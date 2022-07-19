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беспилотник (3138) Турция (3314) Байрактар (140)

Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar

байрактар,bayraktar

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу своих беспилотников России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил Байрактар в интервью CNN.

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".

Также читайте: В Норвегии начали сбор средств на Bayraktar для ВСУ
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Топ комментарии
+33
Respect!
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19.07.2022 00:04
+17
Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
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19.07.2022 00:07
+16
https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
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19.07.2022 00:06
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Respect!
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19.07.2022 00:04 Ответить
Байрактари випускає приватна фірма і цього достатньо.
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19.07.2022 00:15 Ответить
Можете поставлять, главное шифры управления, тех что поставите, нам передавайте.
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19.07.2022 00:06 Ответить
Цікава ваша теорія на їхню «нема в теорії передачі»
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19.07.2022 00:08 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
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19.07.2022 00:06 Ответить
это случайно не ихний "панцирь" утекает там в конце, к хекающему своему водиле, удравшему раньше его?
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19.07.2022 00:10 Ответить
) дякою вам от намагався зрозуміти що там таке в@бує
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19.07.2022 00:22 Ответить
какой то автомобиль с включенным радаром. Успел таки сдрыснуть.
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19.07.2022 00:24 Ответить
панцир думав що він мисливець, а виявився пєсцом
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19.07.2022 00:49 Ответить
Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
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19.07.2022 00:07 Ответить
як у Маяковського:

"Товаришу Байрактару - літаку та людині"
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19.07.2022 00:33 Ответить
Сюмейе Эрдоган дочь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF Реджепа ****** замужем за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA Сельчуком Байрактаром

політика фірми Байрактар схвалена Султаном
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19.07.2022 00:46 Ответить
дякуємо, Халюк ага!
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19.07.2022 00:50 Ответить
Файний зять

Alma mater : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Стамбульський технічний університет (https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-%3Cspan_class="wikidata_cite_citetype_Q4830453_citetype_Q35127_citetype_Q3220391_citetype_Q891723"_data-entity-id="Q213660"%3E%3Ci_class="wef_low_priority_links"%3E[[:%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD|Hoffman&nbsp;R.]]%3C/i%3E_LinkedIn%3Cspan_class="wef_low_priority_links"%3E_%E2%80%94_2003.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style="display:none"%3E[[d:Track:Q213660]][[d:Track:Q211098]]%3C/div%3E-1 [1] ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванський університет ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Массачусетський технологічний інститут
і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1 Роберт-колледж

А що у наших у зятях ...
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19.07.2022 03:40 Ответить
Послідня ссилка - неробоча - тому -читайте :
https://hmn.wiki/uk/American_College_for_Girls Коледж Роберта
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19.07.2022 03:48 Ответить
Сельчук (Сельджук?)Байрактар брат Халюка Байрактара, конструктор безпілотних апаратів, які випускає сімейна фірма. Дивився документальний фільм про створення великого безпілотника Акінчі його конструкції. В конструкторському колективі чимало жінок. Деякі в хустках, але більшість без них. На безпілотнику знов турбогвинтові двигуни українського виробництва
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19.07.2022 08:06 Ответить
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19.07.2022 08:08 Ответить
((( схоже наше ППО в тому районі, таки вразили!
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19.07.2022 00:41 Ответить
Бреше кацап! На Одесу не впала жодна ракета. Всі попадання в виселок Дачне, в клуб, в школу і приватні будинки.
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19.07.2022 08:21 Ответить
Щира подякам турецькими виробникам Bayraktar за те , що нас пвдтримують , допомагають і шлют русофашистів вслід за їхнім кораблем !!
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19.07.2022 00:20 Ответить
Хозяин не продаст никогда оркам, он на них славно поработал в Сирии и заработал уважение в военном мире. А он кстати, племяш Эрдогана.
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19.07.2022 00:26 Ответить
Начеб-то зять ,а не племінник
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19.07.2022 00:28 Ответить
брат зятя Ердогана
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19.07.2022 00:51 Ответить
Thank YOU Makina Halyuk)))!!!
Ну шо кацапы......ЗА ЩЕКУ???)))
Миньет для неДоиМперии!!!
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19.07.2022 00:43 Ответить
В Сети появились фотографии, наподобие той, что представлена вверху, и под ними имеются комментарии о том, что в Польшу заходят Абрамсы. Нам уже довелось наблюдать некоторую путаницу в том, что и как поясняют комментаторы и потому - обратимся к первоисточнику. Как сообщил министр обороны Мариуш Блащак, речь идет всего о 7 из 116 танков Abrams, закупленных в США. Министр внес ясность в разночтения, которые встречались в прессе, и на самом деле, речь идет уже о польских, а не американских танках, которые находятся в Польше и которые могли видеть уже многие.

