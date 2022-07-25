Під час бойових дій в Україні загинув громадянин Канади, - МЗС
В Україні під час бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві закордонних справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства перебувають на зв'язку із сім'єю і надають консульську допомогу", - заявив у неділю представник МЗС, додавши, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.
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