах, а дивились у небо. Таня Чорновол про це росповідала в ефірі Прямого.
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19.07.2022 16:27 Відповісти
Боже, з яким пафосом, наче вони на Хімери гроші збирають.
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19.07.2022 16:29 Відповісти
 
 