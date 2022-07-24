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Китай (4357) США (21036) Міллі (153)

Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі

міллі

Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими протягом останніх п'яти років.

Про це заявив журналістам у неділю генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі вважають, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.

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За словами Міллі, китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.

"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – заявив американський генерал.

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Топ коментарі
+44
Це тільки початок.
Світ вигодував путіна.
Наразі вигодовує кятай. кятай страшніший за хутіна.
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25.07.2022 00:04
+27
ну еще бы!..... глядя на решительную поддержку Украины, удивляться тут нечему.......
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25.07.2022 00:06
+26
Так ви ж самі вигодували той сраний комуняцький Китай! Ваші жлоби корпорації туди перемістили свої виробництва ще з 80х років! Який ***** американський 'геній' придумав заливати баблом десятиліттями очевидно тоталітарний режим???! А тепер будуть відгрібати по повній ваші нові покоління солдатів! Єдине що радує, що китайська техніка це повне лайно, але м'яса забагато. Доведеться знищувати чимось по площі дуже потужним! Отам мабуть і буде ядерна війна.
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25.07.2022 00:15
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Канєшна. У них в роті мільйон.
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25.07.2022 00:04 Відповісти
Це тільки початок.
Світ вигодував путіна.
Наразі вигодовує кятай. кятай страшніший за хутіна.
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25.07.2022 00:04 Відповісти
Китай предостерег США от поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, - The Financial Times.

«Военные могут попытаться заблокировать Пелоси высадку на Тайване или принять другие меры, чтобы помешать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет».

