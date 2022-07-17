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Новини
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У Тбілісі змінюють формат підтримки біженців з України

тбилиси

У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, цитуючи заяву мерії.

Згідно з заявою, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину (це приблизно 3 тис. грн - ред.) і 45 ларі на людину додатково.

У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.

За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5100 українців, з них 2300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.

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Автор: 

біженці (1864) Грузія (1844) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+18
Спасибо братской Грузии за помощь нашим беженцам. Уж они точно понимают наши проблемы.
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17.07.2022 18:51
+16
Упреждая возмущенные комментарии: грузины (как, впрочем, и поляки) не могут содержат нас за свой счет вечно. За несколько месяцев можно попытаться найти какой-то заработок (думаю, что беженцам разрешают наниматься на работу) и как минимум начать учить язык - если планируешь там остаться надолго.
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17.07.2022 19:01
+11
Украинцы, как раз, устраиваются на работу гораздо массовее и охотнее, чем другие беженцы (о Грузии не знаю, но в Германии я живу).
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
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17.07.2022 20:02
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так виходитиь або українці або касаби з баблом..
тут хтось точно писав-вони хочуть і ес бути і гроші з касабами робити одною сракою на 2 стільцях
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17.07.2022 18:49 Відповісти
Вам никто не должен. Но с такой риторикой - не пройдёт и полгода весь здравомыслящий мир отвернётся от украинцев. Будьте благодарными.
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17.07.2022 18:55 Відповісти
Кацап?
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17.07.2022 19:28 Відповісти
Грузия небольшая страна ,а помощь большая , Спасибо Друзья!
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17.07.2022 19:31 Відповісти
у Грузії повні злидні !!!!
декілька років тому у них персія була всього лише 10 баксів

велика подяка Сакартвело за допомогу нашим біженцям !
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17.07.2022 19:30 Відповісти
пенсія
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17.07.2022 19:31 Відповісти
"..Змінять формат підтримки українців.."
До цого тут Ваші стільці?
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17.07.2022 19:36 Відповісти
Спасибо братской Грузии за помощь нашим беженцам. Уж они точно понимают наши проблемы.
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17.07.2022 18:51 Відповісти
Упреждая возмущенные комментарии: грузины (как, впрочем, и поляки) не могут содержат нас за свой счет вечно. За несколько месяцев можно попытаться найти какой-то заработок (думаю, что беженцам разрешают наниматься на работу) и как минимум начать учить язык - если планируешь там остаться надолго.
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17.07.2022 19:01 Відповісти
интересно...как наши беженцы смогли добежать до Грузии?
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17.07.2022 19:05 Відповісти
Елементарно: Румунія - Болгарія - Туреччина - Грузія.
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17.07.2022 19:11 Відповісти
Ещё одна страна тонко намекает на то, что пора устраиваться на работу
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17.07.2022 19:41 Відповісти
Украинцы, как раз, устраиваются на работу гораздо массовее и охотнее, чем другие беженцы (о Грузии не знаю, но в Германии я живу).
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
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17.07.2022 20:02 Відповісти
Я потому и написал ЕЩЁ одна страна, так как они не первые, кто начал понимать
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17.07.2022 20:06 Відповісти
В мене близька знайома з дочкою виїхала в Австрію, так буквально десь на другий тиждень знайшла собі роботу в готелі, дочка десь там волонтерить для допомоги Україні, так що байдики не б'ють.

Зараз, правда, влаштувалась на якісь безкоштовні, але круті курси німецької, а там кожний день десь годин по п'ять до обіда треба вчитись, так що поки не зможе працювати. Але каже, що місяць подивиться що і як, і може знову спробує десь влаштуватись на роботу, може на другу половину дня. Бо допомога від держави, певне що, непогано, з голоду не помреш, але якось встидно самому нічого не робити.

Так що переважно Українці загалом, і Українки у тому числі, роботи не бояться, і знаходять собі всіляки підробітки. Ті, хто байдикують, скорше за все не є етнічними Українцями!
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17.07.2022 20:35 Відповісти
Не нужно уподобляться свинособакам - украинец и украинка пишется с маленькой буквы.
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17.07.2022 21:10 Відповісти
 
 