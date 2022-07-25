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Новости Война
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Командно-наблюдательный пункт Росгвардии уничтожен в Херсонской области

ворог,русня,орк

За сутки Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не стоим на месте, мы продвигаемся, но эти результаты могут быть провозглашены только после их закрепления. В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц отозвались вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались в двух направлениях сделать, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, крепкими. Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на тот крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями", - сообщила Гуменюк.

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По ее словам, в настоящее время применяется контрбатарейная тактика, в основном идет дистанционная борьба. Подходы одного подразделения к другому нецелесообразны, поскольку местность открыта и продолжаются обстрелы издалека и практикуются авиационные удары, пояснила Гуменюк.

Она напомнила, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла пять ударов по вражеским опорным пунктам. Это существенно подорвало нравственный дух и боевые позиции оккупантов. Также был уничтожен командно-наблюдательный пункт Росгвардии, пытавшийся проводить контрнаступление.

"Это "обезглавление" командования оккупантов, конечно, создает определенную дезориентацию в рядах врага, и это нам на руку. Наше продвижение может быть более эффективным", - подчеркнула спикер.

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Отвечая на вопрос по ситуации в Энергодаре, Гуменюк сообщила: "В целом ситуация стабильно напряжена, она динамично меняется, но контролируется силами обороны".

Гуменюк Наталья (577) Росгвардия (85) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+24
Все буде Украіна , віримо ЗСУ І разом йдемо до перемоги 👍🏼✊💪🙏🏼
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25.07.2022 11:00
+16
Нефік підглядать та командувать тут.
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25.07.2022 10:58
+14
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25.07.2022 11:11
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Нефік підглядать та командувать тут.
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25.07.2022 10:58 Ответить
Все буде Украіна , віримо ЗСУ І разом йдемо до перемоги 👍🏼✊💪🙏🏼
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25.07.2022 11:00 Ответить
Бориславському районі??
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25.07.2022 11:05 Ответить
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25.07.2022 11:11 Ответить
це їм не навальнят бити на вулицях
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25.07.2022 11:15 Ответить
Братчик там на сокирах, 8 днів було незрозуміло куди хитнеться, замахався міняти позиції.
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25.07.2022 11:17 Ответить
Краще частіше мінять позиції ніж отримать "позицію" навічно - на кладовищі Дід казав що 90% часу вони на фронті не воювали а окопи копали
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25.07.2022 14:31 Ответить
Хоть немного бы соображали , что пишут . Як може командно- спостережний пункт намагатися проводити контрнаступ ?
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25.07.2022 11:18 Ответить
Ну взагалі-то командно-спостережні пункти підпорядковуються штабу як мінімум батальону і висуваються ближче до лінії фронту для безпосереднього керування бойовими діями.
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25.07.2022 12:20 Ответить
Ну журналисты пытаются писать стандартным языком репортажа, по факту это наверное обыкновенная КШМ может быть и на колесном и на гусеничном ходу, поехала куда-то с использованием яндекс навигатора , или спутниковой вундервафли глонас, поехала само-собой не туда и получила мзды, назвали контрнаступлением, отрицательным как оказалось))
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25.07.2022 13:31 Ответить
Смішно пишете
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25.07.2022 13:51 Ответить
КШМ сами не ездят, там скорей всего РТГр потикала, как только их копетана утилизировали.
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26.07.2022 08:17 Ответить
Кацапи,каже,укріпилися залізобетонними конструкціями. Ну-ну. Контрнаступайте і далі такими темпами. Кацапи за цей час і форт збудують в 5 квадратних кілометрів.
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25.07.2022 11:27 Ответить
да пусть строятся, как показывает война , мы , учитывая наши реалии с дефицитом всего и вся, не лезем на укрепленные позиции в лоб, эффективнее уничтожать снабжение и попытки ротаций, кроме того, укрепленные позиции идеальная для арты цель, сидит себе на месте, никуда не дергается, тяжело открыть консерву зубами или руками, имея хотя-бы карманный раскладной нож уже легче, если есть специальный консервный раз плюнуть, бетонобойные боеприпасы к натовской арте существуют, и будут доставлены, когда в них возникнет необходимость, мы ведем маневренную оборонительную войну, при такой тактике надобности во взятии укрепленных сооружений может не возникнуть, отрезаем от снабжения, и консерва на херсонском солнышке через пару дней испортится, через 5 вздуется , через 10 взорвется))
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25.07.2022 13:58 Ответить
Істинно.
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25.07.2022 18:20 Ответить
Ну що ж? Поспостерігали й нах#й!
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25.07.2022 13:26 Ответить
знищуйте мости к епеням !
херсонсько-сталінградський котьол пуйло не переживе

.
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25.07.2022 13:29 Ответить
Кацапи! На концерт кабздона- Кроком руш ( шагом марш,***...),по вашому.
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25.07.2022 15:14 Ответить
 
 