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ЗСУ ліквідували російського полковника авіації Стасюкевича, - блогер

Збройні сили України ліквідували російського полковника Анатолія Стасюкевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері, полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "1-йзаступник командира 1-ї змішаної авіаційної дивізії полковник Анатолій Стасюкевич зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

Також дивіться: Старший лейтенант Сіпін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО

ЗСУ ліквідували російського полковника авіації Стасюкевича, - блогер 01

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+37
пропал без вести в воронке от удара об украинскую землю.
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25.07.2022 01:39
+29
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25.07.2022 02:32
+24
- Що це таке: серед уламків літака лежить щось пошматоване, обгоріле і волохате?
- Це полковник ВВС РФ Анатолій Стасюкевич.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
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25.07.2022 02:20
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пропал без вести в воронке от удара об украинскую землю.
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25.07.2022 01:39 Відповісти
Тепер в пеклі літать буде з горящим пердаком для тяги
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25.07.2022 01:41 Відповісти
Пущай теперь пролетает, чучело!
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25.07.2022 01:44 Відповісти
Ого. Целый полковник. Ещё немного, и ху*ло в истребитель запихнут.
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25.07.2022 02:01 Відповісти
Непонятно, зачем Цензор размещает на своих страницах фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете?.. Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
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25.07.2022 06:55 Відповісти
А ще перекладає мордорські назви та прізвища на украінську й пише з великоі літери... Чи, можливо, редактор не зовсім на своєму місці?
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25.07.2022 07:20 Відповісти
якби він у них був, у них все пишуть кацапською, а потім роблять переклад на українську причому якимось кривим перекладачем.
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25.07.2022 08:47 Відповісти
Нехай щастить
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25.07.2022 02:06 Відповісти
Это Су-25 сегодняшний?
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25.07.2022 02:09 Відповісти
Это обстрел штаба дивизии пару недель назад. Там ещё одного из штаба дивизии успокоили.
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25.07.2022 03:03 Відповісти
- Що це таке: серед уламків літака лежить щось пошматоване, обгоріле і волохате?
- Це полковник ВВС РФ Анатолій Стасюкевич.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
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25.07.2022 02:20 Відповісти
🤣
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25.07.2022 08:05 Відповісти
ПАЛковнiк
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25.07.2022 02:23 Відповісти
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25.07.2022 02:32 Відповісти
Міг би жити, так ні, його приперло сюди. Ще й когось встиг позбавити здоров'я чи навіть життя, точно що якоїсь шкоди таки та натворив, питається, нащо йому оце все ? Нормальниє ваєниє бухають і тирять все підряд, знаю , бо служив в савецкой армії. Льотчики тирили спирт і курточки кожані пілота, та продавали, ну і інше, по мєлочі, типу дюралеву драбинку в погріб, чи колеса з віртальота на садову тачку саморобну
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25.07.2022 02:59 Відповісти
Ти служив у "підводній авіації"? На підводі відходи харчові возив на свинарник? Бо я бачу - у тебе рівень "розмишлізмів" - на рівні "підводчика" (Ну, "на крайняк" - "курка" з роти охорони!) "Льотчики тирили спирт і курточки кожані пілота, та продавали" Поясни мені, як льотчик міг "тирить спирт", якщо він до нього доступу не мав? Його отримували техніки для обслуговувавння ЛА Зливать спирт з системи (коли йому летіть на тому борту) - буде тільки ідіот! "Курточки" дозволялось собі залишать після закінчення подвійного строку носіння - це було інвентарне майно, яке підлягало здачі на склад після закінчення строку експлуатації А "дюралеві драбинки" чи "дутіки" списувалися через визначений строк експлуатації і підлягали утилізації
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25.07.2022 04:32 Відповісти
Я би сказав що ви обидва праві. Певно один пан служив у полку де більшість москалі - тому і бардак. А ви, певно служили там де кацапів було поменше - звідти і порядок.
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25.07.2022 05:54 Відповісти
Я просто дуже добре знаю "внутрішнє господарство" авіачастин І знаю як людина що розбирається саме в системі матеріального забезпечення вертольотних полків (половину кадрової служби саме в них прослужив) А він прослужив два роки строкової і думає що він "все знає"
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25.07.2022 06:31 Відповісти
Колись сусід прибігав позичити спирт "бо завтра польоти, а все випили". Він медиком був в вертольотчиків.
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25.07.2022 08:14 Відповісти
Якась брехня! Я строкову служив механіком АО І працював також зі спиртовмісними сумішами) Літальні апарати після польотів завжди проходили післяпольотну підготовку До неї входило поповнення різноманітних "розхідних матеріалів" (пального спецрідин масел та сумішей - в тому числі і "спиртовмісних") ЛА повинен після цього буть готовим до вильоту (лише могли ********** в мирний час не загружать - якщо борт не стояв на бойовому чергуванні) Якби вранці повинні були буть польоти - то виявлення "небоєздатного" ЛА - це "надзвичайна подія"! Там техніка ЛА та всю ІАС ескадрильї "тягали-б як свиня куфайку"- бо призначили-б службове розслідування Дійшло-б і до "особіста"!!!
Крім того - перед польотами льотчики старалися не пить - бо на медогляді вранці кров"яний тиск відразу-б це показав А відсторонення від польотів за медичними показниками льотчики боялися як вогню - бо це могло буть "дзвіночком" для загубленої кар"єри
Та й лікар не мав ніякого стосунку до аеродрому та технічного 96%-го спирту (вони отримували медичний 98%-ий по своїх каналах забезпечення) Просто медик був алкаш і йому треба було "срочно догнаться" От у це - повірю! У нас начмед полку (Захаров) саме таким був Так командир полку в наказному порядку заборонив йому доступ до аптеки!
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25.07.2022 08:33 Відповісти
Не знаю, як і де був порядок, але мій хороший знайомий "кусок" тягав спирт з військового аеродрому. Твердо знаю, бо сам в нього "отоварювався" з 20-и л каністри. Називався в нашому оточенні той 60% спирт "Шпагою". Це був кінець 70-х початок 80-х.
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25.07.2022 08:53 Відповісти
З аеродрому чи зі складу ПММ? Бо в таких обсягах в ІАС ( на аеродром та ще прапорщикам) спирт не видавався! Якшо потрібна була спиртово-водяна (чи якась інша) суміш на основі спирту то вона робилася не ІАС а спеціалістами складу ПММ - там для цього ціла лабораторія є! Уточняй будь ласка!
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25.07.2022 09:28 Відповісти
Я служив в ОБАТО (Стрий) в нас льотними ніштяками прапор завідував , а в спирт(так нам казали) керосин добавляли
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25.07.2022 08:18 Відповісти
Ту-22?
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25.07.2022 08:28 Відповісти
Брехали! Гас - має "жирнувату" консистенцію Як ти протреш ТАКИМ контакти на апаратурі? Яка там електропровідність буде? А якщо залить таку "бодягу" у бак охолоджувача стартера-генератора висотного перехоплювача МіГ-23? Там 280 літрів 60%-го розчину спирту в воді ("шпаги") за один політ "вилітало" Та й в "султигу" таке не ризикували додавать (спирто-гліцеринова суміш яка працювала у хвостовому гвинті Мі-4)
Це ви всі наслухалися авіаційних "байок" - а в авіації подібні "вольності не допускалися Бо вони оберталися падінням ЛА А це - ТЮРМА! а кому з ІАС ризикувать хочеться? Як саме безкарно красти в авіації спирт - знаю Але писать не буду Я - не "довідкове бюро"!
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25.07.2022 08:49 Відповісти
Дякую за докладну лекцію.
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25.07.2022 11:30 Відповісти
Однажды приходит ко мне в кабинет начальник особого отдела полка капитан Тихолозов и говорит: "Николай Иванович, в дежурном звене летчики при передаче смены дежурства пьют спирт, домой приезжают пьяные". Я остолбенел: "Тимофей Григорьевич, если это правда, сделай так, чтобы я лично в этом удостоверился". Намечаем операцию "захвата на месте".