2022 не перестаёт отжигать 😕
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25.07.2022 00:22 Відповісти
Китай,как и раха во всех войнах САСАЛ,учи историю.Много, а толку ноль
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25.07.2022 00:24 Відповісти
Гладко бьіло на бумаге,да забьіли про овраги. Комуняцьке стадо бидло викинуло японців
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25.07.2022 00:43 Відповісти
Кажись у Индии Тибет отбил. А так, да.
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25.07.2022 06:09 Відповісти
ну еще бы!..... глядя на решительную поддержку Украины, удивляться тут нечему.......
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25.07.2022 00:06 Відповісти
Гралися з вогнем в примирення. Цікаві ігри. Й продовжуються. Коли,вже зрозуміють,що відповідь має бути:- миттєвою й невідворотнтою. Інакше,то невідповідь,а вирощування дракону
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25.07.2022 00:15 Відповісти
Мабуть, Захід не хоче прискорити початок вірогідної світової війни. Але притомні військові експерти та історики (не арестовичи) говорять, що є досить велика імовірність світової війни. Та є кілька непрямих фактів (включаючи дату вторгнення 24.02.2022), яки вказують на те, що ***** ХОЧЕ ядерної світової війни, але вибирає слушний час для цього. А китай запасався увесь минулий рік, у китая досить небагато ядерної зброї, але багато конвенціональної армії, і у випадку ядерної війни буде допомагати росії. Або китай може взагалі не вступати у війну, та почекати, коли захід та божевільна росія дуже ослаблять один одного у ядерній війни, та поділити світ на свій смак. Взагалі, китаю зараз вігідний майже будь-який розвиток подій.
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25.07.2022 00:43 Відповісти
Да что ты, чёрт побери,такое несешь?🤦
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25.07.2022 00:12 Відповісти
Неумеренное потребление риса приводит к необратимым изменениям мозга.
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25.07.2022 00:14 Відповісти
Скоріш за все нападуть на Тайвань. Хаос породжує ще більший хаос (
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25.07.2022 00:14 Відповісти
Дуже бажають,але незнають,що з того вийде. Сподіваються,щось взнати з війни в Україні
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25.07.2022 00:17 Відповісти
Так ви ж самі вигодували той сраний комуняцький Китай! Ваші жлоби корпорації туди перемістили свої виробництва ще з 80х років! Який ***** американський 'геній' придумав заливати баблом десятиліттями очевидно тоталітарний режим???! А тепер будуть відгрібати по повній ваші нові покоління солдатів! Єдине що радує, що китайська техніка це повне лайно, але м'яса забагато. Доведеться знищувати чимось по площі дуже потужним! Отам мабуть і буде ядерна війна.
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25.07.2022 00:15 Відповісти
Вони повелися на комуняцьки ігри. Ше,й прогавили вирощування рад.харчами безмежної популяції в Африці,Індії
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25.07.2022 00:20 Відповісти
а ніби Білл Клінтон і ще там хтось, хотіли поєднати саме краще з комунізму(соцільна стабільність, по-любому буде робота, якась хата і так далі) з самим кращим з капіталізму (конкуренція, підприємництво, ринкова економіка і так далі) а в результаті вийшло як завжди, зміксували саме гірше.
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25.07.2022 00:52 Відповісти
постачайте 1 Леопард в місяць як обіцяють німецькі імпотенти, то і Еритреї всякі не будуть поважати чи боятися.
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25.07.2022 00:17 Відповісти
Ещё одного монстра откармливаем.Доинвестировальсь
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25.07.2022 00:17 Відповісти
Я взагалі вважаю що народи, які плодяться як кролі, треба тупо ізолювати. При нинішній економічній, екологічній та продовольчій ситуації на землі, плодити по 15 дітей це нонсенс. Китай та Індія впердє планєти всей. І з таким підходом до життя вони визнають тільки свої расси і мріють про знищення всих інших. Про допомогу іншим мови бути не може. Поки інші народи воюють вони радісно спостерігають в своїх бараках за всмс. Як тільки їх накриває лихо, вони скиглять на увесь світ.
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25.07.2022 00:22 Відповісти
Шмеркель вважала,що їх всіх потрібно імпортувати в Європу
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25.07.2022 00:27 Відповісти
але вони вже не мають по 15 дітей, бо спочатку їм платили за бездєтность і змушували платити якщо мають другу дитину, взагалі діти - це дорого, особливо дівчинки. Тому якщо дізнавалися що дівчинка - робили аборт. Тепер вже їм готові доплачувати за народження дітей, але вони не спішаться, ну і жінок у них тепер не вистачає.
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25.07.2022 00:55 Відповісти
Підняти народжуваність в Китаї-це для них взагалі не проблема.Вони поки діють м'яким варіантом,не вийде включить китайська держава і все буде.Швидко і ефективно-Без лишніх демократичних соплів.
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25.07.2022 07:37 Відповісти
Як можно ізолювати наприклад "демакратичну Індію"???В цій ситуації це не допоможе.Що Індія що Китай можуть себе прогодувати себе самі!!!!А от навіщо Україна випхала мільйони жінок за кордон-це велике питання.Кого вони народять і від кого це ще більше питання....Якась суіцідальна політика в Української нації.....
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25.07.2022 07:43 Відповісти
Панькайтеся із кацапами й далі, то незабаром дізнаєтеся що таке "закидати м'ясом" у китайських масштабах
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25.07.2022 00:23 Відповісти
Китай та московія у змові. Чекаємо на рогатку-два пожарища воєнних дій (Україна та Індійсько-Тихоокеанський)просто не потягне Західний Світ та Америка.
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25.07.2022 00:23 Відповісти
Наука ситим пердунам
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25.07.2022 00:25 Відповісти
потягне.. сполучені штати зазделегіть сформувало 5 глаз.. саме проти китаю.. на ближньому сході.. проти Ірану.. ну з росією зрозуміло. І по друге.. В арсеналі сша є.. чим здивувати
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25.07.2022 00:51 Відповісти
Куди Світ прикатився. Під волання "Миру мир"?
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25.07.2022 00:24 Відповісти
Вже захватив,там інші апетити. Неприпустимо було гасити Японію вирощуючи щура
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25.07.2022 00:32 Відповісти
у Японії ж тільки ТРО є, але це ТРО має реально все.
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25.07.2022 00:56 Відповісти
У Китая шанс, у зв'язку з неадекватноєю наросією і її демілітарізацією на фейкові , хибні ціли як от "бандеровці" та "хвошизди", який випадає 1 раз на 5 000 років, та навіть 1 раз на 50 000 000 років, бо раніше нафта ніфіга не зробиться в землі. Вся возня з Тайванем , то димова завіса. Коли у Китая буде весь газ Сибіру, вода, нафта, золото, алмази Тайвань сам їм звалиться в руки. Технічно це може бути як ввід військ Китаю і перекриття БАМу і Трансибу контрольними блок-постами від Уральських аж до Приморського Краю під виглядом демілітарізації Далекого Сходу. Як наросії воювати, коли війська Китаю будуть всюди ? Китай атомна держава, так що атомної війни не буде, тим більше "Калібри" розтратили, немає вже чим доставляти атомні бонби. Інший варіант-громадянська війна в наросії після поразки і на тлі масових жертв, Китай буде забезпечувати свою безпеку, та брати під захист Сибір. Приз для Китаю на багато трильярдів долярів , невже вони пропустять шанс ?
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25.07.2022 01:15 Відповісти
1. В Сибири не растёт рис.. 2.Калибры и прочее оружие клепают и ночью и днём.
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25.07.2022 06:24 Відповісти
Десь так по уму (не важлимо якого) і має бути
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25.07.2022 06:51 Відповісти
Будь які тиранії не сприймають зайві разшаркуння влючаючи наше зелену недовладу. Поважають тільки прямий «ядерний» удар, без попередження. Заспівають про історичні стремління до демократії ще за 15 хвилин підльотного часу. Можете перевірити
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25.07.2022 00:38 Відповісти
Тріщать по швах всі моделі Світоустрою. Так легко й заманливо було закривати очі на вимогу Сбалансованості. Й несбалансованість накриває з головою. Закликає Хаос
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25.07.2022 00:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uEjp882qXCQ
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25.07.2022 00:57 Відповісти
Eсли хочешь быть мировым шерифом, действуй как шериф. Будешь болтать, вместо того, чтобы действовать - в каждом углу мира заведется свой шериф, из тех, кто действовать готов. Что уже и произошло.
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25.07.2022 01:01 Відповісти
китай бачить що парашу всі бояться і параша безкарно вбиває десятки тисяч людей,
то китай і собі може всіх послати і робити що заманеться,

