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Під час бойових дій в Україні загинув громадянин Канади, - МЗС

канада,мзс

В Україні під час бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили в Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства перебувають на зв'язку із сім'єю і надають консульську допомогу", - заявив у неділю представник МЗС, додавши, що подальші подробиці не будуть розголошуватися з міркувань конфіденційності.

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Канада (2191) Україна (5894) втрати (4399)


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Glory to the Heros !
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25.07.2022 07:40 Відповісти
Слава Герою, Церства Небесного й вічна шана...
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25.07.2022 07:44 Відповісти
Жаль
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Низький уклiн тобi, побратиме. Ми за тебе поквитаемось. ПЕРЕМОГА БУДЕ НАША. СЛАВА КАНАДi! СЛАВА УКРАiНi ! СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Канаді!!!
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25.07.2022 09:33 Відповісти
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25.07.2022 10:25 Відповісти
 
 