Утром на построении полка объявляю, что получил информацию от жен, что летчики после дежурства домой приходят "под мухой". Есть предположение, что сливается с самолетов спирт, поэтому старшему инженеру полка майору Кизилову даю указание, чтобы все слышали - в антиобледенительные спиртовые бачки сегодня же залить по 0,5 л ядовитой жидкости "И" (что это такое, все авиаторы знают). Кизилов под козырек: "Есть, товарищ командир!" Через час я попросил его вместо жидкости "И" взять у доктора марганцовки и окрасить спирт в бачках самолетов, заступающих в ДС (дежурные средства).

Получив через пару дней доклады о готовности, вместе с замполитом и доктором неожиданно появляемся в дежурном домике как раз в тот момент, когда летчики за час до смены напоили Рыжего - собаку-дворняжку, которая жила в "ДС". Она бегает, резвится - пьяная.

Удостоверясь в безопасности спирта, летчики развели его водичкой 50 на 50 и выпили. Собака, набегавшись на солнышке, под окном уснула. Спрашиваю: "Кто пил отравленный спирт?" Молчат. Доктору: "Немедленно в мою машину сажай обоих летчиков и в санчасти принимай меры к спасению немедленно! Собака-то сдохла!" Увидев лежащую без движения собаку, побледнев, летчики через 15 секунд убыли в санчасть, где врач Виктор Проноза сделал им клизмы. Осталась трезвая, только что заступившая пара. Приказываю командиру пары:

- Открой тумбочку.

