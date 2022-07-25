Китайская армия стала более агрессивной, - председатель Комитета начальников штабов США Милли
Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными за последние пять лет.
Об этом заявил журналистам в воскресенье генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает Индийско-Тихоокеанский регион как один из главных геостратегических приоритетов. В Белом доме считают, что Китай хочет превратить эту территорию в зону своего влияния, и чтобы предотвратить это, остается мало времени.
По словам Милли, китайские военные совершают все большее количество "опасных перехватов" в отношении военных самолетов США и других союзников: Канады, Австралии, Японии.
"Китайских военных как в воздухе, так и на море стало больше и они заметно более агрессивны в этом конкретном регионе", - заявил американский генерал.
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Світ вигодував путіна.
Наразі вигодовує кятай. кятай страшніший за хутіна.
«Военные могут попытаться заблокировать Пелоси высадку на Тайване или принять другие меры, чтобы помешать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет».
2022 не перестаёт отжигать 😕
то китай і собі може всіх послати і робити що заманеться,
така ціна слабкодухості і нерішучості західних країн
А у Берліні тим часом відбувся 150-тисячний парад так званих "лгбт". І веселкові прапори весело і з гордістю над держустановами піднімали.
П -- пріоритети.