Мінкульт запропонував концепцію візуальної символіки для святкування Дня державності

До Дня державності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлено концепцію єдиної візуальної символіки свята.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури України.

"Нині виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори тощо.

Під час відзначення Дня Державності України усі охочі можуть використовувати інформаційні продукти, які розміщені в електронному вигляді за посиланням.

Наголошуємо, що їх використання є безоплатним та не потребує додаткових погоджень і дозволів", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, в основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.

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