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візит (1493) Київ (19130) Папа Римський (305) Франциск (171)

Маю велике бажання поїхати до Києва, - Папа Римський Франциск

папа,римський

Папа Римський Франциск заявив, що дуже хоче відвідати Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський у відповідь на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Водночас видання зазначає, що жоден Папа ніколи не відвідував Москву.

"Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну. Минулого місяця він прямо звинуватив рф у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни" ,- пише Reuters.

Читайте: Я близький з народом України, на який щодня сиплеться ракетний дощ, - Папа Римський Франциск

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Топ коментарі
+20
Поїдь краще до кремля і команду екзорцистів не забудь...
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24.07.2022 16:47
+19
Лицемірство, під личиною святості.
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24.07.2022 16:55
+18
Їдь краще до мацкви там тобі ***** "палтіннік" кине!!!
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24.07.2022 16:48
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Grata
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24.07.2022 16:47 Відповісти
Нема за що.
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24.07.2022 22:04 Відповісти
Поїдь краще до кремля і команду екзорцистів не забудь...
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24.07.2022 16:47 Відповісти
Їдь краще до мацкви там тобі ***** "палтіннік" кине!!!
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24.07.2022 16:48 Відповісти
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24.07.2022 16:48 Відповісти
Франциск неодноразово засуджував вторгнення російських сил в Україну

Спасибоньки!
Воно так допомогло, так допомогло!
От якби папєж іще пальцем насварився - ото було б!
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24.07.2022 16:50 Відповісти
і радий би до Київа поїхати, но ***** не разрешает.
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24.07.2022 16:50 Відповісти
Нах*й ти нам потрібен тут?
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24.07.2022 16:51 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
LEGO створив фігурки сталевих героїв «Азовсталі», а саме: Денис Прокопенко «Редіс», командир полку «Азову», Богдан Кротевич «Тавр», начальник штабу полку та Святослав Паламар («Калина», заступник командира полку). Також, були відтворені й інші захисники «Азовсталі».
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24.07.2022 16:51 Відповісти
респект Лего !

нова генерація європейських хлопчиків повинна мати сталеві яйці перед азіопськими викликами нового часу
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24.07.2022 18:37 Відповісти
Папа Римський-а до вбивці поїхати та сказати йому що воно вбивця та має негайно припинити вбивати немає бажання???
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24.07.2022 16:53 Відповісти
Депозит можуть забрати.
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24.07.2022 16:56 Відповісти
еще чего! плешивый в банке Ватикана награбленное хранит....
погуглите, сколько раз, за последнее время, он туда ездил.....
неуж-то помолиться? ))
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Это тот чувак, кто рассуждал, что мол неправильно относиться к украинцам лучше, чем к остальным беженцам...
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24.07.2022 16:54 Відповісти
имею желание, но не имею возможности (с)
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24.07.2022 16:55 Відповісти
Лицемірство, під личиною святості.
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24.07.2022 16:55 Відповісти
кремль бросает в бой всю свою агентуру.....
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24.07.2022 16:56 Відповісти
Обережніше, Франциску, обережніше!
Адже бажання іноді виконуються, навіть, ті, які висказані нещиро!
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24.07.2022 16:57 Відповісти
Ізжай в Миколаїв чи Харків. На один день
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24.07.2022 16:57 Відповісти
Булоб б чудово та показово,але туди він не "має бажання"
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24.07.2022 17:07 Відповісти
а в бухмут не хочеш?
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24.07.2022 16:58 Відповісти
лицемірство московських попів годувати,фсбешних,і це робить ваш зеля
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24.07.2022 16:58 Відповісти
Зеля читає текст написаний спеціально навченими людьми. За нього все роблять інші люди.
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24.07.2022 22:10 Відповісти
Тільки хай від літака далеко не відходить.
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24.07.2022 16:58 Відповісти
хай би відвідав москву з її військовим собором іх свастиками і путіним з шойгою на іконах
ось де сатанізм у чистому вигляді

з гундяєвим поспілкувався, що благословляє вбивства в Україні.

ВСІ ВБИВСТВА
тому що вбивства військових в Україні ТАКОЖ ЗЛОЧИН

може тоді подумав би, кого він парує під хрест на Пасху - ката та жертву.
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24.07.2022 17:01 Відповісти
Їдь до московії бо там ти свійсдля *****-орден же вручив "ангел миру" йому в 2018 році....
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24.07.2022 17:04 Відповісти
Папуля блд ..
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24.07.2022 17:07 Відповісти
Маю велике бажання, щоб ти поплив на руському кораблі до пекла
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24.07.2022 17:12 Відповісти
Какой ты папа, так пуйловская подстилка. Что там с баблом путлера в банке Ватикана?
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24.07.2022 17:18 Відповісти
надійно заморожено як я розумію. що не так? пуйло попало на гроші. як у нас кажуть: у попа здачі немає
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24.07.2022 17:32 Відповісти
Цей папа в порівняннi з Папою Iоаном Павлом II жалюгідне ,меркантильне створіння.
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24.07.2022 17:21 Відповісти
поки людина жива - вона може виправити свої проступки.
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24.07.2022 17:30 Відповісти
Та ти що
А шо таке
***** здохло?
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24.07.2022 17:25 Відповісти
Минулого місяця він прямо звинуватив рф у веденні "жорстокої та безглуздої агресивної війни" ,- пише Reuters.

