У ВР зареєстрований законопроєкт, що передбачає повернення соціальних гарантій бійцям на фронті, - Южаніна
Фракція "Європейська Солідарність" вимагає повернути військовослужбовцям соціальні гарантії зі збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
Відповідний законопроєкт №7584 фракція зареєструвала у Верховній Раді України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Прямо зараз разом із колегами реєструємо законопроєкт, яким маємо на меті повернути збереження робочого місця і середнього заробітку за місцем роботи (до мобілізації) працівникам, які зараз боронять нашу країну від агресора. Цю гарантію (випадково чи навмисно) було виключено прийнятим 1 липня законом 2352 щодо оптимізації трудових відносин, який уже набрав чинності", - написала народна депутатка з фракції "ЄС" Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі.
"Для працівників, призваних на військову службу пропонується збереження середнього заробітку на підприємствах, в установах, організаціях. Також для роботодавців таких працівників, які виплачуватимуть таку середню заробітну плату, - компенсувати відповідні втрати. Тобто для суб’єктів господарювання - право зменшити на суми таких виплат податкові зобов’язання із податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування", - пояснює народна депутатка.
"Вже очевидно, що звуження соціальних гарантій має і далі матиме ще більший негативний вплив на мотивацію мобілізованих працівників, чого зараз не можна допустити. Потрібно дякувати воїнам за кожен ранок щодня, і, звичайно, дякувати в тому числі матеріально. Тому ситуацію слід виправляти терміново", - резюмувала Южаніна.
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Если не будем кормить свою арию, то рашистская армия сама все у нас отберёт.
Это необходимый закон
Держава гарантує збереження робочого місця за працюючим, призваним в ЗСУ, та виплату середньої зарплати. Кошти, що платить роботодавець, йому повертає держава!
Який тут популізм, уроде?
https://www.youtube.com/watch?v=jucYY52dUE8
Побачив цю інформацію. Перевірив. Все підтверджується. Трохи шокований. Тож і ви ознайомитесь. Чому я один повинен бути у шоці?
Кабмін хоче створити монополіста, якому передадуть ліси України
Кабінет міністрів Дениса Шмигаля готується прийняти рішення про створення нового державного монополіста - ДП "Ліси України", якому буде передано активи всіх лісгоспів.
Відповідний проект постанови, без обговорень з громадськістю та візи Мінюсту, готується до прийняття Кабміном. Вона передбачає створення державного унітарного комерційного підприємства "Ліси України", у яке увійдуть активи півтори сотень лісгоспів - майно, права та дозволи на використання лісових ресурсів.
Натомість самі лісогоспи, які управляються Держлісагентством, будуть ліквідовані як окремі юридичні особи.
В подальшому новостворене ДП буде корпоратизовано і отримає право передавати ліси в оренду до 50 років. Фактично це можна прирівняти до створення приватних лісів.
Монополізація лісозаготівельної галузі відбувається всупереч Державній стратегії управління лісами України до 2035 року. Її було прийнято наприкінці 2021 року і вона передбачає, що в процесі реформування лісового господарства, державні лісгоспи залишаються у статусі юросіб, а їхня приватизація заборонена.
Україна посідає шосте місце в Європі за запасами деревини та дев'яте за площею лісів. До лісового фонду країни належить 10,4 млн га лісових ділянок. Управляють лісами 157 лісових господарств, які підпорядковуються Держлісагентству.
На даний момент галузь прибуткова. В 2021 році виторг від реалізації продукції становив 22,7 млрд грн - на 157% більше, ніж у 2020 році. Прибуток лісгоспів зріс у кілька разів і становив 921,5 млн грн. У бюджети сплачено 8,9 млрд грн податків.
Минулого року було висаджено 240 млн деревних рослин. У тому числі, у рамках програми Президента "Зелена країна", яка передбачає мільярд дерев, висаджено 59 млн сіянців. За рік реалізації цієї програми станом на початок червня уже висаджено 174,8 млн дерев.
Реорганізація лісгоспів і переведення активів в новострене ДП призведе до монополізації ринку деревини, яка сьогодні вся продається на ліцензованій біржі.
Вже більше 100 нардепів підписалися під зверненням до президента та премєра з вимогою зупинити процес створення державного монополіста. Вони зазначають, що країни, які пішли шляхом створення подібних компаній, а потім запустили процес приватизації лісів, сьогодні змушені повертати ліси у власність держави.
Створення монополіста "Ліси України" - це проміжний етап, адже попереду передбачено процес корпоратизації.
З часом ці активи можуть опинитися у руках приватних структур. Перехід контролю над лісами від ДП "Ліси України" до приватних компаній може відбуватися наприклад через оренду лісових масивів строком до 50 років.
Одним з вигодонабувачів від створення монополіста ДП "Ліси України" з подальшою "приватизацією" лісів, за даними видання Glavcom, може бути бізнесмен Леонід Юрушев. Видання зазначає, що бізнесмен має вплив на Офіс президента в цьому питанні. Так відомо, що його зять Скичко, який раніше був звичайним шоуменом, зараз очолює Черкаську область.
Юрушев інвестує значні кошти в деревообробку і володіє найбільшими лісопильнями в Україні. Йому належить Коростенський завод МДФ - найбільше в Україні підприємство такого профілю, а також великий лісопильний комплекс "Українська холдингова лісопильна компанія" (також Коростень), яка щорічно може переробляти 600 тис куб. м ділової деревини. Взагалі його предприємства можуть переробляти до 3 млн. кубічних метрів на рік, що є майже 20% всієї деревини, яка заготовляється в державних лісах України.
За даними видання "Наші Гроші. Львів", ці компанії Юрушева лідирують за обсягами купівлі деревини на редукціонах (аукціони, у яких кроки здійснюються на зниження ціни).
31 січня цього року вони придбали два лоти на 86 тис куб м, а 1 і 2 лютого - три лоти на 69 тис куб м. Вказані обсяги співставні із минулорічним обсягом заготівлі лісу по всій Кіровоградської області."
Як вам перспектива розвитку подій? Війна кажете? Все для Перемоги і ніяких схем? Ню-ню...
Землю неукраінцам продадуть, зерно БАРИГІ продадуть в афріку , ліса відберуть - Вот і Голодомор для українців
А ДЕ БАТАЛЬОН СЛУГ НАРОДУ ?
"Когда началась Вторая мировая война?"
Соц. гаранії раніше були, але зебіли їх зняли.
вітчизняного виробника автівок (яких в нас не випускають по великому рахунку).