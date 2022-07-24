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Новини Війна
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обстріл (27110) Харків (5430) Терехов Ігор (311)

Влада Харкова закликає містян частіше користуватись метрополітеном: Наразі це найбезпечніший спосіб пересування

прокуратура,війна,обстріл,харків

Російські окупанти цього тижня били по цивільній інфраструктурі Харкова, а також по зупинкам громадського транспорту.

Про це у Telegram повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найстрашніше - зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці в середу та четвер. Якраз у той самий час, коли багато хто з вас їхав на роботу", - звернувся очільник міста до жителів Харкова.

Терехов нагадав, що внаслідок обстрілу в середу загинули три особи, ще 3 дістали поранення. А в четвер загинули 3 особи, поранень зазнали 23 жителя.

"Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз - вижити та жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном - на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування.

Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога - працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутись і вам допоможуть", - наголосив мер.

Читайте: Декілька сильних прильотів у районі центру Харкова, - Терехов

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Тю, а я думав що Боневтік війну вже виграв і чисто підіймає економіку 😬

Тєрєхов так що там зі зносом памятнику пушкіну і переїменування театру пушкіна,
чи то нормально у війну з паРашею мати памятник пушкіну який оспівував "Отєчєство"
і вєлікую імпєрію росію, а петру першому яйця облизував у своїх віршах ?
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24.07.2022 13:41 Відповісти
Ну ***, народ, Харьков ****** ежедневно, ща все бросим и пойдем памятник сносить, да срал я на него. Победим и все к **** уберем. Без обид. Слава Украине!
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24.07.2022 14:27 Відповісти
Учитывая последний прилет - сомнительно.
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24.07.2022 13:42 Відповісти
Людей вигнали з метро під обстріли, і потім кажуть користуватись метром для поїздок. Куди їм їздити, якщо
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24.07.2022 13:44 Відповісти
... всіх хто відстояв Харків звільнили, і гнида татаров з синєгубом знову зробили так що Харків знову обстрілюють.
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24.07.2022 13:46 Відповісти
Поки що Україна не отримає штук сто крилатих або балістичних ракет і не почне обстрілювати кацапські міста - кацапські тварюки знищуватимуть Україну.
Щоб їх отримати, потрібно мати волю, а не цілодобово тріпатися, як Зеленський.
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24.07.2022 19:16 Відповісти
 
 