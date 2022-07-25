ЗСУ ліквідували російського полковника авіації Стасюкевича, - блогер

Збройні сили України ліквідували російського полковника Анатолія Стасюкевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері, полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "1-йзаступник командира 1-ї змішаної авіаційної дивізії полковник Анатолій Стасюкевич зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

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