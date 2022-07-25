Понад 890 тисяч українських біженців офіційно зареєстровані у Німеччині

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну в Центральному реєстрі іноземців у Німеччині вже зареєстровано понад 915 тисяч біженців від війни.

З них, за даними МВС ФРН, 890605 осіб є громадянами України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Серед біженців з України, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, майже дві третини (65,7 відсотка) становлять дівчата та жінки. Серед дорослих три чверті (75,6 відсотка) становлять жінки та 23,9 відсотка - чоловіки. 7,5 відсотка українських біженців - старші за 64 роки.

Водночас у відомстві невідомо як реальну кількість біженців з України, які в'їхали до Німеччини, так і кількість українців, які зараз перебувають на території країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія призупинила безвіз для біженців з інших країн Європи заради українців

Українці можуть в'їжджати до Німеччини зі своїми документами без необхідності оформляти їх. Крім того, ті, хто живе у друзів чи родичів та не звертається за державною допомогою, також не фігурують в офіційній статистиці.