Росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області, - ОВА
Упродовж дня окупанти обстрілювали Есманську, Хотінську, Білопільську, Зноб-Новгородську і Середино-Будську громади Сумської області. Били з мінометів та артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі голова Сумської ОВА.
Есманська громада: близько 8:30 було 4 прихода з "Градів". Об 11:00 - 3 приходи зі ствольної артилерії.
Хотінська громада: в 12:30 був мінометний вогонь зі сторони Росії, 4 приходи.
Білопільська громада: майже о другій годині дня було 3 мінометних постріли по громаді.
Зноб-Новгородська громада: о 15:00 був артобстріл, 10 приходів.
Середино-Будська громада: о 20:30 росіяни відкрили вогонь з мінометів, 6 прильотів.
Втрат та руйнувань сьогодні немає.
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Aleks Wav
показати весь коментар26.07.2022 05:15 Відповісти Мені подобається 0
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