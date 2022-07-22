Міноборони Японії попереджає про загрозу з боку РФ та Китаю
У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кореспондент.
Японія показала річний звіт з питань безпеки, в якому багато уваги приділено війні в Україні. У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю і послужить сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво за допомогою сили є прийнятною".
У Міноборони Японії зазначили, що РФ все більше покладається на свій ядерний потенціал як засіб стримування. Там назвали це тривожним сигналом, оскільки російські підводні човни регулярно діють біля територій Японії.
Топ коментарі
+7 Враг рода человеческого 666
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+7 Alex Bylim #199631
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+5 1sarmat
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(только разве кодекс чести самой Японии )
війна в Україні є прецендент що вбивство кількадесят тисяч людей може бути прийнятним,
ніхто не буде втручатися,
а хто буде тому погрожувати ядерною зброєю
Ведь Сибирь - это исконно китайская территория. Вернуть силовым методом не представляется возможным из-за ядерного арсенала. А вот когда парашковцы будут пухнуть от всех санкций, можно предложить продать Сибирь за юань. А потом за эти юани покупать продукцию у Китая.