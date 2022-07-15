У Польщі зібрали вже дві третини суми на "Байрактар" для України

У рамках кампанії збору коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" для України поляки зібрали вже понад 14,5 млн злотих - близько двох третин потрібної суми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосив ініціатор кампанії, журналіст Славомір Сєраковський.

На середину дня 15 липня на лічильнику збору - 14 млн 570 тисяч злотих із потрібних 22,5 мільйонів злотих. Свої внески від початку кампанії зробила понад 131 тисяча людей. До кінця збору залишається 13 днів.

За планом, якщо впродовж місяця повну необхідну суму зібрати не вдасться, кошти перерахують на потреби ЗСУ на спецрахунок Національного банку України. Так само планують зробити з надлишком коштів, які надійдуть після подолання позначки 22,5 млн.

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

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