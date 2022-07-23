Декілька сильних прильотів у районі центру Харкова, - Терехов
Війська РФ знову обстріляли центр Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян - перебувати в укриттях", - зазначив очільник міста.
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він працював багато років його правою рукою та вся АНТІ-українізація та ВІДКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ для Путіна йшли через нього
- усі оті шабаши девятомайских ****** на меморіалі ВСУПЕРЕЧ восьмитравненим українскьм дням пам'яти загиблих
- усі переіменування для відриття позиций Путіну
установка пам'ятників трешових у Харкові, наприклад Улусбеку Золотої орди, за то що він шість років прожив у юртах монгольких ханів не піднімаючись вище сапога монгольского хана (ака Невский)
- підтримка Гундяєвскої церкви, та Гундяєвских "святих", того ж всратого підараса Невского, бо монголи практикували підарастію як символ підкорення, а Сашко там жив молодим хлопцем (24 роки) та дослужився у монголів за шість років аж до Улусбека Золотої Орди. Просто охуітельний пам'ятник для Харкова! Але нічого, всім подобалось.
- всім харковскім довбойобом "ПушкіноДрочерам" подобається Пушків, а між тим його ********* вважали його настільки мерзотною ІМПЕРСЬКОЇ тварюкою, що навіть не здоровкалися з ним
Википедия (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."
- й далі багато харків'ян робить вигляд що не помічає різниці між українським героєм Бандерой та гитлеровским колаборантом Власовим. БО ТАК СКАЗАЛИ У КРЕМЛІ, а що б не казали "хохли", то не має значення. От спросіть майже будь якого харків'янини - де просидів всю війну Бандера? У якому концлагері? НА ЩО САМЕ він не погодився, я якщо б погодився, ходив би по берлінским ресторанам в обнімку зі Власовим? Чим саме він НЕ поступився, а Власов з радістю поступився? Майже кожний харків'янин впаде в ступор від цього питання. А додайте до нього ще одно - а чому саме гітлеровці забрали до Аушвіца двох рідних улюблених братів Бандери, ТА ВБИЛИ ЇХ ТАМ. За що?
така зневага до своєї країни - що це як не відкриття позицій для імперії для поширення? що це як не пропозиція трохи побомбити Харків?
тут треба мух від котрет відділити, Імперія РЕАГУЄ автоматично на пропозиції, які для неї відкриваються, але відкривають їх КОНКРЕТНІ ЛЮДИ, або нелюді, які й знищили по ітогу місто й країну
я не впевнений, що в Харкові є 10-20 відсотків людей моїх поглядів, тобто повністю проукраїнських
навіть мої друзі, що воювали, коли я їм кажу, що в Україні повинна бути власна українська націиональна єліта, тобто в Болгарії - болгарська, в Турції - турецька, в Ізраілі - ізраільска, а в Україні - українська!!!
Навіть на такі прості речі мої друзі-ветерани роблять очі бубликом та відповідають - тобто ти кажешь що національніть МАЄ значення для призначення на високу посаду? Що ти пропонуєшь? Без жидів во владі? А то не фашизм?
ну й що з цим всім робити?