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В Тбилиси меняют формат поддержки беженцев из Украины

тбилиси

В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, цитируя заявление мэрии.

Согласно ему, программу обеспечения жильем приостановят после 31 июля. С 15 июля украинцам будут предлагать ежемесячную поддержку в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно.

В мэрии отметили, что рассчитывают также на взносы от международных организаций World Vision и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, возможно, будут составлять 235 лари на человека.

По последним данным мэрии, в Тбилиси программой поддержки с предоставлением жилья воспользовались более 5100 украинцев, из них 2300 и сейчас проживают в предоставленных гостиницах. Расходы из бюджета на такую ​​поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари.

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беженцы (1639) Грузия (4499) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+18
Спасибо братской Грузии за помощь нашим беженцам. Уж они точно понимают наши проблемы.
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17.07.2022 18:51
+16
Упреждая возмущенные комментарии: грузины (как, впрочем, и поляки) не могут содержат нас за свой счет вечно. За несколько месяцев можно попытаться найти какой-то заработок (думаю, что беженцам разрешают наниматься на работу) и как минимум начать учить язык - если планируешь там остаться надолго.
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17.07.2022 19:01
+11
Украинцы, как раз, устраиваются на работу гораздо массовее и охотнее, чем другие беженцы (о Грузии не знаю, но в Германии я живу).
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
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17.07.2022 20:02
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так виходитиь або українці або касаби з баблом..
тут хтось точно писав-вони хочуть і ес бути і гроші з касабами робити одною сракою на 2 стільцях
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17.07.2022 18:49 Ответить
Вам никто не должен. Но с такой риторикой - не пройдёт и полгода весь здравомыслящий мир отвернётся от украинцев. Будьте благодарными.
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17.07.2022 18:55 Ответить
Кацап?
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17.07.2022 19:28 Ответить
Грузия небольшая страна ,а помощь большая , Спасибо Друзья!
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17.07.2022 19:31 Ответить
у Грузії повні злидні !!!!
декілька років тому у них персія була всього лише 10 баксів

велика подяка Сакартвело за допомогу нашим біженцям !
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17.07.2022 19:30 Ответить
пенсія
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17.07.2022 19:31 Ответить
"..Змінять формат підтримки українців.."
До цого тут Ваші стільці?
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17.07.2022 19:36 Ответить
Спасибо братской Грузии за помощь нашим беженцам. Уж они точно понимают наши проблемы.
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17.07.2022 18:51 Ответить
Упреждая возмущенные комментарии: грузины (как, впрочем, и поляки) не могут содержат нас за свой счет вечно. За несколько месяцев можно попытаться найти какой-то заработок (думаю, что беженцам разрешают наниматься на работу) и как минимум начать учить язык - если планируешь там остаться надолго.
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17.07.2022 19:01 Ответить
интересно...как наши беженцы смогли добежать до Грузии?
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17.07.2022 19:05 Ответить
Елементарно: Румунія - Болгарія - Туреччина - Грузія.
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17.07.2022 19:11 Ответить
Ещё одна страна тонко намекает на то, что пора устраиваться на работу
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17.07.2022 19:41 Ответить
Украинцы, как раз, устраиваются на работу гораздо массовее и охотнее, чем другие беженцы (о Грузии не знаю, но в Германии я живу).
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
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17.07.2022 20:02 Ответить
Я потому и написал ЕЩЁ одна страна, так как они не первые, кто начал понимать
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17.07.2022 20:06 Ответить
В мене близька знайома з дочкою виїхала в Австрію, так буквально десь на другий тиждень знайшла собі роботу в готелі, дочка десь там волонтерить для допомоги Україні, так що байдики не б'ють.

Зараз, правда, влаштувалась на якісь безкоштовні, але круті курси німецької, а там кожний день десь годин по п'ять до обіда треба вчитись, так що поки не зможе працювати. Але каже, що місяць подивиться що і як, і може знову спробує десь влаштуватись на роботу, може на другу половину дня. Бо допомога від держави, певне що, непогано, з голоду не помреш, але якось встидно самому нічого не робити.

Так що переважно Українці загалом, і Українки у тому числі, роботи не бояться, і знаходять собі всіляки підробітки. Ті, хто байдикують, скорше за все не є етнічними Українцями!
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17.07.2022 20:35 Ответить
Не нужно уподобляться свинособакам - украинец и украинка пишется с маленькой буквы.
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17.07.2022 21:10 Ответить
 
 