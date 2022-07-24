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Новини Війна
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комендантська година (257) МВС (3473) призов (419) Єнін (348)

Порушників комендантської години беремо "на олівець" для військових комісарів, - МВС

єнін

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін попередив порушників комендантської години, що їх беруть "на олівець". Коли треба буде, ними в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування Збройних Сил України.

Про це сказав Єнін в інтерв'ю "Телеграфу"., передає Цензор.НЕТ

"Відповідно до Конституції України, участь в захисті нашої держави є обов’язком кожного громадянина. Я вважаю це привілеєм, тому що до лав ЗСУ мають йти найкращі. Адже держава довіряє їм зброю. Від їхнього морального обліку значною мірою залежить стан обороноздатності нашої держави. Треба визначитись: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми будемо покладатись виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, дехто отримав поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим. Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години зареєстровано в Раді

"Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Ми знаходимо креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону. Хоча це і відволікає настільки важливий і обмежений ресурс правоохоронних органів. Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години. Це має загрожувати і певним політикам, які також порушують. І для них більш дієвими були б громадські роботи. Я сподіваюсь, що український парламент ближчим часом підтримає відповідний законопроект щодо відповідальності", – додав Єнін.

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Топ коментарі
+32
Для початку треба взяти на олівець прикордонників Закарпаття і Львівщини, які випустили з країни тисячі мажорів з мішками грошей.
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24.07.2022 20:23
+27
Кончені зелені дебіли!
чому служба у ЗСУ є покаранням, коли зараз найкращі наші лєді джентельмени воюють на передовій?!
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24.07.2022 20:22
+27
Радянщина невиліковна тільки могила нажаль.

для порушників КГ повинен бути суттєвий штраф який піде на забезпечення ЗСУ , знову ж таки людина повинна бути винною у здійсненні цього порушення , а це потрібно встановити при розгляді справи , чи не було обмтавин , що виключають порушення

а участь у війні проти кацапа то є гордість і звитяга для відважних громадян України , а не **** "олівець для військомата" ідіота еусок
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24.07.2022 20:26
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Це добре але військових комісарів потрібно самих брати на олівець за отримання хабарів...
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24.07.2022 20:20 Відповісти
Для початку треба взяти на олівець прикордонників Закарпаття і Львівщини, які випустили з країни тисячі мажорів з мішками грошей.
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24.07.2022 20:23 Відповісти
Кончені зелені дебіли!
чому служба у ЗСУ є покаранням, коли зараз найкращі наші лєді джентельмени воюють на передовій?!
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24.07.2022 20:22 Відповісти
Чого ти волаєш? Ти захворів? При чому тут покарання? Комендантська година - це час для військових. Якщо комусь в цей час не сидиться вдома, значить він хоче бути військовим.
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24.07.2022 20:28 Відповісти
Справа в тому, що згідно риториці замміністра це так і виглядає, як покарання.Багато хто бажає бути військовим і без "взяття на олівець", але військомати відфільтровують більшість бажаючих в резерв. Так, що вся ця промова Єніна черговий пук ротом.
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24.07.2022 20:50 Відповісти


"Чого ти волаєш? Ти захворів?"

В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?

Читати навчився, а розуміти зміст прочитанного?

1) Єнін як раз розглядає "взяття "на олівець" з подальшим викликом до ЦК ЗСУ як покарання для порушників комендантської години.
2) Хто саме в основному порушує, добре відомо - алкашня, неадекватний молодняк та мажори.
Так і навіщо це лайно в ЗСУ?
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24.07.2022 20:53 Відповісти
Це "лайно", як ти виразився, частина українського суспільства! Чи ти пропонуєш, щоб це "лайно" сиділо по норам, а на фронті нехай гинуть освічені спеціалісти і професіонали? Хто залишиться в українському суспільстві? Алкаші і мажори?
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24.07.2022 21:05 Відповісти


Невже, невідомо, що мотивація дуже важливий фактор у будь-якій справі, а коли справа йде про власне життя - мотивація взагалі на першому місці.
Яка мотивація у перерахованих мною категорій?

