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На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю

алкоголь

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв із 23 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00, - КМДА

Автор: 

алкоголь (1243) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+6
і що, вам досі не зламали щелепу? До чого тут, діти та алкоголь у тилу?
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25.07.2022 08:13
+6
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25.07.2022 08:14
+5
Після мукачевського котла можна і розслабитись )
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25.07.2022 08:22
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Це щоб всі розслабились і їм було легше повістки вручати ахаха, Закарпаття- таке типове
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25.07.2022 08:03 Відповісти
я казав і кажу ,навіть на касі хто бере алкоголь - це ви вбитих 380 дітей приливаєте ...ну-ну
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25.07.2022 08:07 Відповісти
і що, вам досі не зламали щелепу? До чого тут, діти та алкоголь у тилу?
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25.07.2022 08:13 Відповісти
ви також надмірно споживаєте алкоголь ? війна одна для всіх хоть в тилу хоть на передку ..поки ви сидите в кав'ярні хлопці тягнуть вбитого побратима 5 км , мені б чесно кажучи кава стала в горлі ..Це моральний вибір кожного і бидла кругом повно серед нас .Я б за таке бидло кров не проливав
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25.07.2022 09:16 Відповісти
У клована є тема для чергового відосіка.
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25.07.2022 08:07 Відповісти
А шо тут непонятного? Пока Коля -котлета прятался от войны на Закарпатье, он все пойло выпивал со своими ЗЕбанутыми дружками-алкашами. А уехал Коля- котлета, когда ВСУ прогнали кацапню от Киева, вот пойло и посвилось.
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25.07.2022 08:10 Відповісти
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25.07.2022 08:14 Відповісти
Ага.З ранку і в вечірі.
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25.07.2022 09:27 Відповісти
Після мукачевського котла можна і розслабитись )
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25.07.2022 08:22 Відповісти
Шо контрабас на сутки блокировали, держитесь.
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25.07.2022 10:29 Відповісти
Утро говорит о том,что лучше б его вообще не продавали
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25.07.2022 08:42 Відповісти
 
 