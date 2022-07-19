УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5033 відвідувача онлайн
Новини
8 345 34
безпілотник (3657) Туреччина (3431) Байрактар (192)

Ми не продамо безпілотники Росії, тому що підтримуємо Україну, - виробник Bayraktar

байрактар,bayraktar

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж своїх безпілотників Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Туреччина та Україна мають стратегічний рівень відносин, особливо в аерокосмічній та оборонній галузі. Йдеться про роки зусиль. Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками, ми також закуповуємо в України турбінні двигуни для безпілотників. Ми побудували відносини з Україною так, що дає переваги обом країнам", – зазначив Байрактар в інтерв’ю CNN.

На питання про теоретичну можливість постачання Bayraktar Росії Байрактар відповів заперечно: "Ми не робили такого і не забезпечували їх. Ми також і ніколи не зробимо цього. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, фактично її боротьбу за свою незалежність".

Також дивіться: Bayraktar, на який зібрали гроші литовці, вирушив до України, - Міноборони Литви. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Respect!
показати весь коментар
19.07.2022 00:04
+17
Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
показати весь коментар
19.07.2022 00:07
+16
https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
показати весь коментар
19.07.2022 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Respect!
показати весь коментар
19.07.2022 00:04 Відповісти
Байрактари випускає приватна фірма і цього достатньо.
показати весь коментар
19.07.2022 00:15 Відповісти
Можете поставлять, главное шифры управления, тех что поставите, нам передавайте.
показати весь коментар
19.07.2022 00:06 Відповісти
Цікава ваша теорія на їхню «нема в теорії передачі»
показати весь коментар
19.07.2022 00:08 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/11880 Сьогоднішні вибухи біля дамби в Новій Каховці, ймовірно, завдавались удари по скупченню російської техніки.
показати весь коментар
19.07.2022 00:06 Відповісти
это случайно не ихний "панцирь" утекает там в конце, к хекающему своему водиле, удравшему раньше его?
показати весь коментар
19.07.2022 00:10 Відповісти
) дякою вам от намагався зрозуміти що там таке в@бує
показати весь коментар
19.07.2022 00:22 Відповісти
какой то автомобиль с включенным радаром. Успел таки сдрыснуть.
показати весь коментар
19.07.2022 00:24 Відповісти
панцир думав що він мисливець, а виявився пєсцом
показати весь коментар
19.07.2022 00:49 Відповісти
Треба поставити пам"ятник Байрактарам після перемоги
показати весь коментар
19.07.2022 00:07 Відповісти
як у Маяковського:

"Товаришу Байрактару - літаку та людині"
показати весь коментар
19.07.2022 00:33 Відповісти
Сюмейе Эрдоган дочь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF Реджепа ****** замужем за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA Сельчуком Байрактаром

політика фірми Байрактар схвалена Султаном
показати весь коментар
19.07.2022 00:46 Відповісти
дякуємо, Халюк ага!
показати весь коментар
19.07.2022 00:50 Відповісти
Файний зять

Alma mater : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Стамбульський технічний університет (https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80#cite_note-%3Cspan_class="wikidata_cite_citetype_Q4830453_citetype_Q35127_citetype_Q3220391_citetype_Q891723"_data-entity-id="Q213660"%3E%3Ci_class="wef_low_priority_links"%3E[[:%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD|Hoffman&nbsp;R.]]%3C/i%3E_LinkedIn%3Cspan_class="wef_low_priority_links"%3E_%E2%80%94_2003.%3C/span%3E%3C/span%3E%3Cdiv_style="display:none"%3E[[d:Track:Q213660]][[d:Track:Q211098]]%3C/div%3E-1 [1] ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Пенсильванський університет ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Массачусетський технологічний інститут
і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1 Роберт-колледж

А що у наших у зятях ...
показати весь коментар
19.07.2022 03:40 Відповісти
Послідня ссилка - неробоча - тому -читайте :
https://hmn.wiki/uk/American_College_for_Girls Коледж Роберта
показати весь коментар
19.07.2022 03:48 Відповісти
Сельчук (Сельджук?)Байрактар брат Халюка Байрактара, конструктор безпілотних апаратів, які випускає сімейна фірма. Дивився документальний фільм про створення великого безпілотника Акінчі його конструкції. В конструкторському колективі чимало жінок. Деякі в хустках, але більшість без них. На безпілотнику знов турбогвинтові двигуни українського виробництва
показати весь коментар
19.07.2022 08:06 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 08:08 Відповісти
((( схоже наше ППО в тому районі, таки вразили!
показати весь коментар
19.07.2022 00:41 Відповісти
Бреше кацап! На Одесу не впала жодна ракета. Всі попадання в виселок Дачне, в клуб, в школу і приватні будинки.
показати весь коментар
19.07.2022 08:21 Відповісти
Щира подякам турецькими виробникам Bayraktar за те , що нас пвдтримують , допомагають і шлют русофашистів вслід за їхнім кораблем !!
показати весь коментар
19.07.2022 00:20 Відповісти
Хозяин не продаст никогда оркам, он на них славно поработал в Сирии и заработал уважение в военном мире. А он кстати, племяш Эрдогана.
показати весь коментар
19.07.2022 00:26 Відповісти
Начеб-то зять ,а не племінник
показати весь коментар
19.07.2022 00:28 Відповісти
брат зятя Ердогана
показати весь коментар
19.07.2022 00:51 Відповісти
Thank YOU Makina Halyuk)))!!!
Ну шо кацапы......ЗА ЩЕКУ???)))
Миньет для неДоиМперии!!!
показати весь коментар
19.07.2022 00:43 Відповісти
В Сети появились фотографии, наподобие той, что представлена вверху, и под ними имеются комментарии о том, что в Польшу заходят Абрамсы. Нам уже довелось наблюдать некоторую путаницу в том, что и как поясняют комментаторы и потому - обратимся к первоисточнику. Как сообщил министр обороны Мариуш Блащак, речь идет всего о 7 из 116 танков Abrams, закупленных в США. Министр внес ясность в разночтения, которые встречались в прессе, и на самом деле, речь идет уже о польских, а не американских танках, которые находятся в Польше и которые могли видеть уже многие.

