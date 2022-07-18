У Норвегії почали збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

Норвежці, слідом за литовцями та поляками, вирішили зібрати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.

Нагадуємо, подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві.

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