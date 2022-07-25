Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

Китай вперше з 2013 року скоротив до нуля інвестиції в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях".

Про це йдеться у звіті центру Green Finance & Development Center, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в Росію понад 30 мільярдів доларів.

Видання Financial Times припускає, що відсутність інвестицій пов’язана з небажанням Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією, але може бути тимчасовою.

Також читайте: Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі