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обстріл (27045) Харків (5426)

Росіяни обстріляли Харків ввечері 25 липня

харків,салтівка

В північних районах Харкова за кілька хвилин до оголошення останньої повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи.

"Харків'яни повідомляють про чотири вибухи, що прогриміли в північних районах міста за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Харкові біля зупинок громадського транспорту встановлять укриття. ФОТО

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как это уже все надоело. ну когда уже все закончится. угораздило же родится в эпоху перемен. спасибо советским старикам и старухам. надо запретить им принимать решения на выборах как только вышел на пенсию
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26.07.2022 00:09 Відповісти
дуракам і нечесним треба забороняти приймати участь в виборах і як виборці і як кандидати, бо дураком і просто нечесним може бути і нестара людина, я_не_лох на приклад?
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26.07.2022 00:21 Відповісти
То це по вашому зразу відсіюється 73% дебілів, то тоді не буде з ким і вибори проводити.
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26.07.2022 09:48 Відповісти
, а вот ***** не надоело. Да похрен на "совковых стариков и старух, они тихо сходят с ума по "молодости", а *****, как раз их использует по полной, потому как для него "геополитическая трагедия совка" - это конец его недоношенной кастрированной "империи". Его надо кончать, причем всему миру, а не "старух и стариков". Заигрался с ним мир - это расею надо "деимперилизовать", "десоветизировать" и "дегебизировать"и сразу закончится эта "эпоха перемен". Это для начала...
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26.07.2022 00:34 Відповісти
Воно не закінчилося, просто припинилося
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26.07.2022 00:22 Відповісти
 
 