Влада Харкова закликає містян частіше користуватись метрополітеном: Наразі це найбезпечніший спосіб пересування

Російські окупанти цього тижня били по цивільній інфраструктурі Харкова, а також по зупинкам громадського транспорту.

Про це у Telegram повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найстрашніше - зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці в середу та четвер. Якраз у той самий час, коли багато хто з вас їхав на роботу", - звернувся очільник міста до жителів Харкова.

Терехов нагадав, що внаслідок обстрілу в середу загинули три особи, ще 3 дістали поранення. А в четвер загинули 3 особи, поранень зазнали 23 жителя.

"Цей терор проти нас триватиме. А наше головне завдання зараз - вижити та жити. Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом. Найчастіше користуйтеся метрополітеном - на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування.

Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога - працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутись і вам допоможуть", - наголосив мер.

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