На самом деле, первые 7 танков поставлены в рамках контракта о поставках бронетехники и предназначены они для подготовки экипажей для более чем сотни машин, которые поступят чуть позже. Министр отметил, что для Польши этот контракт является крайне выгодным даже несмотря на то, что эти танки - не самой новой версии, и тому есть ряд причин. Первая из них - стоимость. Для Польши она включает оплату за их обслуживание и комплекты запчастей, расходников и прочего. Сами танки для вооруженных сил Польши ничего не стоили. Так что это - очень хорошая сделка.

Тем более, что фактически, эти танки не только заполнят брешь после передачи Украине собственных танков Т-72, максимально допиленных до стандартов НАТО, но и закончат переход бронетанковых войск на боеприпасы калибра, принятого в странах Альянса. Это значит, что теперь логистика будет прямой и полностью совместимой с той, что принята в НАТО. Надо полагать, что вместе с танками поляки отдали нам и все «приданное» к ним - боеприпасы, запасные узлы и агрегаты и прочее. Теперь им не прийдется разрываться между немецкими Леопардами и совковыми Т-72, хотя бы в плане разного типа боеприпасов. А мы для себя отметим, что поляки не стали дожидаться поставок танков из США, а отдали нам свои танки на упреждение.

Тут еще надо заметить то, что эта сотня с лишним танков начала поставляться в Польшу сверх контракта на поставку машин новой итерации M1A2 SEP v3, за которые Польша заплатила свыше 4 миллиардов долларов. Скорее всего, это будут машины M1A2S или M1A2 SEP. Если это так, то именно эта модификация танка способна пройти модернизацию до той самой версии, которая будет поставлена с завода. Хотя, ими могут оказаться и танки более ранней модели M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package). Именно эти машины должны быть сняты с вооружения Корпуса Морской Пехоты США и не исключено, что речь идет о них. Тогда, именно эти машины не смогут достичь состояния «полный фарш», как самые новые модели просто потому, что их конструкция не позволяет этого сделать в полной мере.

Тем не менее, какими бы ни оказались эти машины, они в любом случае, на целое поколение опережают Т-72, и будет их достаточно много. Ну а после того, как начнутся поставки новейших танков по большому контракту, Польша может оказаться обладательницей крупнейшего парка тяжелых танков, которые далеко ушли от наследия совка и главное - полностью совместимы со всеми стандартами НАТО как по боеприпасам, так и по оборудованию, включая связь, боевую управляющую систему и прочее. С одной стороны, хорошо бы нам Абрамсы, но все должно идти поступательно. Пока не решен вопрос ПВО, такие танки могут подождать. А с другой стороны, поляки к этому шли полвека, а мы можем дойти за считанные месяцы. Так что все будет как надо. Мы еще отметимся на руинах кремля.
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19.07.2022 01:21 Ответить
Эт понятно, что не передадут.... Азербайджан - это Турция, Россия -это Армения.... Не станут турки передавать те виды вооружений, которые потом могут перекочевать к армяхам....

Но вот как насчёт иранских SHahed? Здесь более вероятная сделка....
Хотя тоже есть подводные камни...
1)Непонятно кто теперь Россия Ирану? Союзник по Сирии и санкциям?...Или КОНКУРЕНТ по ПАРАЛЕЛЬНОМУ(контрабандному) экспорту нефти? Одно дело дружить с неподсанкционной Россией, и покупать у нее то, что запрещено было Ирану санкциями.... Другое дело, когда и Россия и Иран под санкциями, и уже не такие полезные друг дружке как раньше ...
2) Само качество этих иранских беспилотников....их аппаратная часть. Иран к счастью не являеться лидером в микроэлектронике....тоесть будем надеятьсЯ, что они не станут такими же эффективными, как Байрактары, в случае массовой покупки их русскими....
Иначе придется Украине очень сложно....Тем более под ожидаемое контрнаступление на Херсон...
Хотя здесь тоже не все так однозначно.... И в американцев и в НАТО скорей всего есть методы еффективной борьбы с беспилотниками, которыми они смогут поделиться с Украиной....
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19.07.2022 02:00 Ответить
никаких БПЛА Иран не передаст рф.
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19.07.2022 02:43 Ответить
Иран сам по собі. У релігійних фанатиків-ісламістів не може бути союзників в європейському розумінні цього слова принципіально.
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19.07.2022 08:11 Ответить
Сельчук Байрактар з дружиною та дитиною на презентації БПЛА Акінчі.
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19.07.2022 08:17 Ответить
Иран мировым сообществом признан страной-террористом и находится под санкциями...откуда там могут быть современные технологии?срисовали рабZeянское дерьмо типа у коммуняк Китая...
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19.07.2022 08:46 Ответить
Поважаю! Позиція чітка й однозначна, не те що в деяких.
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19.07.2022 09:03 Ответить
Так і в ОДКБ не продавайте, а Це Кахстану та Туркментстану чи Узбекістану це найближчі союзники Раші
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19.07.2022 09:40 Ответить
Шютка?

Особливо з Казахстаном
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19.07.2022 10:26 Ответить
 
 