Порушників комендантської години беремо "на олівець" для військових комісарів, - МВС
Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін попередив порушників комендантської години, що їх беруть "на олівець". Коли треба буде, ними в першу чергу будуть цікавитися центри комплектування Збройних Сил України.
Про це сказав Єнін в інтерв'ю "Телеграфу"., передає Цензор.НЕТ
"Відповідно до Конституції України, участь в захисті нашої держави є обов’язком кожного громадянина. Я вважаю це привілеєм, тому що до лав ЗСУ мають йти найкращі. Адже держава довіряє їм зброю. Від їхнього морального обліку значною мірою залежить стан обороноздатності нашої держави. Треба визначитись: ми хочемо якнайшвидше отримати наші території звільненими чи ми будемо покладатись виключно на добровольців? Багато моїх друзів, знайомих воюють на фронті. Деякі з них загинули, дехто отримав поранення. При тому, що значна частина цих людей могла б уникнути війни, оскільки вони не були в першій черзі мобілізації. Але вони вважали своїм обов’язком йти на фронт. А дехто активно проводить час на пляжах чи вечірках. Це все є несправедливим. Ми загалом активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджена дуже щільна співпраця. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію людей військові комісари подивляться в першу чергу", – сказав він.
"Коли ми стикнулись з комендантською годиною в перші дні після вторгнення, то бачили інший рівень свідомості з боку наших громадян. Люди чудово розуміли, що порушення комендантської години може загрожувати їхньому життю. Сьогодні певна категорія людей розслабилась. Тому має діяти певний адміністративний примус. Зараз немає адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Є практика притягнення за злісну непокору співробітникам поліції, за перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а от важелів впливу на порушників комендантської години до цього часу немає. Ми знаходимо креативні способи боротьби з порушниками, але все в межах Закону. Хоча це і відволікає настільки важливий і обмежений ресурс правоохоронних органів. Тому ми підтримуємо впровадження адміністративної відповідальності для порушників комендантської години. Це має загрожувати і певним політикам, які також порушують. І для них більш дієвими були б громадські роботи. Я сподіваюсь, що український парламент ближчим часом підтримає відповідний законопроект щодо відповідальності", – додав Єнін.
Будь ласка, зачекайте...
чому служба у ЗСУ є покаранням, коли зараз найкращі наші лєді джентельмени воюють на передовій?!
"Чого ти волаєш? Ти захворів?"
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Читати навчився, а розуміти зміст прочитанного?
1) Єнін як раз розглядає "взяття "на олівець" з подальшим викликом до ЦК ЗСУ як покарання для порушників комендантської години.
2) Хто саме в основному порушує, добре відомо - алкашня, неадекватний молодняк та мажори.
Так і навіщо це лайно в ЗСУ?
Невже, невідомо, що мотивація дуже важливий фактор у будь-якій справі, а коли справа йде про власне життя - мотивація взагалі на першому місці.
Яка мотивація у перерахованих мною категорій?
"Хто залишиться в українському суспільстві? Алкаші і мажори?"
Не треба пересмикувати,
кількість людей цих категорій (доречі подібне є у всіх народів) складає досить не великий відсоток.
"сиділо по норам"
Навіщо, є багато більш адекватних покарань - штраф, суспільно-корисні роботи діб 10-15, або місяць.
Маразм. Воно, Єнін, так смакує це, бо певно придумав цей двіж поповнення армії. Гадаю і медаль і підвищення звання, посади вже незабаром. Зелебобики всі на один фейс - кар'єристи та сраколизи. Самостійних Людей там кіт наплакав. До речі пан Резніков доволі самостійна та самодостатня фігура.
Він хоч сам зрозумів, що наговорив?
для порушників КГ повинен бути суттєвий штраф який піде на забезпечення ЗСУ , знову ж таки людина повинна бути винною у здійсненні цього порушення , а це потрібно встановити при розгляді справи , чи не було обмтавин , що виключають порушення
а участь у війні проти кацапа то є гордість і звитяга для відважних громадян України , а не **** "олівець для військомата" ідіота еусок
Візьми на олівець, підар, коли в твоєї бидлобаби місячні. А для нормальних людей служити у війську і захищати Україну - це привілея, а не покарання, кончене ти чмо.
Власне, мусара не міняються ніколи. Тупе нікчемне бидло з периферії приїздить в міста, влаштовується на роботу в поліцію і аж скаче так радо біжить насаджати терор серед цивільних громадян. При чому, як правило, бидло з периферії ніколи не чіпає таке саме бидло, а чіпляється виключно до пристойних громадян. Нічого дивного, що коли в місто приходять орки, то мусара аж з штанів вискакують, так радо біжать прислужувать новій "владі" - псам режиму, по суті, абсолютно *****, кому служить, аби дали самостверджуватися на інших людях.
Обовязок всих громадян України захищати країну, і алкашів і бидлоти і мажорів і тд.тп., а то виходить що кращі гинуть щоб бидлота пила, гуляла
Я 25.02-го був у РВК, з речами і документами. Але, нажаль, чомусь такі як я війську не потрібні. Може, тому, що фізична форма як у вареної картоплі і не маю бойового досвіду? Хтозна. В 2015 точно так же взяли номер телефону і відправили додому...
Але я дуже сумніваюся, що ЗСУ стане добре від того, що до нього будуть силоміць пхати алкашів і мажорів. І взагалі: на що схожа ситуація, коли добровольців не беруть, зато силоміць тягнуть бидлоту і алкашів до війська? Я скажу на що - на диверсію. Причому на диверсію, яку розробляло дуже тупе і недолуге зечмо, в паузах між крадівництвом і шашличками.
Єнін, ти часом не переплутав ЗСУ з СІЗО... ким будуть цікавитись центри комплектування ЗС - не твоє собаче діло. Звідки це кацапське лайно впало.
То для вас, ***** ментовські, ЗСУ - це покарання.
За порушення комендантської години є кримінальна та адміністративна відповідальність. Дійте згідно закону, а не дурноватих ідей в тупих зелених довбешках.
Тож стуліть пельку.
Чого це всі хапаються за "а що він на фронті буде робити?!?"
Нічого не буде - буде гімно черпати до перемоги на яворівському полігоні чи ще десь...