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В Польше собрали уже две трети суммы на "Байрактар" для Украины

байрактар

В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали уже более 14,5 млн злотых - около двух третей нужной суммы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил инициатор кампании журналист Славомир Сераковский.

К середине дня 15 июля на счетчике сбора - 14 млн 570 тысяч злотых из нужных 22,5 миллионов злотых. Свои взносы с начала кампании внесли более 131 тысячи человек. До конца сбора остается 13 дней.

В Польше собрали уже две трети суммы на Байрактар для Украины 01

По плану, если в течение месяца полную сумму собрать не удастся, средства перечислят на нужды ВСУ на спецсчет Национального банка Украины. Также планируют сделать с избытком средств, которые поступят после преодоления отметки 22,5 млн. 

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

Также читайте: В Польше на "Байрактар" для Украины собрали уже более 9 млн злотых

Польша (8405) сбор (298) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+15
а беня с зеленским все бабки в офшоры переводят.............им похер что будет, главное баблишко сберечь.
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15.07.2022 14:46
+13
Щиро дякую, за вашу підтримку та допомогу.
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15.07.2022 14:50
+7
а у нас Бєнячка відсудив 4,2 млрд. грн (= 140 млн. дол.) -

тобто, на чергову яхту

чи не соромно, бряття українці, перед литовцями та поляками ?
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15.07.2022 15:16
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а беня с зеленским все бабки в офшоры переводят.............им похер что будет, главное баблишко сберечь.
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15.07.2022 14:46 Ответить
то ж поляки собрали, а не президент
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15.07.2022 15:01 Ответить
а у нас Бєнячка відсудив 4,2 млрд. грн (= 140 млн. дол.) -

тобто, на чергову яхту

чи не соромно, бряття українці, перед литовцями та поляками ?
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15.07.2022 15:16 Ответить
Тому що тільки в нашій "євроПЕЙСькій" країні такі як, беня, ахмедов, фірташ та інші пінчуки, і є справжніми "президентами" України.
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15.07.2022 15:29 Ответить
Щиро дякую, за вашу підтримку та допомогу.
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15.07.2022 14:50 Ответить
После этого верьте что наши насобирали на три байрактара намного быстрее, а не что это грязный отмыв чьего-то бабла.
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15.07.2022 14:55 Ответить
"я вам ничего не должен!"
В.А.ЗЕленский

вот поляки нам точно ничего не должны !
а украинцы полякам должны быть благодарны за прием и обустройство (!!!) миллиона беженцев
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15.07.2022 15:19 Ответить
Справедливости ради Евросоюз платит компенсацию за беженцев. Так что для них это бизнес. Но помогли. Это факт.
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15.07.2022 15:27 Ответить
Как работает бизнес беженцев. Ты чиновник по беженцам. Тебе нужно чтобы были беженцы. Ты за это зарплату получаешь. И чем больше беженцев, тем больше Евросоюз даст тебе денег и ты заработаешь. Это давняя проблема ЕС, которая напрямую связана отчего лоббируют всяких негров, которые бандиты и мошенники. Не потому что они от войны бегут, а просто потому что беженцы выгодны чиновникам. Они за их счет живут.

Вот также Польша за счет наших беженцев получит кучу денег.
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15.07.2022 15:29 Ответить
Якщо зберуть чи турки віддадуть за так?
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15.07.2022 15:12 Ответить
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15.07.2022 15:51 Ответить
my v Lietuvi shvydshi
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15.07.2022 16:00 Ответить
 
 