така ціна слабкодухості і нерішучості західних країн
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25.07.2022 01:20 Відповісти
Саме так, на жаль.

А у Берліні тим часом відбувся 150-тисячний парад так званих "лгбт". І веселкові прапори весело і з гордістю над держустановами піднімали.

П -- пріоритети.
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25.07.2022 01:29 Відповісти
ну так Європа і Америка жували соплі, + обісрались с погрозами рашистів, логічно шо Китай подивився на це все і вирішив шо может тепер теж всіх вїбати
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25.07.2022 01:44 Відповісти
Шото будет, осенью новый виток схождения с ума, только у китайского *****
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25.07.2022 02:34 Відповісти
Дивлячись на кацапів китайці можуть спробувати "освободіть" Тайвань. Але тримавши по пиці їм залищиться єдний шлях реабілітації" - відібрати Сибір.
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25.07.2022 03:32 Відповісти
Н-да, похоже, что ядерной войны человечеству не избежать . Второго шанса до расширения Солнца у разумной жизни на Земле уже не будет...
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25.07.2022 03:58 Відповісти
Як на мене, розумне, це слово трохи недоречне , якщо ви про людство
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25.07.2022 06:45 Відповісти
ЄС і США поступово закривають, для Китаю, свої ринки збуту і вже спостерігається спад в його економіці. Китай з Індією ніколи не стануть союзниками(там ненависть на генетичному рівні). Індокитай та Індонезія теж недружні для Китаю. Все не так просто.
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25.07.2022 07:30 Відповісти
*****... Кто би мог подумать... И путенг и китай напичкатие западним баблом должни пукать ландишами и бить няшками як хомячки... А они агрессифние.. То більш бабла їм ще дайте.. Дебили... Наче й не було гітлєра ніколи.. Пипець..!
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25.07.2022 08:52 Відповісти
Китайцы видят как Запад сопли жует в Украине боясь разозлить Рашку предоставив ВСУ нормальное количество всех типов тяжелого вооружения-от этого Китайцы понимают что Запад можно напугать и спокойно захватить Тайвань. Если Запад проиграет Украину,то автоматом проиграет и всю ЮВА. Имея технологическое преимущество,на порядок сильнее экономику-Запад при этом сцится Рашки. Сцикунам в истории ничего не светит
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25.07.2022 08:55 Відповісти
Надо было больше с ними сотрудничать и передавать современные технологии разным диктаторским режимам. Наелись огромными прибылями, а теперь тратте в десять раз больше на сдерживание этих дикарей олухи.
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25.07.2022 12:10 Відповісти
 
 