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Ворог хоче закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, - ISW

рф

Росіяни сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що, імовірно, російські війська планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Аналітики пишуть, що попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

24 липня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Крім того, ISW пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

Також читайте: Ворог намагався захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ відкинули окупантів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17388) Вуглегірськ (12)


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Не удастся, там у наших укрепрайоны
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25.07.2022 07:12 Відповісти
А м777 цього не хоче.
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25.07.2022 07:27 Відповісти
Ворог може й хоче, тільки хто-ж йому дасть.
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25.07.2022 07:33 Відповісти
...тем более что им хотелку уже начали рубить на пятаки... Дивная веСЧа (ХИМЕРНАЯ)...
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25.07.2022 07:35 Відповісти
"...закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища".... Анекдот для пана Яра: В одной из школ каазламордии конца 80-х, выступает на утренней линейке дедушка-ветеран, который последним видел чапая... Мол, сижу я на высоком берегу, вижу, чапай плывет, аж захлебывается))), а я по нему - с пулемета, а я - с пулемета...
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25.07.2022 07:39 Відповісти
и раненный в жопу чапаев плывет
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25.07.2022 07:52 Відповісти
 
 