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Минкульт предложил концепцию визуальной символики для празднования Дня Государственности

айдентика

Ко Дню Государственности Украины при координации Министерства культуры и информационной политики Украины подготовлена концепция единой визуальной символики праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Сейчас изготовлены информационные продукты, содержащие дизайн-макеты, экспозиционные макеты, шрифты, логотипы, паттерны, цвета и т.д.

Во время Дня Государственности Украины все желающие могут использовать информационные продукты, которые размещены в электронном виде по ссылке.

Отмечаем, что их использование безвозмездно и не требует дополнительных согласований и разрешений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в основе концепции Дня Государственности Украины положена идея утверждения связи украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа.

Читайте также: Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт

Автор: 

День Независимости (1196) Министерство культуры и информационной политики (774) символика (298)


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Топ комментарии
+27
Знов зелений балаган на кальосіках?
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25.07.2022 19:18
+10
Певно, це на часі... Корупція, розкрадання, держзрада це не на часі бо війна.
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25.07.2022 19:44
+8
Займаються чим завгодно крім звільниння від парашників
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25.07.2022 19:54
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Знов зелений балаган на кальосіках?
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25.07.2022 19:18 Ответить
Святкування? Війна, коли гармати говорять, клоунада мовчить
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25.07.2022 19:26 Ответить
Якщо людина ні на що не здатна, то вона вигадала абсолютно штучні свята.
Вигадати свято - це вам не забезпети обороноздатність країни і бепеку ії громадян!
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25.07.2022 19:29 Ответить
28 липня - день Державності України.
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25.07.2022 19:31 Ответить
Маю надію побачити, зроблений Зеленським, новий літак.
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25.07.2022 19:35 Ответить
Певно, це на часі... Корупція, розкрадання, держзрада це не на часі бо війна.
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25.07.2022 19:44 Ответить
Займаються чим завгодно крім звільниння від парашників
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25.07.2022 19:54 Ответить
Вже давно треба раз і назавжди викинути із конституції фразу "день незалежності". В 1991-му році, Україна відновила свою незалежність, а не отримала. Тому цей комуняцько-рашистський наратив "день незалежності" треба викинути на смітник.
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25.07.2022 20:05 Ответить
За тридцять років,у Туреччині не перекладено та не надруковано жодної української книжки,чим ці "дипломати"займаються, питання риторичне...
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25.07.2022 20:23 Ответить
А не являеется ли этот новый праздник - разглашением агресстру и оккупанту государственной и военной тайны (дня начала контрнаступления по всем фронтам)?
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25.07.2022 20:45 Ответить
В Україні є три прапори:
1. Затверджений офіційно - жовто-блакитний (один з прапорів нашого козацтва)
2. Чорно-червоний - використовувався нашим козацтвом так само (а ще від нього рве дупи у рашистів)
3. Прапор Володимира Великого - однокольоровий (синій) із зображенням золотого тризуба. Тоді ще про якусь мАськву навіть ординці не знали.

То до чого от та піктограма з рожевим та червоним? Знов підлизують московитам у вигаданій ними історії?

ДБЛ (с)
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25.07.2022 21:15 Ответить
 
 