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У Норвегії почали збір коштів на Bayraktar для ЗСУ
Норвежці, слідом за литовцями та поляками, вирішили зібрати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.
Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.
Нагадуємо, подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві.
Топ коментарі
+27 stavr
показати весь коментар18.07.2022 20:28
+16 Urs
показати весь коментар18.07.2022 20:49
+13 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар18.07.2022 20:32
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Будь ласка, зачекайте...
слава ЗСУ!
(остров змеиный не даст соврать)
для нанесения ударов применять редко по точечным целям
для остальных есть арта и рсзо
вс рф это тебе не армянская армия
Він на Зміїному зробив неймовірне збив гелікоптер, та знищив 3 десантні катери. Це зафіксовано на відео.
І що саме головне він дає можливість візуально за десятки кілометрів наблюдати за переміщенням росіян та наводити артилерію і РСЗВ.
Коли моє місто було окуповане орками, то саме після того як Байрактар відпрацював по кшм-ці біля адмінбудівлі та знищив кшм із генералом, а потім почався наступ Холдноярівців, то унітазні воїни без командування здриснули нх із міста аж лапті мелькали в далені!
Так що Байрактар це тихенька смерть для будь-якого руськага унітазного орка! Більше Байрактарів - більше трупів рашистів!
Почти все потери ТВ2 (около десятка) у нас были связаны с его применением как ударной единицы, а не как разведчика. Были случаи после поражения ЗРК противника и потери связи с аппаратом он возвращался через два часа на базовый аэродром. Так что его уязвимость как разведчика вы преувеличиваете. И к сведению - только в одной Ливии за несколько недель было уничтожено полтора десятка панцирей-с1 именно ТВ2, причем семь панцирей в течение трёх суток, потом панцири начали прятать от ТВ2 по сараям. Видео, где наш ТВ2 расхреначивает бук-м1 с ТЗМ видели все. Расчёт этого "бука" не видел ни подлетающего ТВ2, ни тем более потом этого видео )
Не на всіх відео розмивали інтерфейс. Із них вдалось витягнути те що ця імба бачить техніку на відстані в 50 км так як наші стугни на відстань в 5км.
"Но у него диаметр зеркала 2,4м!" - ви здається застрягли в попередньому столітті. ******* матриці не потребують зеркал, лінз і т.п..
Почитал об оптике на TB2 - 15-20км максимум, и не указано для наблюдения чего - возможно корабль или колонну танков на марше можно увидеть.
Ось вам скрін інтерфейсу:
Тобто за 50 км можна буде побачити позиції в полі, техніку чи інше та навести РСЗО.
А якщо згадати перехоплення, то за Москвою стежили взагалі знаходячись за пару сотень км від неї...
Ні я не кажу що ми їх не втрачали. Є на словах заяви про 30% їх втрат від людей яким немає змісту брехати. Але все ж ніхто не знає про яку кількість йде мова.
- Арествичу з Биковим та іншим Татаровим як ножем у серці
Пожалуста , поднимите это в сми кто может .
Black Hornet Nano (PD-100 Black Hornet Nano) - микро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА вертолётного типа. Самый миниатюрный военный БПЛА в мире
только голову нужно иметь что б правильно его использовать
байрактар и хаймарс это такая смесь ударная что московитам не позавидуеш
и удачной охоты нашим птичкам
01:12
«Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам». Об этом в интервью CNN заявил управляющий директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар.
Он заявил, что никогда не допустит продажи беспилотников Bayraktar в Россию и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.
«Мы этого не делали и не поставляли (беспилотники в Россию - ред.). И мы никогда этого не сделаем. Потому что мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее суверенитет и ее борьбу за независимость», - отметил он.