Міноборони Японії попереджає про загрозу з боку РФ та Китаю

У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кореспондент.

Японія показала річний звіт з питань безпеки, в якому багато уваги приділено війні в Україні. У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю і послужить сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво за допомогою сили є прийнятною".

У Міноборони Японії зазначили, що РФ все більше покладається на свій ядерний потенціал як засіб стримування. Там назвали це тривожним сигналом, оскільки російські підводні човни регулярно діють біля територій Японії.

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