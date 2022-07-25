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Командно-спостережний пункт Росгвардії знищили на Херсонщині

ворог,русня,орк

За добу Збройні сили України на Херсонському напрямку знищили командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не стоїмо на місці, ми просуваємось, але ці результати можуть бути проголошені тільки після їх закріплення. Водночас саме результати інформаційної нестабільності у деяких осіб відгукнулись вчора таким контрнаступом, який в Бориславському районі окупанти спробували в двох напрямках зробити, але не мали успіху, і наші позиції лишились укріпленими, міцними. Ми продовжуємо свою роботу, а вони відступили на свої позиції, на той крайній рубіж оборони, який вони облаштували і укріпилися там залізобетонними конструкціями", - повідомила Гуменюк.

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За її словами, наразі застосовується контрбатарейна тактика, в основному триває дистанційна боротьба. Підходи одного підрозділу до іншого недоцільні, оскільки місцевість відкрита, тож тривають обстріли здалеку і практикуються авіаційні удари, пояснила Гуменюк.

Вона нагадала, що минулої доби українська авіація завдала п'ять ударів по ворожих опорних пунктах. Це суттєво підірвало моральний дух і бойові позиції окупантів. Також було знищено командно-спостережний пункт Росгвардії, який намагався проводити контрнаступ.

"Це "обезголовлення" командування окупантів, звісно, створює певну дезорієнтацію в рядах ворога, і це нам на руку. Наше просування може бути більш ефективним", - наголосила речниця.

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Відповідаючи на питання щодо ситуації в Енергодарі, Гуменюк повідомила: "В цілому ситуація стабільно напружена, вона динамічно змінюється, але контролюється силами оборони".

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Росгвардія (99) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+24
Все буде Украіна , віримо ЗСУ І разом йдемо до перемоги 👍🏼✊💪🙏🏼
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25.07.2022 11:00
+16
Нефік підглядать та командувать тут.
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25.07.2022 10:58
+14
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25.07.2022 11:11
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Нефік підглядать та командувать тут.
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25.07.2022 10:58 Відповісти
Все буде Украіна , віримо ЗСУ І разом йдемо до перемоги 👍🏼✊💪🙏🏼
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25.07.2022 11:00 Відповісти
Бориславському районі??
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25.07.2022 11:05 Відповісти
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25.07.2022 11:11 Відповісти
це їм не навальнят бити на вулицях
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25.07.2022 11:15 Відповісти
Братчик там на сокирах, 8 днів було незрозуміло куди хитнеться, замахався міняти позиції.
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25.07.2022 11:17 Відповісти
Краще частіше мінять позиції ніж отримать "позицію" навічно - на кладовищі Дід казав що 90% часу вони на фронті не воювали а окопи копали
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25.07.2022 14:31 Відповісти
Хоть немного бы соображали , что пишут . Як може командно- спостережний пункт намагатися проводити контрнаступ ?
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25.07.2022 11:18 Відповісти
Ну взагалі-то командно-спостережні пункти підпорядковуються штабу як мінімум батальону і висуваються ближче до лінії фронту для безпосереднього керування бойовими діями.
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25.07.2022 12:20 Відповісти
Ну журналисты пытаются писать стандартным языком репортажа, по факту это наверное обыкновенная КШМ может быть и на колесном и на гусеничном ходу, поехала куда-то с использованием яндекс навигатора , или спутниковой вундервафли глонас, поехала само-собой не туда и получила мзды, назвали контрнаступлением, отрицательным как оказалось))
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25.07.2022 13:31 Відповісти
Смішно пишете
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25.07.2022 13:51 Відповісти
КШМ сами не ездят, там скорей всего РТГр потикала, как только их копетана утилизировали.
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26.07.2022 08:17 Відповісти
Кацапи,каже,укріпилися залізобетонними конструкціями. Ну-ну. Контрнаступайте і далі такими темпами. Кацапи за цей час і форт збудують в 5 квадратних кілометрів.
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25.07.2022 11:27 Відповісти
да пусть строятся, как показывает война , мы , учитывая наши реалии с дефицитом всего и вся, не лезем на укрепленные позиции в лоб, эффективнее уничтожать снабжение и попытки ротаций, кроме того, укрепленные позиции идеальная для арты цель, сидит себе на месте, никуда не дергается, тяжело открыть консерву зубами или руками, имея хотя-бы карманный раскладной нож уже легче, если есть специальный консервный раз плюнуть, бетонобойные боеприпасы к натовской арте существуют, и будут доставлены, когда в них возникнет необходимость, мы ведем маневренную оборонительную войну, при такой тактике надобности во взятии укрепленных сооружений может не возникнуть, отрезаем от снабжения, и консерва на херсонском солнышке через пару дней испортится, через 5 вздуется , через 10 взорвется))
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25.07.2022 13:58 Відповісти
Істинно.
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25.07.2022 18:20 Відповісти
Ну що ж? Поспостерігали й нах#й!
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25.07.2022 13:26 Відповісти
знищуйте мости к епеням !
херсонсько-сталінградський котьол пуйло не переживе

.
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25.07.2022 13:29 Відповісти
Кацапи! На концерт кабздона- Кроком руш ( шагом марш,***...),по вашому.
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25.07.2022 15:14 Відповісти
 
 