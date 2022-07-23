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Декілька сильних прильотів у районі центру Харкова, - Терехов

прокуратура,війна,обстріл,харків

Війська РФ знову обстріляли центр Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян - перебувати в укриттях", - зазначив очільник міста. 

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Топ коментарі
+9
Харьков долбят каждый день и до сих пор нет никаких действий на прекращение этой хургады
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23.07.2022 07:23
+9
почему еще спит белгород
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23.07.2022 07:25
+5
орки перетворюють Харків на Волинь - роблять із харків'ян бандерівців. Пам'ятається, як вся Україна обурювалася за харківських сепарів Кернеса з Добкіним, ОПЗЖ та вулицю м'ясника Жукова.
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23.07.2022 07:32
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Харьков долбят каждый день и до сих пор нет никаких действий на прекращение этой хургады
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23.07.2022 07:23 Відповісти
орки перетворюють Харків на Волинь - роблять із харків'ян бандерівців. Пам'ятається, як вся Україна обурювалася за харківських сепарів Кернеса з Добкіним, ОПЗЖ та вулицю м'ясника Жукова.
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23.07.2022 07:32 Відповісти
Більш за все зрадників на Волині зараз.
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23.07.2022 08:49 Відповісти
Зернове перемирья діє..ніззя ...
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23.07.2022 07:34 Відповісти
Не заважайте зеленому балагану разом із тупіним знищувати Харків
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23.07.2022 07:44 Відповісти
почему еще спит белгород
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23.07.2022 07:25 Відповісти
Тому, що ми лохи
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23.07.2022 07:40 Відповісти
Дуже шкода, що Кернес не дожив до цих страшних часів ...
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23.07.2022 08:33 Відповісти
Той Терехов ні на міліграм не відрізняється від Гепи по своїх поглядах
він працював багато років його правою рукою та вся АНТІ-українізація та ВІДКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ для Путіна йшли через нього

- усі оті шабаши девятомайских ****** на меморіалі ВСУПЕРЕЧ восьмитравненим українскьм дням пам'яти загиблих
- усі переіменування для відриття позиций Путіну
установка пам'ятників трешових у Харкові, наприклад Улусбеку Золотої орди, за то що він шість років прожив у юртах монгольких ханів не піднімаючись вище сапога монгольского хана (ака Невский)
- підтримка Гундяєвскої церкви, та Гундяєвских "святих", того ж всратого підараса Невского, бо монголи практикували підарастію як символ підкорення, а Сашко там жив молодим хлопцем (24 роки) та дослужився у монголів за шість років аж до Улусбека Золотої Орди. Просто охуітельний пам'ятник для Харкова! Але нічого, всім подобалось.
- всім харковскім довбойобом "ПушкіноДрочерам" подобається Пушків, а між тим його ********* вважали його настільки мерзотною ІМПЕРСЬКОЇ тварюкою, що навіть не здоровкалися з ним

Википедия (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."

- й далі багато харків'ян робить вигляд що не помічає різниці між українським героєм Бандерой та гитлеровским колаборантом Власовим. БО ТАК СКАЗАЛИ У КРЕМЛІ, а що б не казали "хохли", то не має значення. От спросіть майже будь якого харків'янини - де просидів всю війну Бандера? У якому концлагері? НА ЩО САМЕ він не погодився, я якщо б погодився, ходив би по берлінским ресторанам в обнімку зі Власовим? Чим саме він НЕ поступився, а Власов з радістю поступився? Майже кожний харків'янин впаде в ступор від цього питання. А додайте до нього ще одно - а чому саме гітлеровці забрали до Аушвіца двох рідних улюблених братів Бандери, ТА ВБИЛИ ЇХ ТАМ. За що?

така зневага до своєї країни - що це як не відкриття позицій для імперії для поширення? що це як не пропозиція трохи побомбити Харків?
тут треба мух від котрет відділити, Імперія РЕАГУЄ автоматично на пропозиції, які для неї відкриваються, але відкривають їх КОНКРЕТНІ ЛЮДИ, або нелюді, які й знищили по ітогу місто й країну
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23.07.2022 09:31 Відповісти
Нажаль манкуртам не цікава історія України та її героїв, вони сцуть окропом від росії та її рабів.
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23.07.2022 09:37 Відповісти
ну от тут й питання що робити далі
я не впевнений, що в Харкові є 10-20 відсотків людей моїх поглядів, тобто повністю проукраїнських
навіть мої друзі, що воювали, коли я їм кажу, що в Україні повинна бути власна українська націиональна єліта, тобто в Болгарії - болгарська, в Турції - турецька, в Ізраілі - ізраільска, а в Україні - українська!!!
Навіть на такі прості речі мої друзі-ветерани роблять очі бубликом та відповідають - тобто ти кажешь що національніть МАЄ значення для призначення на високу посаду? Що ти пропонуєшь? Без жидів во владі? А то не фашизм?

ну й що з цим всім робити?
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23.07.2022 09:54 Відповісти
Рідна сестра Кернеса процвітає у Москві.Тому він завжди був москалем.
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23.07.2022 08:51 Відповісти
Казав жеДристович,що відсунули рашистів від Харкова(Ну раз відсунули ,то по тій лінії чимось їбаште,бо ще трохи і буде другий Маріуполь.
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23.07.2022 09:15 Відповісти
Чомусь не пишуть про підірвані склади з ************ за 50-70км на північ від Харкова. Вочевидь, діє якесь табу.
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23.07.2022 09:29 Відповісти
"підірвані склади з ************" не заважають кацапам руйнувати й надалі Козачу Лопань
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23.07.2022 10:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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23.07.2022 10:34 Відповісти
 
 