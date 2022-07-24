Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі

Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими протягом останніх п'яти років.

Про це заявив журналістам у неділю генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі вважають, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.

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За словами Міллі, китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.

"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – заявив американський генерал.