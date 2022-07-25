На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю
Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв із 23 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.
"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.
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