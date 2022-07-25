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Враг хочет закрепиться на берегу Углегорского водохранилища, - ISW

рф

Россияне надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что, вероятно, российские войска планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности.

Аналитики пишут, что предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

24 июля российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

Кроме того, ISW пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.

Также читайте: Враг пытался захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов, - Генштаб

армия РФ (19238) Углегорск (16)


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Не удастся, там у наших укрепрайоны
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25.07.2022 07:12 Ответить
А м777 цього не хоче.
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25.07.2022 07:27 Ответить
Ворог може й хоче, тільки хто-ж йому дасть.
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25.07.2022 07:33 Ответить
...тем более что им хотелку уже начали рубить на пятаки... Дивная веСЧа (ХИМЕРНАЯ)...
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25.07.2022 07:35 Ответить
"...закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища".... Анекдот для пана Яра: В одной из школ каазламордии конца 80-х, выступает на утренней линейке дедушка-ветеран, который последним видел чапая... Мол, сижу я на высоком берегу, вижу, чапай плывет, аж захлебывается))), а я по нему - с пулемета, а я - с пулемета...
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25.07.2022 07:39 Ответить
и раненный в жопу чапаев плывет
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25.07.2022 07:52 Ответить
 
 