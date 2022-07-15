В Польше собрали уже две трети суммы на "Байрактар" для Украины
В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали уже более 14,5 млн злотых - около двух третей нужной суммы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил инициатор кампании журналист Славомир Сераковский.
К середине дня 15 июля на счетчике сбора - 14 млн 570 тысяч злотых из нужных 22,5 миллионов злотых. Свои взносы с начала кампании внесли более 131 тысячи человек. До конца сбора остается 13 дней.
По плану, если в течение месяца полную сумму собрать не удастся, средства перечислят на нужды ВСУ на спецсчет Национального банка Украины. Также планируют сделать с избытком средств, которые поступят после преодоления отметки 22,5 млн.
Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.
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тобто, на чергову яхту
чи не соромно, бряття українці, перед литовцями та поляками ?
В.А.ЗЕленский
вот поляки нам точно ничего не должны !
а украинцы полякам должны быть благодарны за прием и обустройство (!!!) миллиона беженцев
Вот также Польша за счет наших беженцев получит кучу денег.