Командно-спостережний пункт Росгвардії знищили на Херсонщині

За добу Збройні сили України на Херсонському напрямку знищили командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не стоїмо на місці, ми просуваємось, але ці результати можуть бути проголошені тільки після їх закріплення. Водночас саме результати інформаційної нестабільності у деяких осіб відгукнулись вчора таким контрнаступом, який в Бориславському районі окупанти спробували в двох напрямках зробити, але не мали успіху, і наші позиції лишились укріпленими, міцними. Ми продовжуємо свою роботу, а вони відступили на свої позиції, на той крайній рубіж оборони, який вони облаштували і укріпилися там залізобетонними конструкціями", - повідомила Гуменюк.

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За її словами, наразі застосовується контрбатарейна тактика, в основному триває дистанційна боротьба. Підходи одного підрозділу до іншого недоцільні, оскільки місцевість відкрита, тож тривають обстріли здалеку і практикуються авіаційні удари, пояснила Гуменюк.

Вона нагадала, що минулої доби українська авіація завдала п'ять ударів по ворожих опорних пунктах. Це суттєво підірвало моральний дух і бойові позиції окупантів. Також було знищено командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

"Це "обезголовлення" командування окупантів, звісно, створює певну дезорієнтацію в рядах ворога, і це нам на руку. Наше просування може бути більш ефективним", - наголосила речниця.

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Відповідаючи на питання щодо ситуації в Енергодарі, Гуменюк повідомила: "В цілому ситуація стабільно напружена, вона динамічно змінюється, але контролюється силами оборони".