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Канадцы начали сбор средств на "Байрактар" для Украины

байрактар,bayraktar

В Канаде по примеру Литвы, Польши и Норвегии объявили сбор на турецкий ударный беспилотник Bayraktar для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сбор начала общественная организация UHelpUkraine.

В общей сложности планируют собрать 7 миллионов канадских долларов (примерно 160 миллионов гривен).

В описании к сбору отмечается: "С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины против тирании, мы можем способствовать реальным изменениям и помочь нашим героям вернуться домой".

Приобретенный беспилотник волонтеры хотят передать ко Дню Независимости — 24 августа. В настоящее время собрано 12 450 канадских долларов.

Читайте: Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar

Организацию UHelpUkraine создали в Канаде после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Команда волонтеров собирает пожертвования в Канаде и организует перевозку через Польшу в Украину товаров первой необходимости.
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Топ комментарии
+16
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19.07.2022 15:31
+8
Дякуємо за підтримку і допомогу.
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19.07.2022 15:43
+5
Ну, канадійці могли б уже скидатися на F-16!
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19.07.2022 15:26
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Ну, канадійці могли б уже скидатися на F-16!
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19.07.2022 15:26 Ответить
їм Христя Фриляндова не радить, бо це може зашкодити передачі турбін Сименса до газпрому
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19.07.2022 18:02 Ответить
Гітлер жив?

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19.07.2022 15:28 Ответить
А це тут до чого? Ні в тин, ні в ворота!
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19.07.2022 15:31 Ответить
Шось взагалі ні в тин ні в ворота, так?
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19.07.2022 15:36 Ответить
Полусвинов....🦿🦿👀🥳🥳🥳!!!
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19.07.2022 15:47 Ответить
ногам гаплик, тому і полу
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19.07.2022 16:07 Ответить
До ранения более известный как Иван Свинов с позывным «День».
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19.07.2022 16:14 Ответить
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19.07.2022 15:31 Ответить
Вот этого бы потрясти - и нам не надо было бы собирать на Байрактары.
Когда ним займутся??
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19.07.2022 16:12 Ответить
сколько это в байрактарах?
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19.07.2022 16:40 Ответить
"У 2019 р. Україна для своїх Збройних сил закупила шість розвідувально-ударних БпЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2), три станції управління та керовані бомби до цього БпЛА. Сума контракту становила $70 млн." (с)

4,3 млрд.грн це грубо = $107 млн.
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19.07.2022 17:48 Ответить
флешмоб)
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19.07.2022 15:32 Ответить
бажано коментувати новину, а не надсилати спам
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19.07.2022 15:33 Ответить
Дякуємо за підтримку і допомогу.
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19.07.2022 15:43 Ответить
Кто последний скидывается на Байрактар - тот дурак
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19.07.2022 15:48 Ответить
гарна справа, але турбіна для орди
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19.07.2022 16:05 Ответить
Такое ощущение что вся надежда мира на Байрактар. Только последние несколько месяцев что то не слышно о их работе.
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19.07.2022 16:08 Ответить
Тому що чутки про їхню всемогутність занадто перебільшені. Їм приписували те, що робила Стугна. Щоб орки не вишукували наших у кущах, а дивились у небо. Таня Чорновол про це росповідала в ефірі Прямого.
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19.07.2022 16:27 Ответить
Боже, з яким пафосом, наче вони на Хімери гроші збирають.
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19.07.2022 16:29 Ответить
 
 