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беспилотник (3133) Норвегия (657) Байрактар (140)

В Норвегии начали сбор средств на Bayraktar для ВСУ

байрактар

Вслед за литовцами и поляками норвежцы решили собрать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Организаторы сбора средств заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 по меньшей мере 10 крон. Они планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

Первая тысяча человек, пожертвующая не менее 250 крон, поможет выбрать название для беспилотника.

Напомним, подобные кампании были проведены в Польше и Литве.

Читайте также: В Польше собрали уже две трети суммы на "Байрактар" для Украины
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Топ комментарии
+27
повага норвежцям
слава ЗСУ!
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18.07.2022 20:28
+16
это и правильно, что не каждая собака знает, что и где делают ТВ2. И если вы думаете, что в бавовне от линии фронта 30-40 км нет лепты от ТВ2 - то ошибаетесь. По крайней мере половина бавовны в хорошую для оптической видимости погоду - их заслуга.
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18.07.2022 20:49
+13
Ось якби в Німеччині хтось таке зробив.
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18.07.2022 20:32
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повага норвежцям
слава ЗСУ!
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18.07.2022 20:28 Ответить
Ось якби в Німеччині хтось таке зробив.
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18.07.2022 20:32 Ответить
Начніть,підхватимо. У нас посольський переворот.
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18.07.2022 20:43 Ответить
Я вже трішечки на польський віддав.
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18.07.2022 20:57 Ответить
А що за переворот?
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18.07.2022 22:15 Ответить
Ще не знаю, новин не дивився.
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18.07.2022 23:38 Ответить
завжди вболівав на всіх спортивних змаганнях за норж, респект і повага
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18.07.2022 20:32 Ответить
Толк от байрактаров огромный. Они лучше всего показывают себя для дальней разведки

(остров змеиный не даст соврать)

для нанесения ударов применять редко по точечным целям
для остальных есть арта и рсзо

вс рф это тебе не армянская армия
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18.07.2022 21:09 Ответить
Що ви несете?

Він на Зміїному зробив неймовірне збив гелікоптер, та знищив 3 десантні катери. Це зафіксовано на відео.

І що саме головне він дає можливість візуально за десятки кілометрів наблюдати за переміщенням росіян та наводити артилерію і РСЗВ.
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19.07.2022 05:53 Ответить
Реєстрація:17.07.2022 Кацапы полностью деградировали . Пригожин набрал в штат долбойобов . Ты из их числа.
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18.07.2022 21:47 Ответить
Я тебе больше скажу: кацапы деградировали настолько, что набрать ********** на любую должность там просто физически невозможно. Посмотрите хотя бы на российских депутатов и прочих медведевых )
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18.07.2022 22:12 Ответить
Відразу ж видно, що ти не в темі! Ось приклад із мого життя!
Коли моє місто було окуповане орками, то саме після того як Байрактар відпрацював по кшм-ці біля адмінбудівлі та знищив кшм із генералом, а потім почався наступ Холдноярівців, то унітазні воїни без командування здриснули нх із міста аж лапті мелькали в далені!
Так що Байрактар це тихенька смерть для будь-якого руськага унітазного орка! Більше Байрактарів - більше трупів рашистів!
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18.07.2022 21:58 Ответить
Спасибі норвежцям, але байрактари зараз не стільки актуалні, як далекобійна арта чи захисна амуніція для наших воїнів.
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18.07.2022 20:35 Ответить
🇳🇴 💓💟💘
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18.07.2022 20:35 Ответить
Останнім часом жодної роботи Bayraktar не видно... кацапи, жаліються на постачання Заходом нам гаубиць тої чи іншої комплектації, HIMARS-M270, якими знищуються їх склади і командні пункти... напевно турки передали їм ефективний тип захисту від Bayraktar, а нам продають безпілотники і всі щасливі...
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18.07.2022 20:35 Ответить
это и правильно, что не каждая собака знает, что и где делают ТВ2. И если вы думаете, что в бавовне от линии фронта 30-40 км нет лепты от ТВ2 - то ошибаетесь. По крайней мере половина бавовны в хорошую для оптической видимости погоду - их заслуга.
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18.07.2022 20:49 Ответить
вы правда думаете, что это ТВ2 делает своими двумя мамцами и двумя мамлами??? ))
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18.07.2022 21:12 Ответить
Я понимаю что это в первую очередь разведчик, но разведчик дико дорогой и крайне уязвимый. Все видео, которые здесь выкладываются последнее время сделаны не с байрактара, а с более дешёвых и эффективных дронов.
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18.07.2022 21:15 Ответить
дорогой, но из имеющихся самый лучший - в хорошую погоду видит легко на 50-60 км, для ПЗРК неуязвим, для штатной локации армейской наземной ПВО практически невидим с его ЭПР 0,1 квадратного метра, "осы"и "торы" его не "достают", опасность представляют только "буки" и "панцири", если вдруг его им удаётся увидеть. Средства РЭБ, кстати, тоже почти бесполезны, потому что с центром управления эти дроны общаются по узконаправленному лучу, и постановка помех неэффективна...
Почти все потери ТВ2 (около десятка) у нас были связаны с его применением как ударной единицы, а не как разведчика. Были случаи после поражения ЗРК противника и потери связи с аппаратом он возвращался через два часа на базовый аэродром. Так что его уязвимость как разведчика вы преувеличиваете. И к сведению - только в одной Ливии за несколько недель было уничтожено полтора десятка панцирей-с1 именно ТВ2, причем семь панцирей в течение трёх суток, потом панцири начали прятать от ТВ2 по сараям. Видео, где наш ТВ2 расхреначивает бук-м1 с ТЗМ видели все. Расчёт этого "бука" не видел ни подлетающего ТВ2, ни тем более потом этого видео )
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18.07.2022 22:17 Ответить
Боюсь преувеличиваю не я, а Вы. 50-60км? Что он видит? Гору, озеро? Спутник-шпион KH-11 с высоты 300 км видит с детализацией пикселя до 15см (при идеальных условиях). Но у него диаметр зеркала 2,4м!!! Подтверждённые фото/видео потери наших TB2 - 9 штук. Сами понимаете вероятность того, что потерь существенно больше, очень велика - самолётик маленький, композитный - найти его остатки крайне сложно, в море - практически невозможно. Сбивается он не только наземной ПВО, но и авиацией противника, его невидимость сильно преукрашена.
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19.07.2022 01:26 Ответить
Бронетехніку він бачить на таку відстань.

