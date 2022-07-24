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Новини Війна
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Мелітополь (767) окупація (6542) росія (63614) лікарі (1269) рубль (442) Федоров Іван (640)

У Мелітополі лікарі відмовляються отримувати зарплату в рублях, - мер Федоров

рубль

У тимчасово контрольованому загарбниками місті Мелітополі медики відмовляються отримувати зарплату в російських рублях, які їм намагається "нав'язати" РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація катастрофічна, понад 50% лікарів виїхало ще в перші місяці війни. Частина лікарів залишилася і продовжує рятувати життя. Ми маємо змогу закрити лише екстрену допомогу, реанімаційну і то не повністю. Ми розуміємо, під яким тиском знаходяться наші лікарі, але вони відмовляються від отримання російських рублів, які їм намагається нав'язати рф. Цілими відділеннями наші лікарі працюють, але не беруть подачки", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

За його словами, Мелітополь – центр госпітального округу, який обслуговував понад пів мільйона населення.

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Топ коментарі
+7
Спасибо ********** разминировавшей Чонгар! На оккупированных Херсонщине и Запорожье московиты начали формировать избирательные комиссии,для проведения референдума о присоединении к Соссии
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24.07.2022 16:43
+6
Что там думает население москалей всегда не интересовало..они нарисуют любой нужный результат
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24.07.2022 17:10
+3
если нет сопротивления среди населения, то значит пойдут на референдум и сейчас работают на оккупанта на режим х..ла.
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24.07.2022 16:48
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24.07.2022 16:42 Відповісти
Спасибо ********** разминировавшей Чонгар! На оккупированных Херсонщине и Запорожье московиты начали формировать избирательные комиссии,для проведения референдума о присоединении к Соссии
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24.07.2022 16:43 Відповісти
если нет сопротивления среди населения, то значит пойдут на референдум и сейчас работают на оккупанта на режим х..ла.
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24.07.2022 16:48 Відповісти
Что там думает население москалей всегда не интересовало..они нарисуют любой нужный результат
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24.07.2022 17:10 Відповісти
Багато в вкидах в цего мера в ні в пліт ні в ворота. Мер без міста але платню отримує хорошу і вчасно.
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Вас гугел-перевотчік патводит
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24.07.2022 17:50 Відповісти
Якось так оперативненько звільнили з " полону"((( тепер може нічого не робити тільки строчити тупі повідомлення! Добре хоч бідосіки не знімає!
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24.07.2022 18:26 Відповісти
Работают целыми отделениями но не берут подачки. Путин от этого во сне улыбается. Ай молодцы. Ещё бы назло кондуктору билеты брали, и пешком себя несли.
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24.07.2022 18:07 Відповісти
Цікаво, а 300 орків вони зовсім не лікують? Бо в твіттері є дуже негарні фото, де корови мед.працівниці були у вишиванках, зараз зєт начепили.
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24.07.2022 22:21 Відповісти
 
 