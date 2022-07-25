В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия. ФОТО
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал и показал, какими будут безопасные остановки в Харькове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский горсовет.
"В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлете осколков. Уверен, что с помощью таких убежищ нам удастся сохранить не одну жизнь", - заметил городской голова.
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То таке укриття якраз добре від Касамів.
Чи спасе воно від ординського урагану?
есть бетоны крепче стали...., как в , например.....
Якщо ж ні, тоді виникає питання: а як же ті люди, які вже перебувають в громадському транспорті при початку рашистської атаки? Як їх захистити від вибухової хвилі і хмари із стальних уламків при артилерійському обстрілі?
Єрмаки, Вагнергейт ті інші "зради" - лишень показові тяглові козлі негативу.
І звичайно підсвітку можна зробити в декількох режимах кольорів щоб була така собі реалізація системи сповіщення, а заодно доступності простору для інвалідів.
Взагалі зверніться хоча б до якогось дизайнера і порадьтесь. Очевидно що такі зупинки треба в усіх великих містах країни та там де висока імовірність що буде обстріл.
Вони на той підсвітці собаку з'їли, можуть навіть кітайців навчить, як її продавати треба.
це проходить ЧЕРЕЗ НИХ. Отаке воно Велике Крадівництво у Воєний Стан