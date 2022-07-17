В Тбилиси меняют формат поддержки беженцев из Украины
В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, цитируя заявление мэрии.
Согласно ему, программу обеспечения жильем приостановят после 31 июля. С 15 июля украинцам будут предлагать ежемесячную поддержку в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно.
В мэрии отметили, что рассчитывают также на взносы от международных организаций World Vision и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, возможно, будут составлять 235 лари на человека.
По последним данным мэрии, в Тбилиси программой поддержки с предоставлением жилья воспользовались более 5100 украинцев, из них 2300 и сейчас проживают в предоставленных гостиницах. Расходы из бюджета на такую поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари.
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тут хтось точно писав-вони хочуть і ес бути і гроші з касабами робити одною сракою на 2 стільцях
декілька років тому у них персія була всього лише 10 баксів
велика подяка Сакартвело за допомогу нашим біженцям !
До цого тут Ваші стільці?
Всяческие сирийцы, чеченцы и прочие беженцы уже лет 5-7 сидят на попах ровно, проедают социал. А наши начали бить копытом сходу - особенно леди старшего бальзаковского возраста - на порядок упало количество объявлений в фирмы по уходу за стариками - украинки в сиделки рвутся, не дожидаясь 24-го параграфа (надо работать, нечего сидеть на шеях, а ще копієчку на донати нашим котикам...)
Так что не возводите напраслину, пожалуйста!
Зараз, правда, влаштувалась на якісь безкоштовні, але круті курси німецької, а там кожний день десь годин по п'ять до обіда треба вчитись, так що поки не зможе працювати. Але каже, що місяць подивиться що і як, і може знову спробує десь влаштуватись на роботу, може на другу половину дня. Бо допомога від держави, певне що, непогано, з голоду не помреш, але якось встидно самому нічого не робити.
Так що переважно Українці загалом, і Українки у тому числі, роботи не бояться, і знаходять собі всіляки підробітки. Ті, хто байдикують, скорше за все не є етнічними Українцями!