На самом деле, первые 7 танков поставлены в рамках контракта о поставках бронетехники и предназначены они для подготовки экипажей для более чем сотни машин, которые поступят чуть позже. Министр отметил, что для Польши этот контракт является крайне выгодным даже несмотря на то, что эти танки - не самой новой версии, и тому есть ряд причин. Первая из них - стоимость. Для Польши она включает оплату за их обслуживание и комплекты запчастей, расходников и прочего. Сами танки для вооруженных сил Польши ничего не стоили. Так что это - очень хорошая сделка.

Тем более, что фактически, эти танки не только заполнят брешь после передачи Украине собственных танков Т-72, максимально допиленных до стандартов НАТО, но и закончат переход бронетанковых войск на боеприпасы калибра, принятого в странах Альянса. Это значит, что теперь логистика будет прямой и полностью совместимой с той, что принята в НАТО. Надо полагать, что вместе с танками поляки отдали нам и все «приданное» к ним - боеприпасы, запасные узлы и агрегаты и прочее. Теперь им не прийдется разрываться между немецкими Леопардами и совковыми Т-72, хотя бы в плане разного типа боеприпасов. А мы для себя отметим, что поляки не стали дожидаться поставок танков из США, а отдали нам свои танки на упреждение.

Тут еще надо заметить то, что эта сотня с лишним танков начала поставляться в Польшу сверх контракта на поставку машин новой итерации M1A2 SEP v3, за которые Польша заплатила свыше 4 миллиардов долларов. Скорее всего, это будут машины M1A2S или M1A2 SEP. Если это так, то именно эта модификация танка способна пройти модернизацию до той самой версии, которая будет поставлена с завода. Хотя, ими могут оказаться и танки более ранней модели M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package). Именно эти машины должны быть сняты с вооружения Корпуса Морской Пехоты США и не исключено, что речь идет о них. Тогда, именно эти машины не смогут достичь состояния «полный фарш», как самые новые модели просто потому, что их конструкция не позволяет этого сделать в полной мере.

Тем не менее, какими бы ни оказались эти машины, они в любом случае, на целое поколение опережают Т-72, и будет их достаточно много. Ну а после того, как начнутся поставки новейших танков по большому контракту, Польша может оказаться обладательницей крупнейшего парка тяжелых танков, которые далеко ушли от наследия совка и главное - полностью совместимы со всеми стандартами НАТО как по боеприпасам, так и по оборудованию, включая связь, боевую управляющую систему и прочее. С одной стороны, хорошо бы нам Абрамсы, но все должно идти поступательно. Пока не решен вопрос ПВО, такие танки могут подождать. А с другой стороны, поляки к этому шли полвека, а мы можем дойти за считанные месяцы. Так что все будет как надо. Мы еще отметимся на руинах кремля.
показати весь коментар
19.07.2022 01:21 Відповісти
Эт понятно, что не передадут.... Азербайджан - это Турция, Россия -это Армения.... Не станут турки передавать те виды вооружений, которые потом могут перекочевать к армяхам....

Но вот как насчёт иранских SHahed? Здесь более вероятная сделка....
Хотя тоже есть подводные камни...
1)Непонятно кто теперь Россия Ирану? Союзник по Сирии и санкциям?...Или КОНКУРЕНТ по ПАРАЛЕЛЬНОМУ(контрабандному) экспорту нефти? Одно дело дружить с неподсанкционной Россией, и покупать у нее то, что запрещено было Ирану санкциями.... Другое дело, когда и Россия и Иран под санкциями, и уже не такие полезные друг дружке как раньше ...
2) Само качество этих иранских беспилотников....их аппаратная часть. Иран к счастью не являеться лидером в микроэлектронике....тоесть будем надеятьсЯ, что они не станут такими же эффективными, как Байрактары, в случае массовой покупки их русскими....
Иначе придется Украине очень сложно....Тем более под ожидаемое контрнаступление на Херсон...
Хотя здесь тоже не все так однозначно.... И в американцев и в НАТО скорей всего есть методы еффективной борьбы с беспилотниками, которыми они смогут поделиться с Украиной....
показати весь коментар
19.07.2022 02:00 Відповісти
никаких БПЛА Иран не передаст рф.
показати весь коментар
19.07.2022 02:43 Відповісти
Иран сам по собі. У релігійних фанатиків-ісламістів не може бути союзників в європейському розумінні цього слова принципіально.
показати весь коментар
19.07.2022 08:11 Відповісти
Сельчук Байрактар з дружиною та дитиною на презентації БПЛА Акінчі.
показати весь коментар
19.07.2022 08:17 Відповісти
Иран мировым сообществом признан страной-террористом и находится под санкциями...откуда там могут быть современные технологии?срисовали рабZeянское дерьмо типа у коммуняк Китая...
показати весь коментар
19.07.2022 08:46 Відповісти
Поважаю! Позиція чітка й однозначна, не те що в деяких.
показати весь коментар
19.07.2022 09:03 Відповісти
Так і в ОДКБ не продавайте, а Це Кахстану та Туркментстану чи Узбекістану це найближчі союзники Раші
показати весь коментар
19.07.2022 09:40 Відповісти
Шютка?

Особливо з Казахстаном
показати весь коментар
19.07.2022 10:26 Відповісти
 
 