Открывает.

- Бери отвертку.

Достает.

- Отверни винт от кроватной спинки.

Отворачивает.

- Вынимай шланг, через который откачивали из самолета спирт.

Вынимает. На нем свежие капли спирта. Деваться некуда, признались. Вот так оперативно работал начальник особого отдела капитан Тимофей Тихолозов.

Москвителев Николай
Линия жизни. 60 счастливых лет в авиации
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25.07.2022 18:48 Відповісти
Чергова "байка" "из жизни авиации" Так - були випадки коли льотчики (під час вильоту) не включали "противооблединилку) а потім домовлялися з техніком літака і зливали спирт (ділячись з ним) Чому? Так кришка бачка після заливки рідини "контриться" А льотчики цього правильно зробить ніколи не могли Зірвана "контровка" - "надзвичайна подія"! Крім того - навіщо "шланг", якщо у будь-якому бачку для "спецрідин" внизу є краник для їх зливу?(адже при регламентних роботах всі рідини зливаються і заміняються!) Але зить і списать спирт можна тільки "після вильоту" А "Чергова зміна" може просидіть увесь час на "старті" Як списувать спирт? Якщо там ідуть записи у формулярі? І як потім ставить літак на стоянку з пустим бачком? Це ж літак "небоєготовий" (а на "БЧ" стояли полки перехоплювачів) Думать трохи треба головою перед тим як подібне писать! Хоч і казали у нас, що льотчики - тупі, стосовно всього, що не стосується польотів - але ж не до рівня "курка" з роти охорони!
Тринітроетилфурфуроловий спирт - безбарвна рідина і ніякої зміни кольору при змішуванні його з іншими рідинами не стається! Так навіщо тоді марганцовка?
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26.07.2022 05:36 Відповісти
Тут мова йде про МіГ-19.
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26.07.2022 17:38 Відповісти
Земля ему бетоном!
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25.07.2022 03:10 Відповісти
это все Zов кобзона
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25.07.2022 03:38 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты,
С донбасских не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых Жигулей.
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25.07.2022 03:54 Відповісти
Поболее б так груZить выродков, которые возмнили себя супердержавою и суперармией. Да вот лишь - без прокукареканного на пьяной деревенской завалинке блицкрига, зато с 40 тыс особей своей радимай падали. Классная аримия? - Не так ли тов. полковник, бывший?
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25.07.2022 04:15 Відповісти
Полковники на посадах комполків і вище піднімаються в повітря не в складі груп літальних апаратів, а в одиночку тільки в одному випадку - коли у них закінчилися підлеглі капітани чи старлєї або у підлеглих з"явилася "стінгеробоязнь" Таке в Афгані було в останні роки війни Льотчики вишукували будь-які причини, аби тільки не летіть на бойові завдання!
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25.07.2022 04:41 Відповісти
А морда не дуже кацапська. Мабуть, предок був Стасюк. Дослужився окупантам, гівнюк.
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25.07.2022 05:47 Відповісти
Швидше за все він білорус.
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25.07.2022 07:29 Відповісти
Собаці собача смерть, хоча собак дуже жалко, а на орка плюю.
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25.07.2022 05:55 Відповісти
- Толик всьо
- Ойц!
- Теперь можете купить "Жигули"
- У нас уже есть
- Так и запишем: от компенсации отказались
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25.07.2022 06:28 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.07.2022 08:04 Відповісти
Примите мои искренние И Х#Й С НИМ!
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25.07.2022 07:17 Відповісти
Згорів на роботі
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25.07.2022 07:26 Відповісти
А в нього вибору не було - або згоріти від нашої ракети, або згоріти від їхньої горілки (судячи по фейсу пАлковніка).
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25.07.2022 07:58 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап. Проверено и доказано ВСУ.
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25.07.2022 07:41 Відповісти
Бульбаш,але все одно гівно!
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25.07.2022 08:15 Відповісти
Стасюкевич кормит стасиков.
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25.07.2022 09:30 Відповісти
Гаспада афіцєрі,
Ваша жись пат пріцєлам... (с)

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25.07.2022 10:18 Відповісти
Отсосюкевич
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25.07.2022 12:46 Відповісти
Не тратьте, куме, сили. Спускайтеся на дно....
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27.07.2022 14:37 Відповісти
Последние дни одни коклы московитские 200 ся, кондовых кацов нет, не удивлюсь если падаль родилась и выросла в Украине. Как московитам удаётся пускатькоклов на мясо без опасок за их лояльность? Как мозги моют чтобы голос предков вытравить от слова совсем?
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08.08.2022 02:24 Відповісти
 
 