Не на всіх відео розмивали інтерфейс. Із них вдалось витягнути те що ця імба бачить техніку на відстані в 50 км так як наші стугни на відстань в 5км.

"Но у него диаметр зеркала 2,4м!" - ви здається застрягли в попередньому столітті. ******* матриці не потребують зеркал, лінз і т.п..
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19.07.2022 06:01 Ответить
Законы физики не изменились и астрономы не разглядывают небо через смартфоны, а продолжают строить огромные телескопы.
Почитал об оптике на TB2 - 15-20км максимум, и не указано для наблюдения чего - возможно корабль или колонну танков на марше можно увидеть.
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19.07.2022 08:22 Ответить
похоже, про оптику на звезде.ru читаете )
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19.07.2022 10:16 Ответить
Ви помиляєтесь. Технології на місці не стоять. Колись афар як засіб зв'язку вважався не можливим.

Ось вам скрін інтерфейсу:



Тобто за 50 км можна буде побачити позиції в полі, техніку чи інше та навести РСЗО.

А якщо згадати перехоплення, то за Москвою стежили взагалі знаходячись за пару сотень км від неї...
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19.07.2022 10:52 Ответить
Не знаю о чём Вы конкретно говорите, но законы оптики неизменны - чтобы разглядеть объект, нужно собрать как можно больше отражённого (или излучённого) им света. Как Вы это сделаете - зеркалом, линзой, светочувствительно матрицей или ещё чем - второй вопрос, но это что-то должно быть как можно большего диаметра.
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19.07.2022 11:23 Ответить
Только сейчас открылась картинка Ваша 53,2км на экране скорее всего просто технический сбой либо ловкий маркетинговый ход.
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19.07.2022 11:35 Ответить
"Подтверждённые фото/видео потери наших TB2 - 9 штук" - можна якісь пруфи? Я бачив як росіяни одні і ті ж обломки возили по різних місцях. На це до речі не тільки я звернув увагу, а і азербайджанці в своїх групах писали і ще багато людей.

Ні я не кажу що ми їх не втрачали. Є на словах заяви про 30% їх втрат від людей яким немає змісту брехати. Але все ж ніхто не знає про яку кількість йде мова.
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19.07.2022 06:04 Ответить
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Attack On Europe: Documenting Ukrainian Equipment Losses During The 2022 Russian Invasion Of Ukraine
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19.07.2022 08:19 Ответить
Ок. Такий пруф підходить. Думав може якесь інше джерело.
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19.07.2022 10:45 Ответить
Таня Чорновол росповідала, що вони напочатку війни всі влучання списували на Байрактари, щоб ворог їх по кущах не шукав, а краще дивився у небо. А самі Стугною смажили орків. Тому вам і здавалось, що усе роблять Байрактари всемогутні, це було зовсім не так.
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18.07.2022 21:16 Ответить
кожний з цивілізованих народів хоче приєднатися до ліквідації русьни та її "великої" культурки

