Мінкульт запропонував концепцію візуальної символіки для святкування Дня державності
До Дня державності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлено концепцію єдиної візуальної символіки свята.
Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури України.
"Нині виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори тощо.
Під час відзначення Дня Державності України усі охочі можуть використовувати інформаційні продукти, які розміщені в електронному вигляді за посиланням.
Наголошуємо, що їх використання є безоплатним та не потребує додаткових погоджень і дозволів", - ідеться в повідомленні
Як зазначається, в основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.
Будь ласка, зачекайте...
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Вигадати свято - це вам не забезпети обороноздатність країни і бепеку ії громадян!
1. Затверджений офіційно - жовто-блакитний (один з прапорів нашого козацтва)
2. Чорно-червоний - використовувався нашим козацтвом так само (а ще від нього рве дупи у рашистів)
3. Прапор Володимира Великого - однокольоровий (синій) із зображенням золотого тризуба. Тоді ще про якусь мАськву навіть ординці не знали.
То до чого от та піктограма з рожевим та червоним? Знов підлизують московитам у вигаданій ними історії?
ДБЛ (с)