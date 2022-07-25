Китайская армия стала более агрессивной, - председатель Комитета начальников штабов США Милли

Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными за последние пять лет.

Об этом заявил журналистам в воскресенье генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает Индийско-Тихоокеанский регион как один из главных геостратегических приоритетов. В Белом доме считают, что Китай хочет превратить эту территорию в зону своего влияния, и чтобы предотвратить это, остается мало времени.

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По словам Милли, китайские военные совершают все большее количество "опасных перехватов" в отношении военных самолетов США и других союзников: Канады, Австралии, Японии.

"Китайских военных как в воздухе, так и на море стало больше и они заметно более агрессивны в этом конкретном регионе", - заявил американский генерал.