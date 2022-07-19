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Ірландія призупинила безвіз для біженців з інших країн Європи заради українців

біженці,німеччина

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців з багатьох країн Європи, щоб надати місця для українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Уряд Ірландії ухвалив рішення у понеділок після того, як у країні, яка вже прийняла понад 43 тисячі українців, закінчилися місця, призначені для новоприбулих українців, бо їх зайняли біженці з інших країн.

Як наслідок, сотні українців, здебільшого жінки та діти, які пинилися в Ірландії з четверга, змушені були ночувати на підлозі покинутої будівлі аеропорту Дубліна, а з вівторка будуть тимчасово розміщені в наметовому містечку, збудованому ірландською армією на північ від ірландської столиці.

Дублін пов'язав ці проблеми з несподівано сильним потоком неукраїнських біженців, які прибувають з інших країн Європи і кількість яких удвічі перевищує допандемічні норми.

Як зазначається, уряд послався на погрози Великої Британії депортувати новоприбулих осіб, які шукають притулку, в Руанду, як на один із чинників, які спонукають більше людей переїжджати до Ірландії. Однак його рішення не вплине на потоки біженців із Британії.

Рішенням уряду на 12 місяців припинено безвізовий в'їзд для біженців із 20 країн: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії. Швеції та Швейцарії.

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Всі вони, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців, пакт 1960 року, який дозволяє людям, які шукають захисту біженців в одній з країн, що підписала документ, подорожувати в інші країни-підписанти на строк до трьох місяців без візи.

Ця угода дає учасникам можливість призупинити її дію. Це перший випадок, коли Ірландія пішла на такий крок.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені наголосив, що ця зміна "допоможе захистити українців та представників інших національностей, які рятуються від конфліктів, оскільки зменшить кількість зловживань цією системою".

Як відомо, Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії та скасувала візовий режим.

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Ірландцям-респект...
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19.07.2022 12:23 Відповісти
Ирландцы и украинцы имеют общую кровь . Зачем им принимать неадаптируемых азиатов и африканцев , когда есть белокожие европейцы.

правильное решение
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19.07.2022 12:24 Відповісти
Жорстко, але справедливо.
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19.07.2022 13:32 Відповісти
Одне єдине питання звідкіля у бідних біженців кошти на квиток на літак до Ірландії ? Тут ітак зрозуміло що більшість тих біженців це заробітчани з Чехії Польші, Німеччини та іших країн Європи. Користуються ситуацією, коли дають довгострокові візи надурняк .
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19.07.2022 12:30 Відповісти
Интересно, почему беженцы с африки и ближнего востока на працветающую Рашку не бегут, которая их асвабаждает и *кормит*?
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19.07.2022 12:35 Відповісти
Ірландія вчинила розумно для себе. навіщо їй африканці мусульмани що неадаптуються в їх суспільстві поколіннями коли можна поліпшувати свою демографію українцями які асимілюються відразу через декількох років після приїзду.
Питання чи добре це для України? Незнаю. Напевно добре , бо для нас добре коли добре нашим людям. Якщо ми самі зараз не в змозі дати своїм людям можливість нормально жити тут - то нехай хоч на чужині не бідують.
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19.07.2022 12:35 Відповісти
я вже й не дуже, а все ж надіюся, що невдовзі у нас стане настільки краще, що більша частина поверниться. Одна справа - віра в ЗСУ і волю народу до перемоги, а інша - віра в наявних в країні політиків. Ну нема майже порядних і толкових.
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25.07.2022 13:33 Відповісти
Розумне рішення. Понапускали чорнодупих.
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19.07.2022 13:32 Відповісти
 
 