У Тбілісі змінюють формат підтримки біженців з України

У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, цитуючи заяву мерії.

Згідно з заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину (це приблизно 3 тис. грн - ред.) і 45 ларі на людину додатково.

У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.

За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5100 українців, з них 2300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.

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