- Арествичу з Биковим та іншим Татаровим як ножем у серці
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18.07.2022 20:36 Ответить
ща плакать буду....норвегобандеровцы
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18.07.2022 20:39 Ответить
ну это и понятно - в той Норвегии населения как в Киеве до полномасштабного вторжения. Пора бы и США подхватить эстафету, и начать собирать на один комплекс RQ-4. Опять же, 330 миллионов населения - это не Норвегия, и тем более не Литва....
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18.07.2022 20:43 Ответить
Eti MQ-1C Gray Eagle stati vam dast jesli kongres dast dobro.Oni na golovu vyse urovnia cem Bayraktar
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18.07.2022 21:09 Ответить
Hellfire raketi ocen umnyje,s nix ******** i neobmanis
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18.07.2022 21:16 Ответить
так і RQ-4 не Bayraktar TB2. не продадуть..
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18.07.2022 21:15 Ответить
U norvegov ecio ostalos MLRS M270 9 stuk,oni u nix v skladax lezit.Vot eto bylo otlycno.
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18.07.2022 20:52 Ответить
ну да. Да хоть бы еще три штуки подкинули через британский апгрейд.
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18.07.2022 21:30 Ответить
Я обращаю внимание украинцев , что в Норвегии есть очень интересные маленькие дроны для разведки . От начало войны о них почему-то не говорят в Украине .

Пожалуста , поднимите это в сми кто может .
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18.07.2022 21:06 Ответить
Black Hornet Nanohttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Hornet_Nano_Helicopter_UAV.jpg?uselang=ru Типмногоцелевой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолёт /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА Производительhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Prox_Dynamics&action=edit&redlink=1 Prox Dynamics Начало эксплуатации2008Статусв эксплуатацииЭксплуатантыhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Армия Великобритании Единиц произведеносвыше 300https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Black_Hornet https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Black_Hornet Медиафайлы на Викискладе

Black Hornet Nano (PD-100 Black Hornet Nano) - микро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА вертолётного типа. Самый миниатюрный военный БПЛА в мире
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18.07.2022 21:12 Ответить
Black Hornet Nano (PD-100 Black Hornet Nano) - микро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА вертолётного типа. Самый миниатюрный военный БПЛА в мире -- лучше бы таких Норвегия подкинула пару десяток
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18.07.2022 21:13 Ответить
ваші переживання багатьом зрозумілі але ці бпла в першу чергу для локальних зіткнень а саме вуличних боїв і боїв у приміщеннях
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18.07.2022 21:35 Ответить
чудо !!!
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18.07.2022 21:38 Ответить
О том и речь .
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18.07.2022 21:40 Ответить
Украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты РФ в Харьковской области - вот для таких эти дроны
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18.07.2022 21:43 Ответить
Дякуємо, від щирого серця.
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18.07.2022 21:36 Ответить
Литва збирала, Польша, тепер Норвегія...ми по копійчині скидаємося...
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18.07.2022 21:51 Ответить
Это флешмоб во всех странах???
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18.07.2022 22:02 Ответить
Респект нащадкам вікінгів!👍
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18.07.2022 22:10 Ответить
Дякуємо норвежцям цілий світ допомагає Україні тільки судова мафія з бенею деребанять бюджет України.
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18.07.2022 22:29 Ответить
Порядочно!
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18.07.2022 22:36 Ответить
Пора вже нам запускати нову акцію: збір коштів на F-16!
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18.07.2022 23:05 Ответить
Подяка Норвезьким братам!!! Слава Норвегії!!
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18.07.2022 23:12 Ответить
Почему именно на байрактар, а не на квадрокоптеры и беспилотники, которые помогают корректировать артиллерию? Их же за один байрактар можно купить в десятки раз больше.
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18.07.2022 23:23 Ответить
Беня теж збирає на безпілотники? Вже тільки за цей місяць було зібрано 4 міліарди гривень!!!
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18.07.2022 23:44 Ответить
байрактар отличное оружие
только голову нужно иметь что б правильно его использовать
байрактар и хаймарс это такая смесь ударная что московитам не позавидуеш
и удачной охоты нашим птичкам
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18.07.2022 23:56 Ответить
В Украину прибула група генералів Пентагону...будуть перевіряти куди Рєзніков продає зброю...
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19.07.2022 00:42 Ответить
Байрактар: мы никогда не продадим России беспилотники

01:12

«Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам». Об этом в интервью CNN заявил управляющий директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар.

Он заявил, что никогда не допустит продажи беспилотников Bayraktar в Россию и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

«Мы этого не делали и не поставляли (беспилотники в Россию - ред.). И мы никогда этого не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее суверенитет и ее борьбу за независимость», - отметил он.
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19.07.2022 07:12 Ответить
 
 