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Новини Війна
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Понад 890 тисяч українських біженців офіційно зареєстровані у Німеччині

біженці,німеччина

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну в Центральному реєстрі іноземців у Німеччині вже зареєстровано понад 915 тисяч біженців від війни.

З них, за даними МВС ФРН, 890605 осіб є громадянами України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Серед біженців з України, зареєстрованих у Центральному реєстрі іноземців, майже дві третини (65,7 відсотка) становлять дівчата та жінки. Серед дорослих три чверті (75,6 відсотка) становлять жінки та 23,9 відсотка - чоловіки. 7,5 відсотка українських біженців - старші за 64 роки.

Водночас у відомстві невідомо як реальну кількість біженців з України, які в'їхали до Німеччини, так і кількість українців, які зараз перебувають на території країни.

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Українці можуть в'їжджати до Німеччини зі своїми документами без необхідності оформляти їх. Крім того, ті, хто живе у друзів чи родичів та не звертається за державною допомогою, також не фігурують в офіційній статистиці.

Автор: 

біженці (1868) Німеччина (7357)


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мама дорогая..., звідки там чоловіки призовного віку..., мабуть вони хворі...
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25.07.2022 14:52 Відповісти
мабуть заробітчани, що під шумок перебралися у найбільш розвинені країни, вже будучи за кордоном на 24 лютого
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25.07.2022 14:58 Відповісти
Непридатні,багатодітні і ті хто незаконно виїхали, заробітчани теж. Категорії різні, узагальнювати їх не варто
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25.07.2022 15:26 Відповісти
частіше за все багатодітні отці. З тих, що особисто знаю, багато дійсно з гарячих зон, Мелітополь, Маріуполь, Запоріжжя, Авдіївка, а є хитрозроблені з Закарпаття чи Львівщини
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25.07.2022 15:27 Відповісти
Германіє, дякуємо за вашу допомогу.
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25.07.2022 15:26 Відповісти
Бажаю цим людям не розчаруватися,а закріпитися та подивитися навколо,на мудрих людей.
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25.07.2022 18:34 Відповісти
там дві третини з західних областей та Закарпаття де ні разу не стріляли, появилась лазівка то і поспішили в надії що їх там будуть довічно опікати.
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25.07.2022 21:05 Відповісти
 
 