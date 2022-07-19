Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar
Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу своих беспилотников России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам" , – отметил Байрактар в интервью CNN.
На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ответил отрицательно: "Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость".
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"Товаришу Байрактару - літаку та людині"
політика фірми Байрактар схвалена Султаном
Alma mater : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Стамбульський технічний університет (https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-%3Cspan_class="wikidata_cite_citetype_Q4830453_citetype_Q35127_citetype_Q3220391_citetype_Q891723"_data-entity-id="Q213660"%3E%3Ci_class="wef_low_priority_links"%3E[[:%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD|Hoffman R.]]%3C/i%3E_LinkedIn%3Cspan_class="wef_low_priority_links"%3E_%E2%80%94_2003.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style="display:none"%3E[[d:Track:Q213660]][[d:Track:Q211098]]%3C/div%3E-1 [1] ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванський університет ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Массачусетський технологічний інститут
і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1 Роберт-колледж
А що у наших у зятях ...
https://hmn.wiki/uk/American_College_for_Girls Коледж Роберта
Ну шо кацапы......ЗА ЩЕКУ???)))
Миньет для неДоиМперии!!!
На самом деле, первые 7 танков поставлены в рамках контракта о поставках бронетехники и предназначены они для подготовки экипажей для более чем сотни машин, которые поступят чуть позже. Министр отметил, что для Польши этот контракт является крайне выгодным даже несмотря на то, что эти танки - не самой новой версии, и тому есть ряд причин. Первая из них - стоимость. Для Польши она включает оплату за их обслуживание и комплекты запчастей, расходников и прочего. Сами танки для вооруженных сил Польши ничего не стоили. Так что это - очень хорошая сделка.
Тем более, что фактически, эти танки не только заполнят брешь после передачи Украине собственных танков Т-72, максимально допиленных до стандартов НАТО, но и закончат переход бронетанковых войск на боеприпасы калибра, принятого в странах Альянса. Это значит, что теперь логистика будет прямой и полностью совместимой с той, что принята в НАТО. Надо полагать, что вместе с танками поляки отдали нам и все «приданное» к ним - боеприпасы, запасные узлы и агрегаты и прочее. Теперь им не прийдется разрываться между немецкими Леопардами и совковыми Т-72, хотя бы в плане разного типа боеприпасов. А мы для себя отметим, что поляки не стали дожидаться поставок танков из США, а отдали нам свои танки на упреждение.
Тут еще надо заметить то, что эта сотня с лишним танков начала поставляться в Польшу сверх контракта на поставку машин новой итерации M1A2 SEP v3, за которые Польша заплатила свыше 4 миллиардов долларов. Скорее всего, это будут машины M1A2S или M1A2 SEP. Если это так, то именно эта модификация танка способна пройти модернизацию до той самой версии, которая будет поставлена с завода. Хотя, ими могут оказаться и танки более ранней модели M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package). Именно эти машины должны быть сняты с вооружения Корпуса Морской Пехоты США и не исключено, что речь идет о них. Тогда, именно эти машины не смогут достичь состояния «полный фарш», как самые новые модели просто потому, что их конструкция не позволяет этого сделать в полной мере.
Тем не менее, какими бы ни оказались эти машины, они в любом случае, на целое поколение опережают Т-72, и будет их достаточно много. Ну а после того, как начнутся поставки новейших танков по большому контракту, Польша может оказаться обладательницей крупнейшего парка тяжелых танков, которые далеко ушли от наследия совка и главное - полностью совместимы со всеми стандартами НАТО как по боеприпасам, так и по оборудованию, включая связь, боевую управляющую систему и прочее. С одной стороны, хорошо бы нам Абрамсы, но все должно идти поступательно. Пока не решен вопрос ПВО, такие танки могут подождать. А с другой стороны, поляки к этому шли полвека, а мы можем дойти за считанные месяцы. Так что все будет как надо. Мы еще отметимся на руинах кремля.
Но вот как насчёт иранских SHahed? Здесь более вероятная сделка....
Хотя тоже есть подводные камни...
1)Непонятно кто теперь Россия Ирану? Союзник по Сирии и санкциям?...Или КОНКУРЕНТ по ПАРАЛЕЛЬНОМУ(контрабандному) экспорту нефти? Одно дело дружить с неподсанкционной Россией, и покупать у нее то, что запрещено было Ирану санкциями.... Другое дело, когда и Россия и Иран под санкциями, и уже не такие полезные друг дружке как раньше ...
2) Само качество этих иранских беспилотников....их аппаратная часть. Иран к счастью не являеться лидером в микроэлектронике....тоесть будем надеятьсЯ, что они не станут такими же эффективными, как Байрактары, в случае массовой покупки их русскими....
Иначе придется Украине очень сложно....Тем более под ожидаемое контрнаступление на Херсон...
Хотя здесь тоже не все так однозначно.... И в американцев и в НАТО скорей всего есть методы еффективной борьбы с беспилотниками, которыми они смогут поделиться с Украиной....
Особливо з Казахстаном