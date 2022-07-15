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У Польщі зібрали вже дві третини суми на "Байрактар" для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байрактар

У рамках кампанії збору коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України поляки зібрали вже понад 14,5 млн злотих - близько двох третин потрібної суми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосив ініціатор кампанії, журналіст Славомір Сєраковський.

На середину дня 15 липня на лічильнику збору - 14 млн 570 тисяч злотих із потрібних 22,5 мільйонів злотих. Свої внески від початку кампанії зробила понад 131 тисяча людей. До кінця збору залишається 13 днів.

У Польщі зібрали вже дві третини суми на Байрактар для України 01

За планом, якщо впродовж місяця повну необхідну суму зібрати не вдасться, кошти перерахують на потреби ЗСУ на спецрахунок Національного банку України. Так само планують зробити з надлишком коштів, які надійдуть після подолання позначки 22,5 млн.

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

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Топ коментарі
+15
а беня с зеленским все бабки в офшоры переводят.............им похер что будет, главное баблишко сберечь.
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15.07.2022 14:46
+13
Щиро дякую, за вашу підтримку та допомогу.
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15.07.2022 14:50
+7
а у нас Бєнячка відсудив 4,2 млрд. грн (= 140 млн. дол.) -

тобто, на чергову яхту

чи не соромно, бряття українці, перед литовцями та поляками ?
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15.07.2022 15:16
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а беня с зеленским все бабки в офшоры переводят.............им похер что будет, главное баблишко сберечь.
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15.07.2022 14:46 Відповісти
то ж поляки собрали, а не президент
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15.07.2022 15:01 Відповісти
а у нас Бєнячка відсудив 4,2 млрд. грн (= 140 млн. дол.) -

тобто, на чергову яхту

чи не соромно, бряття українці, перед литовцями та поляками ?
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15.07.2022 15:16 Відповісти
Тому що тільки в нашій "євроПЕЙСькій" країні такі як, беня, ахмедов, фірташ та інші пінчуки, і є справжніми "президентами" України.
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15.07.2022 15:29 Відповісти
Щиро дякую, за вашу підтримку та допомогу.
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15.07.2022 14:50 Відповісти
После этого верьте что наши насобирали на три байрактара намного быстрее, а не что это грязный отмыв чьего-то бабла.
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15.07.2022 14:55 Відповісти
"я вам ничего не должен!"
В.А.ЗЕленский

вот поляки нам точно ничего не должны !
а украинцы полякам должны быть благодарны за прием и обустройство (!!!) миллиона беженцев
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15.07.2022 15:19 Відповісти
Справедливости ради Евросоюз платит компенсацию за беженцев. Так что для них это бизнес. Но помогли. Это факт.
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15.07.2022 15:27 Відповісти
Как работает бизнес беженцев. Ты чиновник по беженцам. Тебе нужно чтобы были беженцы. Ты за это зарплату получаешь. И чем больше беженцев, тем больше Евросоюз даст тебе денег и ты заработаешь. Это давняя проблема ЕС, которая напрямую связана отчего лоббируют всяких негров, которые бандиты и мошенники. Не потому что они от войны бегут, а просто потому что беженцы выгодны чиновникам. Они за их счет живут.

Вот также Польша за счет наших беженцев получит кучу денег.
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15.07.2022 15:29 Відповісти
Якщо зберуть чи турки віддадуть за так?
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15.07.2022 15:12 Відповісти
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15.07.2022 15:51 Відповісти
my v Lietuvi shvydshi
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15.07.2022 16:00 Відповісти
 
 