"Хто залишиться в українському суспільстві? Алкаші і мажори?"
Не треба пересмикувати,
кількість людей цих категорій (доречі подібне є у всіх народів) складає досить не великий відсоток.

"сиділо по норам"
Навіщо, є багато більш адекватних покарань - штраф, суспільно-корисні роботи діб 10-15, або місяць.
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24.07.2022 21:32 Відповісти
А ще серед "суспільно корисних робіт" є служба на оборону. В ЗСУ чимало посад де не дуже то і треба ризикувати життям та навіть бути здоровим. Але при цьому ці посади треба перекривати. Чи ви думаєте всі мотивованіф та здорові, що самі приїшли в перші тижні заруби до ТЦК всі зараз на передовій? Ніт.
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25.07.2022 07:43 Відповісти
Це лайно не потрібне ні ЗСУ ні тут, тож потрібно це лайно перевиховати, і кращого перевиховання ніж на передовій не придумаєш.
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24.07.2022 21:07 Відповісти
Підтримую. То знову якісь совіти кончені: "покарати" армією.
Маразм. Воно, Єнін, так смакує це, бо певно придумав цей двіж поповнення армії. Гадаю і медаль і підвищення звання, посади вже незабаром. Зелебобики всі на один фейс - кар'єристи та сраколизи. Самостійних Людей там кіт наплакав. До речі пан Резніков доволі самостійна та самодостатня фігура.
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25.07.2022 10:30 Відповісти
Ну навіщо триати таке «чудо» в МВС?
Він хоч сам зрозумів, що наговорив?
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24.07.2022 20:23 Відповісти
Портнова і сина на олівець чого не взяли? да ще випустили закордон порушили всі правила
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24.07.2022 20:24 Відповісти
Радянщина невиліковна тільки могила нажаль.

для порушників КГ повинен бути суттєвий штраф який піде на забезпечення ЗСУ , знову ж таки людина повинна бути винною у здійсненні цього порушення , а це потрібно встановити при розгляді справи , чи не було обмтавин , що виключають порушення

а участь у війні проти кацапа то є гордість і звитяга для відважних громадян України , а не **** "олівець для військомата" ідіота еусок
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24.07.2022 20:26 Відповісти
яркий пример зеленого управленческого *********.
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24.07.2022 20:32 Відповісти
Та ну ??
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24.07.2022 20:48 Відповісти
Бути без черги облікованим в ТЦК то є гордість і звитяга для не рядових громадян України,не для всіх в ряд, а тільки для самих сміливих та відважних( що не бояться вночі ходити), тут все логічно
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24.07.2022 20:38 Відповісти
соблюдать комендантский час нужно, иначе
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24.07.2022 20:30 Відповісти
Це був сигнал для шпигунів - як потрапити до лав ЗСУ.
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24.07.2022 20:53 Відповісти
Та це пугають бидлоту, щоб хоч менше вешталася вночі. Немає там ніяких олівців
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24.07.2022 20:54 Відповісти
єнін - черговий тупий *****. Власне, тупість і *****ство є звичайними ознаками зе-шоблівських управленців.
Візьми на олівець, підар, коли в твоєї бидлобаби місячні. А для нормальних людей служити у війську і захищати Україну - це привілея, а не покарання, кончене ти чмо.

Власне, мусара не міняються ніколи. Тупе нікчемне бидло з периферії приїздить в міста, влаштовується на роботу в поліцію і аж скаче так радо біжить насаджати терор серед цивільних громадян. При чому, як правило, бидло з периферії ніколи не чіпає таке саме бидло, а чіпляється виключно до пристойних громадян. Нічого дивного, що коли в місто приходять орки, то мусара аж з штанів вискакують, так радо біжать прислужувать новій "владі" - псам режиму, по суті, абсолютно *****, кому служить, аби дали самостверджуватися на інших людях.
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24.07.2022 21:02 Відповісти
Коли зелені відкривають рота, то тільки щоб збрехати, коли менти відкривають рота - то щоб зморозити х#@ню. Відповідно, коли зелені менти відкривають рота - то щоб збрехати х#@ню.
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24.07.2022 21:12 Відповісти
Ти напевно нормальна людина і зараз на фронті?

