Декілька сильних прильотів у районі центру Харкова, - Терехов

Війська РФ знову обстріляли центр Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться. ДСНС вже працює. Прохання до всіх харків'ян - перебувати в укриттях", - зазначив очільник міста.

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