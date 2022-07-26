Росіяни обстріляли Харків ввечері 25 липня

В північних районах Харкова за кілька хвилин до оголошення останньої повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

"Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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