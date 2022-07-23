Несколько сильных прилетов в районе центра Харькова, - Терехов

Войска РФ снова обстреляли центр Харькова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам - находиться в укрытиях", - отметил глава города.

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