ЄС прагне незалежності від російського газу не пізніше 2027 року, - Ляйєн

Зважаючи на ненадійність Росії як партнера у постачанні газу, ЄС вже зараз повинен знизити його споживання таким чином, щоб до березня 2023 року економія склала 15 відсотків, 45 млрд кубометрів.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Нашою головною метою залишається повна незалежність від імпорту російського газу до Європи не пізніше 2027 року", - наголосила вона.

За допомогою механізму REPowerEU Брюссель хоче інвестувати 300 млрд євро в проекти з економії газу та прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії.

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"Водночас ми укладаємо нові угоди з більш надійними партнерами, такими як США та Норвегія", - додала голова ЄК.