Обовязок всих громадян України захищати країну, і алкашів і бидлоти і мажорів і тд.тп., а то виходить що кращі гинуть щоб бидлота пила, гуляла
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24.07.2022 21:31 Відповісти
Ти мені не тикай, я з тобою дітей не хрестив і на брудершафт не пив.

Я 25.02-го був у РВК, з речами і документами. Але, нажаль, чомусь такі як я війську не потрібні. Може, тому, що фізична форма як у вареної картоплі і не маю бойового досвіду? Хтозна. В 2015 точно так же взяли номер телефону і відправили додому...
Але я дуже сумніваюся, що ЗСУ стане добре від того, що до нього будуть силоміць пхати алкашів і мажорів. І взагалі: на що схожа ситуація, коли добровольців не беруть, зато силоміць тягнуть бидлоту і алкашів до війська? Я скажу на що - на диверсію. Причому на диверсію, яку розробляло дуже тупе і недолуге зечмо, в паузах між крадівництвом і шашличками.
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24.07.2022 21:44 Відповісти
з дураками ніколи не сперечаюсь.....
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24.07.2022 22:07 Відповісти
Уїбани зе -більні , це ж спадковий дебілізм без будь якого прогресивного упорядкування !
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24.07.2022 21:06 Відповісти
Що цей совковий мусор робить в МВС?
Єнін, ти часом не переплутав ЗСУ з СІЗО... ким будуть цікавитись центри комплектування ЗС - не твоє собаче діло. Звідки це кацапське лайно впало.
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24.07.2022 21:12 Відповісти
ідіот....
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24.07.2022 21:15 Відповісти
Знов ця хєрня.

То для вас, ***** ментовські, ЗСУ - це покарання.

За порушення комендантської години є кримінальна та адміністративна відповідальність. Дійте згідно закону, а не дурноватих ідей в тупих зелених довбешках.
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24.07.2022 21:21 Відповісти
яка може бути комендантська година нах коли вже пів-країни "уставших ат вайни"...
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24.07.2022 21:24 Відповісти
Натовп вгодованих тилових мусорів відловлює серед білого дня хлопчину на веліку. Позорні відео з Закарпаття. Це теж комендантська година чи щоб самим не боронити країну? Вгадайте, пане зам.
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24.07.2022 22:13 Відповісти
Ваше вищання без конкретних обставин (що за хлопчина, який в нього ВОС, чи підписував контракт ОР 1 черги, чи перебуває в ОР 2 черги тощо) - це справжня провокація.

Тож стуліть пельку.
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24.07.2022 23:21 Відповісти
І шо?
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25.07.2022 07:48 Відповісти
тобто я правильно розумію, що якщо відправити на фронт порушника комендантської години - він там точно нічо порушувать не буде і через нього ніхто не загине?
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24.07.2022 23:18 Відповісти
Думаю, війську потрібні не тільки піхотинці "на нулі". А й асенізатори, вантажники та чорноробочі-будівельники - роботи у війську важкої та брудної зараз сила силенна.

Чого це всі хапаються за "а що він на фронті буде робити?!?"

Нічого не буде - буде гімно черпати до перемоги на яворівському полігоні чи ще десь...
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24.07.2022 23:23 Відповісти
Ох і звиздить. Ніхєра ті мусора не допомогають. Хіба хтось по знайомству надасть якусь інфу. А так, на всі запитит, звернення та повідомлення одні відписки.
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25.07.2022 07:51 Відповісти
 
 