В Тбилиси меняют формат поддержки беженцев из Украины

В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, цитируя заявление мэрии.

Согласно ему, программу обеспечения жильем приостановят после 31 июля. С 15 июля украинцам будут предлагать ежемесячную поддержку в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно.

В мэрии отметили, что рассчитывают также на взносы от международных организаций World Vision и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, возможно, будут составлять 235 лари на человека.

По последним данным мэрии, в Тбилиси программой поддержки с предоставлением жилья воспользовались более 5100 украинцев, из них 2300 и сейчас проживают в предоставленных гостиницах. Расходы из бюджета на такую ​​поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари.

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