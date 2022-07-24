Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.
Водночас видання зазначає, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву.
"Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну. Минулого місяця він прямо звинуватив рф у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни" ,- пише Reuters.
Топ коментарі
+20 Muni
показати весь коментар24.07.2022 16:47
+19 mrSmith
показати весь коментар24.07.2022 16:55
+18 Олег Шестакович
показати весь коментар24.07.2022 16:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Спасибоньки!
Воно так допомогло, так допомогло!
От якби папєж іще пальцем насварився - ото було б!
LEGO створив фігурки сталевих героїв «Азовсталі», а саме: Денис Прокопенко «Редіс», командир полку «Азову», Богдан Кротевич «Тавр», начальник штабу полку та Святослав Паламар («Калина», заступник командира полку). Також, були відтворені й інші захисники «Азовсталі».
нова генерація європейських хлопчиків повинна мати сталеві яйці перед азіопськими викликами нового часу
погуглите, сколько раз, за последнее время, он туда ездил.....
неуж-то помолиться? ))
Адже бажання іноді виконуються, навіть, ті, які висказані нещиро!
ось де сатанізм у чистому вигляді
з гундяєвим поспілкувався, що благословляє вбивства в Україні.
ВСІ ВБИВСТВА
тому що вбивства військових в Україні ТАКОЖ ЗЛОЧИН
може тоді подумав би, кого він парує під хрест на Пасху - ката та жертву.
А шо таке
***** здохло?
Так прямо https://www.reuters.com/world/europe/pope-implicitly-accuses-russia-aggression-imperialism-ukraine-2022-06-30/ звинуватив , що аж жодного разу "russia" сказати не зміг. "in a clear reference to Russia" - це слова журналістів, а не пряма мова. У https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-06/pope-francis-meets-with-ecumenical-patriarchate.html ватиканських новинах в нього усе за суцільне братерство, та, мовляв, християне проти християн воюють який жах. Хресна хода кацапки з малороскою 2.0
В результаті цього Україна попала в кабалу до московитів на віки і до сих пір має величезні проблеми.
І в результаті цього Польша ослабла і через деякий час надовго втратила державність.
В результаті цього Московія стала тупим, звіроподібним монстром, який загрожує всьому цивілізованому світу.
мали б і православіє і незалежність
Протестанти теж були б виними що хотіли Україну познайомити з Біблієй і
тим самим штовкнули Україну до московського патріархату ?