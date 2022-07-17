У Тбілісі змінюють формат підтримки біженців з України
У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, цитуючи заяву мерії.
Згідно з заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину (це приблизно 3 тис. грн - ред.) і 45 ларі на людину додатково.
У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.
За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5100 українців, з них 2300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тут хтось точно писав-вони хочуть і ес бути і гроші з касабами робити одною сракою на 2 стільцях
декілька років тому у них персія була всього лише 10 баксів
велика подяка Сакартвело за допомогу нашим біженцям !
До цого тут Ваші стільці?
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
Зараз, правда, влаштувалась на якісь безкоштовні, але круті курси німецької, а там кожний день десь годин по п'ять до обіда треба вчитись, так що поки не зможе працювати. Але каже, що місяць подивиться що і як, і може знову спробує десь влаштуватись на роботу, може на другу половину дня. Бо допомога від держави, певне що, непогано, з голоду не помреш, але якось встидно самому нічого не робити.
Так що переважно Українці загалом, і Українки у тому числі, роботи не бояться, і знаходять собі всіляки підробітки. Ті, хто байдикують, скорше за все не є етнічними Українцями!