Ворог хоче закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, - ISW

Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що, імовірно, російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Крім того, ISW пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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