Під час бойових дій в Україні загинув громадянин Канади, - МЗС

В Україні під час бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства перебувають на зв'язку із сім'єю і надають консульську допомогу", - заявив у неділю представник МЗС, додавши, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

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