На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв із 23 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

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