Так прямо https://www.reuters.com/world/europe/pope-implicitly-accuses-russia-aggression-imperialism-ukraine-2022-06-30/ звинуватив , що аж жодного разу "russia" сказати не зміг. "in a clear reference to Russia" - це слова журналістів, а не пряма мова. У https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-06/pope-francis-meets-with-ecumenical-patriarchate.html ватиканських новинах в нього усе за суцільне братерство, та, мовляв, християне проти християн воюють який жах. Хресна хода кацапки з малороскою 2.0
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24.07.2022 17:29 Відповісти
Siediti nella tua confortevole fortezza, masturbati su una foto di Putin e sogna dei ragazzini
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24.07.2022 17:35 Відповісти
Папа хоче поїхать в Москву відспівувати ? Він щось знає ?
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24.07.2022 17:47 Відповісти
Омини КИЇВ та прямуй до гуньдяя тут ти несприйнятний.
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24.07.2022 18:00 Відповісти
Агент "Ватникан"
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24.07.2022 18:05 Відповісти
кадилом махати
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24.07.2022 18:06 Відповісти
вже один миротворець приїзжав з оон...Гутьєреш...поміняв памперси і втік
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24.07.2022 18:07 Відповісти
..но желание сидеть в Риме пока что перевешивает
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24.07.2022 18:07 Відповісти
Їдь краше до всєленсаго патриарха масковскаго, там тебе самое место.
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24.07.2022 18:13 Відповісти
папанька... а не пшел бы ты козлина вонючая с оценкой войны против Украины подальше...
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24.07.2022 18:17 Відповісти
Ви, історичний невіглас(((
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24.07.2022 18:33 Відповісти
Католицька церква має покаятись перед Богом, що намагались насильно і тупо затягнути Україну в католицизм.

В результаті цього Україна попала в кабалу до московитів на віки і до сих пір має величезні проблеми.

І в результаті цього Польша ослабла і через деякий час надовго втратила державність.

В результаті цього Московія стала тупим, звіроподібним монстром, який загрожує всьому цивілізованому світу.
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24.07.2022 18:32 Відповісти
ото треба було Унію приймати і не вийобуватись !

мали б і православіє і незалежність
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24.07.2022 18:39 Відповісти
На той час такий вибір був складним для народа. Католикам не треба було штовхати наш народ на такий складний вибір. Що тут не ясного?
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24.07.2022 18:49 Відповісти
Трохи шо попало.
Протестанти теж були б виними що хотіли Україну познайомити з Біблієй і
тим самим штовкнули Україну до московського патріархату ?
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24.07.2022 23:40 Відповісти
Католики не штовхали, а насильно заганяли. Через поляків. Якраз в результаті цього й визвольна війна виникла.
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27.07.2022 12:21 Відповісти
Спитайте спочатку, чи Україна хоче бачити такого папу?
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24.07.2022 18:37 Відповісти
Нечего ему топтать украинскую землю. Тут своих попов с кадилами хватает, даже полно лишних. Да и какой ты мне папа, лицемерный поп? Тот, кто заграбастал землю "ватикан" у целой страны и есть первейший сепаратист!
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24.07.2022 18:46 Відповісти
Спочатку вийми рашинський х*й з своєї дупи, а потім вже приїзжай до нас. Якщо візу дамо.
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24.07.2022 19:01 Відповісти
і розповідати тут шо нато винувато у війні бо як там "гавкало на кордонах Россії" ?
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24.07.2022 19:05 Відповісти
Але чи ви потрібні в Україні!
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24.07.2022 19:08 Відповісти
Папа, ти б краще зробив щось, щоб нашим полоненим допомогти. а так... сиди уже.
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24.07.2022 21:19 Відповісти
Ехай *****,абсолюттно *****
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24.07.2022 21:24 Відповісти
Якщо у нього нема літаків, танків або хаймарсів, то поїздка без сенсу.
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24.07.2022 22:11 Відповісти
*****?
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24.07.2022 22:41 Відповісти
Пішов антихрист по адресі руского корабля до братського народу в москву
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24.07.2022 23:37 Відповісти
 
 