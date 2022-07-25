У Харкові біля зупинок громадського транспорту встановлять укриття. ФОТО

Мер Харкова Ігор Терехов розповів та показав, якими будуть безпечні зупинки у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська міськрада.

"Протягом двох-трьох тижнів почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків. Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя", - зауважив міський голова.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Харкова закликає містян частіше користуватись метрополітеном: Наразі це найбезпечніший спосіб пересування