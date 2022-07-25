Минкульт предложил концепцию визуальной символики для празднования Дня Государственности
Ко Дню Государственности Украины при координации Министерства культуры и информационной политики Украины подготовлена концепция единой визуальной символики праздника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры Украины.
Сейчас изготовлены информационные продукты, содержащие дизайн-макеты, экспозиционные макеты, шрифты, логотипы, паттерны, цвета и т.д.
Во время Дня Государственности Украины все желающие могут использовать информационные продукты, которые размещены в электронном виде по ссылке.
Отмечаем, что их использование безвозмездно и не требует дополнительных согласований и разрешений", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в основе концепции Дня Государственности Украины положена идея утверждения связи украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вигадати свято - це вам не забезпети обороноздатність країни і бепеку ії громадян!
1. Затверджений офіційно - жовто-блакитний (один з прапорів нашого козацтва)
2. Чорно-червоний - використовувався нашим козацтвом так само (а ще від нього рве дупи у рашистів)
3. Прапор Володимира Великого - однокольоровий (синій) із зображенням золотого тризуба. Тоді ще про якусь мАськву навіть ординці не знали.
То до чого от та піктограма з рожевим та червоним? Знов підлизують московитам у вигаданій ними історії?
ДБЛ (с)