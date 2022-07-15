В Польше собрали уже две трети суммы на "Байрактар" для Украины

В рамках кампании по сбору средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" для Украины поляки собрали уже более 14,5 млн злотых - около двух третей нужной суммы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил инициатор кампании журналист Славомир Сераковский.

К середине дня 15 июля на счетчике сбора - 14 млн 570 тысяч злотых из нужных 22,5 миллионов злотых. Свои взносы с начала кампании внесли более 131 тысячи человек. До конца сбора остается 13 дней.

По плану, если в течение месяца полную сумму собрать не удастся, средства перечислят на нужды ВСУ на спецсчет Национального банка Украины. Также планируют сделать с избытком средств, которые поступят после преодоления отметки 22,5 млн.

Напомним, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине.

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