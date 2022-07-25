1 251 34
ЄС прагне незалежності від російського газу не пізніше 2027 року, - Ляйєн
Зважаючи на ненадійність Росії як партнера у постачанні газу, ЄС вже зараз повинен знизити його споживання таким чином, щоб до березня 2023 року економія склала 15 відсотків, 45 млрд кубометрів.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Нашою головною метою залишається повна незалежність від імпорту російського газу до Європи не пізніше 2027 року", - наголосила вона.
За допомогою механізму REPowerEU Брюссель хоче інвестувати 300 млрд євро в проекти з економії газу та прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії.
"Водночас ми укладаємо нові угоди з більш надійними партнерами, такими як США та Норвегія", - додала голова ЄК.
Топ коментарі
+11 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар25.07.2022 10:21
+5 Jeff Thompson
показати весь коментар25.07.2022 10:42
+5 vityana Opek
показати весь коментар25.07.2022 11:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так що 5 років не такий вже і великий термін, враховуючи скільки десятиліть їх саджали на цю газову голку.
Nebudet ES gaza ot putina *****, sam on zakroit kran, zarvjot trubi...
От приємно було побачити, що у нас в Україні є професіонали і вони працюють на країну, розуміють, що й до чого і роблять так, щоб це сталося.
на відміну від зеленої шобли, яка тільки шкодить.