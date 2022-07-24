Китайська армія стала помітно агресивнішою, - голова Комітету начальників штабів США Міллі
Китайські збройні сили стали значно агресивнішими та небезпечнішими протягом останніх п'яти років.
Про це заявив журналістам у неділю генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає Індійсько-Тихоокеанський регіон як один із головних геостратегічних пріоритетів. У Білому домі вважають, що Китай хоче перетворити цю територію на зону свого впливу, і щоб запобігти цьому, залишається мало часу.
За словами Міллі, китайські військові здійснюють все більшу кількість "небезпечних перехоплень" щодо військових літаків США та інших союзників: Канади, Австралії, Японії.
"Китайських військових як у повітрі, так і на морі стало більше і вони помітно агресивніші у цьому конкретному регіоні", – заявив американський генерал.
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Світ вигодував путіна.
Наразі вигодовує кятай. кятай страшніший за хутіна.
«Военные могут попытаться заблокировать Пелоси высадку на Тайване или принять другие меры, чтобы помешать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет».
2022 не перестаёт отжигать 😕
то китай і собі може всіх послати і робити що заманеться,
така ціна слабкодухості і нерішучості західних країн
А у Берліні тим часом відбувся 150-тисячний парад так званих "лгбт". І веселкові прапори весело і з гордістю над держустановами піднімали.
П -- пріоритети.