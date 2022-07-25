У Харкові біля зупинок громадського транспорту встановлять укриття. ФОТО
Мер Харкова Ігор Терехов розповів та показав, якими будуть безпечні зупинки у Харкові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська міськрада.
"Протягом двох-трьох тижнів почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків. Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя", - зауважив міський голова.
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То таке укриття якраз добре від Касамів.
Чи спасе воно від ординського урагану?
есть бетоны крепче стали...., как в , например.....
Якщо ж ні, тоді виникає питання: а як же ті люди, які вже перебувають в громадському транспорті при початку рашистської атаки? Як їх захистити від вибухової хвилі і хмари із стальних уламків при артилерійському обстрілі?
Єрмаки, Вагнергейт ті інші "зради" - лишень показові тяглові козлі негативу.
І звичайно підсвітку можна зробити в декількох режимах кольорів щоб була така собі реалізація системи сповіщення, а заодно доступності простору для інвалідів.
Взагалі зверніться хоча б до якогось дизайнера і порадьтесь. Очевидно що такі зупинки треба в усіх великих містах країни та там де висока імовірність що буде обстріл.
Вони на той підсвітці собаку з'їли, можуть навіть кітайців навчить, як її продавати треба.
це проходить ЧЕРЕЗ НИХ. Отаке воно Велике Крадівництво у Воєний Стан