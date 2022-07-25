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Новини Війна
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На Херсонщині російські окупанти хочуть заборонити обіг гривні, - ОВА

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Окупанти заявляють про плани заборонити обіг гривні в Херсонській області.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про плани заборонити обіг гривні в області", - йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали інформують, що про намір повністю вивести з обігу українську гривню заявив колаборант Кирило Стремоусов.

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Херсонське видання "Мост" також інформує, що окупанти в Херсоні "полюють" на банківські термінали й на точки, де можна перевести гривні в готівку. Але в місцевих пабліках херсонці пишуть, що намір окупантів перевести "стахановськими" темпами Херсонщину на використання виключно рублів приречений на неуспіх. Бо в регіоні немає достатньої для цього кількості рубльової маси.

До того ж, через кепський стан економіки та вкрай погану роботу окупаційних структур в області немає джерел отримання людьми рублів.

Наприклад, херсонські пенсіонери, які оформили пенсійні картки в окупаційному Промсвязьбанку, кажуть, що самі картки ще не отримали через якісь "ще не вирішені технічні" питання, пише видання.

Водночас херсонці серйозно побоюються, що в разі прийняття окупаційною владою авторитарного рішення про вилучення з обігу гривні й введення лише рубля в області буде катастрофа, бо у переважної більшості людей рублів просто немає, інформує видання.

Автор: 

гривня (1730) окупація (6695) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+4
Ну запретят и что? Они могут делать все что им захочется на оккупированной территории. Вы мне лучше объясните почему мосты не добили через Днепр? Если еще пару дней на николаевском направлении орков практически не было за исключением днровцев. То сейчас круглосуточно идут эшелоны техники. И не на левый берег Днепра как раструбили горе эксперты типа Жданова, а на правый. Кто-то может объяснить что за план такой выдавливания противника кода они не убегают после обстрела моста, который кстати уже залатали, а наоборот перебрасывают больше техники?
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25.07.2022 17:34
+3
Швидять! Забули про долю "Тисячолітнього рейху"!
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25.07.2022 17:29
+3
***** кацапам скоро будет запрет ОБОРОТА ****** ********** НА ХЕРСОНЩИНЕ И ВО ВСЕЙ УКРАИНЕ КОНЧЕННЫЕ УШЛЕБКИ... меньше бы кушали говна от *****...
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25.07.2022 17:31
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Швидять! Забули про долю "Тисячолітнього рейху"!
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25.07.2022 17:29 Відповісти
***** кацапам скоро будет запрет ОБОРОТА ****** ********** НА ХЕРСОНЩИНЕ И ВО ВСЕЙ УКРАИНЕ КОНЧЕННЫЕ УШЛЕБКИ... меньше бы кушали говна от *****...
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25.07.2022 17:31 Відповісти
а їм все здається, що вони там назавжди
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25.07.2022 17:32 Відповісти
Ми всiЭю землянкою вам дякуЭм...П`ятий мiсяц сидимо,палимо каганець,дзьобаЭмо у носi i не знаЭмо з чого почати.. Як пояснив наш командир-вашi поради дуже важливi для нас.
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25.07.2022 19:02 Відповісти
Ну запретят и что? Они могут делать все что им захочется на оккупированной территории. Вы мне лучше объясните почему мосты не добили через Днепр? Если еще пару дней на николаевском направлении орков практически не было за исключением днровцев. То сейчас круглосуточно идут эшелоны техники. И не на левый берег Днепра как раструбили горе эксперты типа Жданова, а на правый. Кто-то может объяснить что за план такой выдавливания противника кода они не убегают после обстрела моста, который кстати уже залатали, а наоборот перебрасывают больше техники?
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25.07.2022 17:34 Відповісти
Murzziik Kit,якщо ви,не розумiЭте рiзницi мiж "залатали" i "вiдремонтували",то нема зовсiм нiякого сенсу розтлумачувати вам все iнше..Вашим iнтелектуальним злидням це навiть небезпечно..
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25.07.2022 19:11 Відповісти
стесняюсь спросить, а через днепр как єнти эщелоны перебираются???? при ответе прошу учесть, что живу в 4км от антоновского моста и железка от жд моста на херсон проходит рядом....
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25.07.2022 20:57 Відповісти
Сейчас выползет ********* и объявит , что все, кто будет пользоваться расейскими руплями, мы посадим в тюрьму. Точно также как она пугает, тюрьмой всех кто получит руцькие аусвайсы
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25.07.2022 17:41 Відповісти
Где прочитать про засаду на юге и гибель ВСУ?
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25.07.2022 17:51 Відповісти
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25.07.2022 17:48 Відповісти
пенсіонери скрізь оформили пенсійні картки
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25.07.2022 17:55 Відповісти
А ми...,а ми ще раз обстріляємо Антонівський міст!!!...
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25.07.2022 17:59 Відповісти
жорик ,ежели такой хоробрий , приходь допоможи зсу.....
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25.07.2022 20:59 Відповісти
А ще вони не рахують місцевих жінок до загального поголів'я свиноматок,котрі хотіли б від ***** мати дитину))
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25.07.2022 18:17 Відповісти
Зволікаємо далі...
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25.07.2022 20:09 Відповісти
 
 