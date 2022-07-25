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Мінкульт запропонував концепцію візуальної символіки для святкування Дня державності

айдентика

До Дня державності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлено концепцію єдиної візуальної символіки свята.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури України.

"Нині виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори тощо.

Під час відзначення Дня Державності України усі охочі можуть використовувати інформаційні продукти, які розміщені в електронному вигляді за посиланням.

Наголошуємо, що їх використання є безоплатним та не потребує додаткових погоджень і дозволів", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, в основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу.

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Автор: 

Міністерство культури (757) символіка (188) День державності (10)


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Топ коментарі
+27
Знов зелений балаган на кальосіках?
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25.07.2022 19:18
+10
Певно, це на часі... Корупція, розкрадання, держзрада це не на часі бо війна.
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25.07.2022 19:44
+8
Займаються чим завгодно крім звільниння від парашників
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25.07.2022 19:54
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Знов зелений балаган на кальосіках?
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25.07.2022 19:18 Відповісти
Святкування? Війна, коли гармати говорять, клоунада мовчить
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25.07.2022 19:26 Відповісти
Якщо людина ні на що не здатна, то вона вигадала абсолютно штучні свята.
Вигадати свято - це вам не забезпети обороноздатність країни і бепеку ії громадян!
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25.07.2022 19:29 Відповісти
28 липня - день Державності України.
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25.07.2022 19:31 Відповісти
Маю надію побачити, зроблений Зеленським, новий літак.
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25.07.2022 19:35 Відповісти
Певно, це на часі... Корупція, розкрадання, держзрада це не на часі бо війна.
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25.07.2022 19:44 Відповісти
Займаються чим завгодно крім звільниння від парашників
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25.07.2022 19:54 Відповісти
Вже давно треба раз і назавжди викинути із конституції фразу "день незалежності". В 1991-му році, Україна відновила свою незалежність, а не отримала. Тому цей комуняцько-рашистський наратив "день незалежності" треба викинути на смітник.
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25.07.2022 20:05 Відповісти
За тридцять років,у Туреччині не перекладено та не надруковано жодної української книжки,чим ці "дипломати"займаються, питання риторичне...
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25.07.2022 20:23 Відповісти
А не являеется ли этот новый праздник - разглашением агресстру и оккупанту государственной и военной тайны (дня начала контрнаступления по всем фронтам)?
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25.07.2022 20:45 Відповісти
В Україні є три прапори:
1. Затверджений офіційно - жовто-блакитний (один з прапорів нашого козацтва)
2. Чорно-червоний - використовувався нашим козацтвом так само (а ще від нього рве дупи у рашистів)
3. Прапор Володимира Великого - однокольоровий (синій) із зображенням золотого тризуба. Тоді ще про якусь мАськву навіть ординці не знали.

То до чого от та піктограма з рожевим та червоним? Знов підлизують московитам у вигаданій ними історії?

ДБЛ (с)
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25.07.2022 21:15 Відповісти
 
 