Минкульт предложил концепцию визуальной символики для празднования Дня Государственности

Ко Дню Государственности Украины при координации Министерства культуры и информационной политики Украины подготовлена концепция единой визуальной символики праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Сейчас изготовлены информационные продукты, содержащие дизайн-макеты, экспозиционные макеты, шрифты, логотипы, паттерны, цвета и т.д.

Во время Дня Государственности Украины все желающие могут использовать информационные продукты, которые размещены в электронном виде по ссылке.

Отмечаем, что их использование безвозмездно и не требует дополнительных согласований и разрешений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в основе концепции Дня Государственности Украины положена идея утверждения связи украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа.

Читайте также: Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт