РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11802 посетителя онлайн
Новости Война
8 767 17
армия РФ (18012) обстрел (25755) Харьков (7286) Терехов Игорь (255)

Несколько сильных прилетов в районе центра Харькова, - Терехов

прокуратура,війна,обстріл,харків

Войска РФ снова обстреляли центр Харькова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам - находиться в укрытиях", - отметил глава города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Харькова: Число жертв возросло до 3 человек, ранения получили 23 человека. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Харьков долбят каждый день и до сих пор нет никаких действий на прекращение этой хургады
показать весь комментарий
23.07.2022 07:23
+9
почему еще спит белгород
показать весь комментарий
23.07.2022 07:25
+5
орки перетворюють Харків на Волинь - роблять із харків'ян бандерівців. Пам'ятається, як вся Україна обурювалася за харківських сепарів Кернеса з Добкіним, ОПЗЖ та вулицю м'ясника Жукова.
показать весь комментарий
23.07.2022 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков долбят каждый день и до сих пор нет никаких действий на прекращение этой хургады
показать весь комментарий
23.07.2022 07:23 Ответить
орки перетворюють Харків на Волинь - роблять із харків'ян бандерівців. Пам'ятається, як вся Україна обурювалася за харківських сепарів Кернеса з Добкіним, ОПЗЖ та вулицю м'ясника Жукова.
показать весь комментарий
23.07.2022 07:32 Ответить
Більш за все зрадників на Волині зараз.
показать весь комментарий
23.07.2022 08:49 Ответить
Зернове перемирья діє..ніззя ...
показать весь комментарий
23.07.2022 07:34 Ответить
Не заважайте зеленому балагану разом із тупіним знищувати Харків
показать весь комментарий
23.07.2022 07:44 Ответить
почему еще спит белгород
показать весь комментарий
23.07.2022 07:25 Ответить
Тому, що ми лохи
показать весь комментарий
23.07.2022 07:40 Ответить
Дуже шкода, що Кернес не дожив до цих страшних часів ...
показать весь комментарий
23.07.2022 08:33 Ответить
Той Терехов ні на міліграм не відрізняється від Гепи по своїх поглядах
він працював багато років його правою рукою та вся АНТІ-українізація та ВІДКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ для Путіна йшли через нього

- усі оті шабаши девятомайских ****** на меморіалі ВСУПЕРЕЧ восьмитравненим українскьм дням пам'яти загиблих
- усі переіменування для відриття позиций Путіну
установка пам'ятників трешових у Харкові, наприклад Улусбеку Золотої орди, за то що він шість років прожив у юртах монгольких ханів не піднімаючись вище сапога монгольского хана (ака Невский)
- підтримка Гундяєвскої церкви, та Гундяєвских "святих", того ж всратого підараса Невского, бо монголи практикували підарастію як символ підкорення, а Сашко там жив молодим хлопцем (24 роки) та дослужився у монголів за шість років аж до Улусбека Золотої Орди. Просто охуітельний пам'ятник для Харкова! Але нічого, всім подобалось.
- всім харковскім довбойобом "ПушкіноДрочерам" подобається Пушків, а між тим його ********* вважали його настільки мерзотною ІМПЕРСЬКОЇ тварюкою, що навіть не здоровкалися з ним

Википедия (1) "его стихотворения были написаны по заказу императора, «который стремился сделать поэта идеологом догм своей эпохи - православия, самодержавия и великорусского национализма»[3].". (2) "Пушкин считал, что самостоятельное государственное существование Польши противоречит интересам России."

- й далі багато харків'ян робить вигляд що не помічає різниці між українським героєм Бандерой та гитлеровским колаборантом Власовим. БО ТАК СКАЗАЛИ У КРЕМЛІ, а що б не казали "хохли", то не має значення. От спросіть майже будь якого харків'янини - де просидів всю війну Бандера? У якому концлагері? НА ЩО САМЕ він не погодився, я якщо б погодився, ходив би по берлінским ресторанам в обнімку зі Власовим? Чим саме він НЕ поступився, а Власов з радістю поступився? Майже кожний харків'янин впаде в ступор від цього питання. А додайте до нього ще одно - а чому саме гітлеровці забрали до Аушвіца двох рідних улюблених братів Бандери, ТА ВБИЛИ ЇХ ТАМ. За що?

така зневага до своєї країни - що це як не відкриття позицій для імперії для поширення? що це як не пропозиція трохи побомбити Харків?
тут треба мух від котрет відділити, Імперія РЕАГУЄ автоматично на пропозиції, які для неї відкриваються, але відкривають їх КОНКРЕТНІ ЛЮДИ, або нелюді, які й знищили по ітогу місто й країну
показать весь комментарий
23.07.2022 09:31 Ответить
Нажаль манкуртам не цікава історія України та її героїв, вони сцуть окропом від росії та її рабів.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:37 Ответить
ну от тут й питання що робити далі
я не впевнений, що в Харкові є 10-20 відсотків людей моїх поглядів, тобто повністю проукраїнських
навіть мої друзі, що воювали, коли я їм кажу, що в Україні повинна бути власна українська націиональна єліта, тобто в Болгарії - болгарська, в Турції - турецька, в Ізраілі - ізраільска, а в Україні - українська!!!
Навіть на такі прості речі мої друзі-ветерани роблять очі бубликом та відповідають - тобто ти кажешь що національніть МАЄ значення для призначення на високу посаду? Що ти пропонуєшь? Без жидів во владі? А то не фашизм?

ну й що з цим всім робити?
показать весь комментарий
23.07.2022 09:54 Ответить
Рідна сестра Кернеса процвітає у Москві.Тому він завжди був москалем.
показать весь комментарий
23.07.2022 08:51 Ответить
Казав жеДристович,що відсунули рашистів від Харкова(Ну раз відсунули ,то по тій лінії чимось їбаште,бо ще трохи і буде другий Маріуполь.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:15 Ответить
Чомусь не пишуть про підірвані склади з ************ за 50-70км на північ від Харкова. Вочевидь, діє якесь табу.
показать весь комментарий
23.07.2022 09:29 Ответить
"підірвані склади з ************" не заважають кацапам руйнувати й надалі Козачу Лопань
показать весь комментарий
23.07.2022 10:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
23.07.2022 10:34 Ответить
 
 