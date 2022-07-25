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ЗСУ ліквідували російського полковника авіації Стасюкевича, - блогер
Збройні сили України ліквідували російського полковника Анатолія Стасюкевича.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері, полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "1-йзаступник командира 1-ї змішаної авіаційної дивізії полковник Анатолій Стасюкевич зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".
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- Це полковник ВВС РФ Анатолій Стасюкевич.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
Крім того - перед польотами льотчики старалися не пить - бо на медогляді вранці кров"яний тиск відразу-б це показав А відсторонення від польотів за медичними показниками льотчики боялися як вогню - бо це могло буть "дзвіночком" для загубленої кар"єри
Та й лікар не мав ніякого стосунку до аеродрому та технічного 96%-го спирту (вони отримували медичний 98%-ий по своїх каналах забезпечення) Просто медик був алкаш і йому треба було "срочно догнаться" От у це - повірю! У нас начмед полку (Захаров) саме таким був Так командир полку в наказному порядку заборонив йому доступ до аптеки!
Це ви всі наслухалися авіаційних "байок" - а в авіації подібні "вольності не допускалися Бо вони оберталися падінням ЛА А це - ТЮРМА! а кому з ІАС ризикувать хочеться? Як саме безкарно красти в авіації спирт - знаю Але писать не буду Я - не "довідкове бюро"!
Утром на построении полка объявляю, что получил информацию от жен, что летчики после дежурства домой приходят "под мухой". Есть предположение, что сливается с самолетов спирт, поэтому старшему инженеру полка майору Кизилову даю указание, чтобы все слышали - в антиобледенительные спиртовые бачки сегодня же залить по 0,5 л ядовитой жидкости "И" (что это такое, все авиаторы знают). Кизилов под козырек: "Есть, товарищ командир!" Через час я попросил его вместо жидкости "И" взять у доктора марганцовки и окрасить спирт в бачках самолетов, заступающих в ДС (дежурные средства).
Получив через пару дней доклады о готовности, вместе с замполитом и доктором неожиданно появляемся в дежурном домике как раз в тот момент, когда летчики за час до смены напоили Рыжего - собаку-дворняжку, которая жила в "ДС". Она бегает, резвится - пьяная.
Удостоверясь в безопасности спирта, летчики развели его водичкой 50 на 50 и выпили. Собака, набегавшись на солнышке, под окном уснула. Спрашиваю: "Кто пил отравленный спирт?" Молчат. Доктору: "Немедленно в мою машину сажай обоих летчиков и в санчасти принимай меры к спасению немедленно! Собака-то сдохла!" Увидев лежащую без движения собаку, побледнев, летчики через 15 секунд убыли в санчасть, где врач Виктор Проноза сделал им клизмы. Осталась трезвая, только что заступившая пара. Приказываю командиру пары:
- Открой тумбочку.
Открывает.
- Бери отвертку.
Достает.
- Отверни винт от кроватной спинки.
Отворачивает.
- Вынимай шланг, через который откачивали из самолета спирт.
Вынимает. На нем свежие капли спирта. Деваться некуда, признались. Вот так оперативно работал начальник особого отдела капитан Тимофей Тихолозов.
Москвителев Николай
Линия жизни. 60 счастливых лет в авиации
Тринітроетилфурфуроловий спирт - безбарвна рідина і ніякої зміни кольору при змішуванні його з іншими рідинами не стається! Так навіщо тоді марганцовка?
С донбасских не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых Жигулей.
- Ойц!
- Теперь можете купить "Жигули"
- У нас уже есть
- Так и запишем: от компенсации отказались
Ваша жись пат пріцєлам... (с)