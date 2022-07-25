ВСУ ликвидировали российского полковника авиации Стасюкевича, - блогер

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского полковника Анатолия Стасюкевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере, полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "1-й заместитель командира 1-й смешанной авиационной дивизии полковник Анатолий Стасюкевич сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался".

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