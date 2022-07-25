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ЄС прагне незалежності від російського газу не пізніше 2027 року, - Ляйєн

газ

Зважаючи на ненадійність Росії як партнера у постачанні газу, ЄС вже зараз повинен знизити його споживання таким чином, щоб до березня 2023 року економія склала 15 відсотків, 45 млрд кубометрів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Нашою головною метою залишається повна незалежність від імпорту російського газу до Європи не пізніше 2027 року", - наголосила вона.

За допомогою механізму REPowerEU Брюссель хоче інвестувати 300 млрд євро в проекти з економії газу та прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готуючись до скорочення постачань з РФ, ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії

"Водночас ми укладаємо нові угоди з більш надійними партнерами, такими як США та Норвегія", - додала голова ЄК.

Автор: 

газ (10429) росія (65191) фон дер Ляєн Урсула (766)


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Топ коментарі
+11
ви там шо, взагалі *********? Ви ще 5 років будете спонсорувати цю війну?
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25.07.2022 10:21
+5
Ти що дурень? Західній Європі на Україну насрати. Вони просто чекають результату. Більшість політиків, голів корпорацій корумповані росією, більшість населення там українофоби/славянофоби і ідіоти. Поспілкуйся про Україну з італійцями чи бельгійцями вони тобі всі хіти російської пропаганди про Україну видадуть.
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25.07.2022 10:42
+5
Сита зажрана Європа скільки завгодно може триндіти про демократію, справедливість і мир у всьому світі та тільки справа доходить до реальних справ задля свого спокою готова пожертвувати чим завгодно. А тут ще й жертвувати треба всього лиш українцями та їх дітьми.
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25.07.2022 11:38
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ви там шо, взагалі *********? Ви ще 5 років будете спонсорувати цю війну?
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25.07.2022 10:21 Відповісти
їм наша війна до одного місця... вони переймаються за свою економіку і за рівень життя своїх громадян який може впасти...
так що 5 років не такий вже і великий термін, враховуючи скільки десятиліть їх саджали на цю газову голку.
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25.07.2022 10:25 Відповісти
Так,так, ви воюєте зброєю ,виготовленою вами і втікачі війни сидять у вас в домі. Усі фе до оп і асфальту.
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25.07.2022 10:28 Відповісти
Це ваші ресурси того,кожний день нова інформація. А потім вибачатися за фейк
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25.07.2022 10:26 Відповісти
може краще подумаєш, де ми через 5 років "окажемся"?
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25.07.2022 11:21 Відповісти
Сита зажрана Європа скільки завгодно може триндіти про демократію, справедливість і мир у всьому світі та тільки справа доходить до реальних справ задля свого спокою готова пожертвувати чим завгодно. А тут ще й жертвувати треба всього лиш українцями та їх дітьми.
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25.07.2022 11:38 Відповісти
Європідари невиліковні
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25.07.2022 10:24 Відповісти
Импотенты.
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25.07.2022 10:25 Відповісти
Європа вже розуміє шо запаребрік щось хитке, сумнівне і непевне, тому і намагається убезпечитись від нього.
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25.07.2022 10:26 Відповісти
Кроїть кравець, а ***** перекроЕт, або перекриє українською.
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25.07.2022 10:35 Відповісти
Eto perevohik google tak...
Nebudet ES gaza ot putina *****, sam on zakroit kran, zarvjot trubi...
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25.07.2022 10:42 Відповісти
Ти що дурень? Західній Європі на Україну насрати. Вони просто чекають результату. Більшість політиків, голів корпорацій корумповані росією, більшість населення там українофоби/славянофоби і ідіоти. Поспілкуйся про Україну з італійцями чи бельгійцями вони тобі всі хіти російської пропаганди про Україну видадуть.
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25.07.2022 10:42 Відповісти
Розберіться зі своїм корумпованим болотом,де всі державні інституції смердять поборами та відкатами,потім щось будете ******* на європейців,ниці блазні.
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25.07.2022 10:28 Відповісти
73% вже розібрались папріколу.
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25.07.2022 10:32 Відповісти
Корумповані *уйлом єврошльондри сподіваются що через 5 років проблема зникне сама або зникне Україна і тоді взагалі можна буде не від чого не відмовлятися. То що діюче та минуле керівництво Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів ящо не вороги то принаймні недобзичці України було ясно ще до 2014 то що більшість населення цих країн ватні україно і славянофоби теж. Особисто зустрічалося таке лайно серед німчури, бельгійців і макаронників.
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25.07.2022 10:34 Відповісти
От всі експерти, в першу чергу Лана Зеркаль, кажуть, що насправді їм потрібен не сам газ як такий, а енергія. Електроенергію навіть і Україна може їм надавати, так само і Азербайджан, і інші країни.
От приємно було побачити, що у нас в Україні є професіонали і вони працюють на країну, розуміють, що й до чого і роблять так, щоб це сталося.
на відміну від зеленої шобли, яка тільки шкодить.
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25.07.2022 10:48 Відповісти
давайте до 2072, він якраз закінчиться в надрах. І таким чином *переможете*, це як в нашій політиці до останнього часу. В незалежних від нас причин щось трапляється - ми здобули / перемогли. Ось і тут. Вам завтра сам русорейх відключить газ, ви вийдете перед камерами, надуєте щочки і почнете розказувати як ви перемогли російський газ =) імпотенти та повії
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25.07.2022 11:00 Відповісти
Дебильные комментарии! Что мы сделали для отказа от импорта газа за 8 лет??? Ничего! Мы воюем чьим оружием? И список таких вопросов очень длинный! Заткнитесь и скажите спасибо!
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25.07.2022 11:00 Відповісти
Європа Західна -- " моя хата с краю, я ні чого не знаю"
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25.07.2022 11:03 Відповісти
Это не только Европа, это весь мир такой.
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25.07.2022 11:15 Відповісти
До 2027 року пуйло за допомогою ваших грошей і знищить вас, не лякані багато років європейці.
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25.07.2022 11:07 Відповісти
Взагалі, то фентазі, ось уявіть: Україна робить такий коридорчик, і пропускає кацапів прямо до Євросоюзу, там вони накопичують війська і націлюють на Євросоюз свій металобрухт. Що тоді заспівають ці європейці з приводу газу?
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25.07.2022 11:21 Відповісти
Т. е . Война продлится до 2027 года , нифига себе . А как же весной Мариуполь восстанавливать
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25.07.2022 11:45 Відповісти
Зерно , продали , да и *** с ним . А газ это святое , а там ещё санкции снимут , да и вообще срок большой , или ишак здохнет или .......
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25.07.2022 11:47 Відповісти
Урсулка - дуже весела кубіта
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25.07.2022 12:55 Відповісти
Путін гвалтує Європу, а вона тільки думає -- яку прийняи позу щоб отримати задоволення.
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25.07.2022 14:06 Відповісти
 
 