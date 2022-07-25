На Херсонщині російські окупанти хочуть заборонити обіг гривні, - ОВА

Окупанти заявляють про плани заборонити обіг гривні в Херсонській області.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупаційна влада заявляє про плани заборонити обіг гривні в області", - йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали інформують, що про намір повністю вивести з обігу українську гривню заявив колаборант Кирило Стремоусов.

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Херсонське видання "Мост" також інформує, що окупанти в Херсоні "полюють" на банківські термінали й на точки, де можна перевести гривні в готівку. Але в місцевих пабліках херсонці пишуть, що намір окупантів перевести "стахановськими" темпами Херсонщину на використання виключно рублів приречений на неуспіх. Бо в регіоні немає достатньої для цього кількості рубльової маси.

До того ж, через кепський стан економіки та вкрай погану роботу окупаційних структур в області немає джерел отримання людьми рублів.

Наприклад, херсонські пенсіонери, які оформили пенсійні картки в окупаційному Промсвязьбанку, кажуть, що самі картки ще не отримали через якісь "ще не вирішені технічні" питання, пише видання.

Водночас херсонці серйозно побоюються, що в разі прийняття окупаційною владою авторитарного рішення про вилучення з обігу гривні й введення лише рубля в області буде катастрофа, бо у переважної більшості людей рублів просто немає, інформує видання.