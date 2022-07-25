Враг хочет закрепиться на берегу Углегорского водохранилища, - ISW

Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что, вероятно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности.

Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

Также читайте: Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов, - Генштаб