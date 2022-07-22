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Міноборони Японії попереджає про загрозу з боку РФ та Китаю

японія

У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кореспондент.

Японія показала річний звіт з питань безпеки, в якому багато уваги приділено війні в Україні. У Токіо вважають, що військове вторгнення Росії в Україну може стати поганим прикладом для Китаю і послужить сигналом про те, що "спроба змінити статус-кво за допомогою сили є прийнятною".

У Міноборони Японії зазначили, що РФ все більше покладається на свій ядерний потенціал як засіб стримування. Там назвали це тривожним сигналом, оскільки російські підводні човни регулярно діють біля територій Японії.

Читайте: Необхідно об'єднатися із союзниками, щоб впоратися з вторгненням РФ в Україну, - глава МЗС Японії Хаясі

Автор: 

Китай (4584) росія (65129) Японія (1202)


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Топ коментарі
+7
в травні на шашлики?
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22.07.2022 13:01
+7
Я думаю японія одна может Китай розмотати, і тих і тих підарів треба ставити на місце
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22.07.2022 13:06
+5
Господа самураи, по Курилам не тоскуете? Вам там работы на два дня, а ботексный скажет, что это всё по плану Япония ж не в НАТО
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22.07.2022 13:02
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Якщо мова йде про можливе вторгнення Китаю на Тайвань, то це неможливо с кількох дуже важливих причин. Хоча б тому, Що Китаю не до того
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22.07.2022 12:59 Відповісти
в травні на шашлики?
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22.07.2022 13:01 Відповісти
если рашка покажет пример Китаю...то что или кто помешает Японии последовать по этому пути???
(только разве кодекс чести самой Японии )
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22.07.2022 13:00 Відповісти
Господа самураи, по Курилам не тоскуете? Вам там работы на два дня, а ботексный скажет, что это всё по плану Япония ж не в НАТО
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22.07.2022 13:02 Відповісти
Було б ще не погано, якби затоскували по Манджурії
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22.07.2022 14:53 Відповісти
Я думаю японія одна может Китай розмотати, і тих і тих підарів треба ставити на місце
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22.07.2022 13:06 Відповісти
Яким чином? В Японії навіть власне армії немає, там щось на кшталт "сил самооборони". Китай, якщо і може хтось "розмотати", то це сили НАТО. Китайці - реальна друга армія світу (кількісний склад, наявність технологій, дисципліни, вишколу та ядерний потенціал)
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22.07.2022 14:00 Відповісти
На папері В Яппоніїї армії немає... Але вона є, і не погана.
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22.07.2022 15:38 Відповісти
а чому б диктатору не захопити щось,

війна в Україні є прецендент що вбивство кількадесят тисяч людей може бути прийнятним,

ніхто не буде втручатися,
а хто буде тому погрожувати ядерною зброєю
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22.07.2022 13:07 Відповісти
Якщо РФ на Японію рипнеться, то не встигне навіть зрозуміти, що війна вже закінчилася)
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22.07.2022 13:10 Відповісти
Сама Японія навряд чи себе захистить. Хіба НАТО допоможе. Японські збройні сили не слід плутати з Південнокорейськими. Ось там дійсно потужна армія. Та й купа військових баз США на території.
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22.07.2022 14:03 Відповісти
Да все норм. Китай просто подначивает рашку, чтоб она ******** посильнее.
Ведь Сибирь - это исконно китайская территория. Вернуть силовым методом не представляется возможным из-за ядерного арсенала. А вот когда парашковцы будут пухнуть от всех санкций, можно предложить продать Сибирь за юань. А потом за эти юани покупать продукцию у Китая.
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22.07.2022 13:11 Відповісти
там і так вже дофіга рисових болот і дитинчат жовтеньких з'явилось..бабье тамошнее не нарадуется - работящие, не пьют, все в семью тащат
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22.07.2022 13:29 Відповісти
У них немає етілази,тому вони не п'ють...
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22.07.2022 14:47 Відповісти
По итогам Второй Мировой войны дохлый Совок потерял 50 млн. чел...Китай 36 млн...
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22.07.2022 13:27 Відповісти
Не просто "може стати поганим прикладом", а неодмінно стане взірцем. І відповіддю на "глибоке занепокоєння" різних ООНів буде : "А в мене є бонба!"
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22.07.2022 13:28 Відповісти
Якщо американці спустять япосів із повідця, то китаёзям мало не здасться.
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22.07.2022 13:33 Відповісти
Японцям пів року максимум рік, для нападу і вторгнення на свої землі тимчасово окуповані **********, якщо не зробите це отримаєте позор і війну одночасно
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22.07.2022 13:40 Відповісти
Значит попрут. Учтут ошибки пуйл и попрут. Вот только Тайвань тоже не пальцем деланный. Там армия сильная, по крайней мере упакована неплохо.
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22.07.2022 17:43 Відповісти
 
 