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В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия. ФОТО

укриття,зупинка

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал и показал, какими будут безопасные остановки в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковский горсовет.

"В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлете осколков. Уверен, что с помощью таких убежищ нам удастся сохранить не одну жизнь", - заметил городской голова.

В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия 01

В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия 02
В Харькове возле остановок общественного транспорта установят укрытия 03

Читайте также: Власти Харькова призывают горожан чаще пользоваться метрополитеном: Сейчас это самый безопасный способ передвижения

Автор: 

транспорт (1758) Харьков (7497) укрытие (131)


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Топ комментарии
+10
В идеале, конечно, стоило бы ниже уровня земли такие убежища делать, но и это лучше, чем ничего.
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25.07.2022 16:50
+4
Ідея добра. Тільки в Ізраїлі араби запускають металеві труби, зпиляні з дорожніх знаків.
То таке укриття якраз добре від Касамів.
Чи спасе воно від ординського урагану?
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25.07.2022 16:47
+4
Якщо міська система Харкова підключена до сигналів протибатарейних радарів, що фіксують початок артилерійського обстрілу за напрямками певних районів міста, і водії громадського транспорту в стані швидко зреагувати на сирену і доїхати до обладнаних укриттями зупинок, тоді це дійсно рятівні заходи.
Якщо ж ні, тоді виникає питання: а як же ті люди, які вже перебувають в громадському транспорті при початку рашистської атаки? Як їх захистити від вибухової хвилі і хмари із стальних уламків при артилерійському обстрілі?
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25.07.2022 16:49
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Ідея добра. Тільки в Ізраїлі араби запускають металеві труби, зпиляні з дорожніх знаків.
То таке укриття якраз добре від Касамів.
Чи спасе воно від ординського урагану?
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25.07.2022 16:47 Ответить
все зависит от качества бетона.....
есть бетоны крепче стали...., как в , например.....
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25.07.2022 16:55 Ответить
Захистить від уламково ********** Урагану, від прямого прильоту двигла від Урагану - не захистить, воно декілька перекриттів житлового будинку прошиває. Але вирогідність потрапляння такої ***** чітко в зупинку дуже мала.
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25.07.2022 18:01 Ответить
Якщо міська система Харкова підключена до сигналів протибатарейних радарів, що фіксують початок артилерійського обстрілу за напрямками певних районів міста, і водії громадського транспорту в стані швидко зреагувати на сирену і доїхати до обладнаних укриттями зупинок, тоді це дійсно рятівні заходи.
Якщо ж ні, тоді виникає питання: а як же ті люди, які вже перебувають в громадському транспорті при початку рашистської атаки? Як їх захистити від вибухової хвилі і хмари із стальних уламків при артилерійському обстрілі?
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25.07.2022 16:49 Ответить
В идеале, конечно, стоило бы ниже уровня земли такие убежища делать, но и это лучше, чем ничего.
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25.07.2022 16:50 Ответить
путiн , ШОБ ТИ ЗДОХ!!!
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25.07.2022 16:54 Ответить
Хто передав владу "Озеру"? Ті які нас слали в В'єтнам на Афганістан... Те що відбувається під ковпаком олігархів. Якщо не зрозуміть це - не мати в майбутньому нації.
Єрмаки, Вагнергейт ті інші "зради" - лишень показові тяглові козлі негативу.
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25.07.2022 17:48 Ответить
а що потім? а потім людина сідає у звичайний автобус, тролейбус, трамвай і поїхали..., а безпечне укриття лишається позаду...
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25.07.2022 16:59 Ответить
Підсвітку б до них в середину додали - світлодіодну стрічку. Це копійки коштує. А виглядатиме достойно і може тоді в них не будуть гадити так часто.

І звичайно підсвітку можна зробити в декількох режимах кольорів щоб була така собі реалізація системи сповіщення, а заодно доступності простору для інвалідів.

Взагалі зверніться хоча б до якогось дизайнера і порадьтесь. Очевидно що такі зупинки треба в усіх великих містах країни та там де висока імовірність що буде обстріл.
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25.07.2022 17:00 Ответить
Слухай, ти кому тут за світлодіодну підсвітку засуваєш? Тереху ибн Кернесу?
Вони на той підсвітці собаку з'їли, можуть навіть кітайців навчить, як її продавати треба.
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25.07.2022 18:07 Ответить
Тут и сказать нечего, по автобусу если попадет остановка-укрытие защитит? На мой взгляд давно пора вернуть под контроль Купянск и Волчанск. Читаешь что через них идет снабжение рашистов под Изюмом и дальше, так чего не перекрыть кислород мразям?
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25.07.2022 17:01 Ответить
Иди и перекрывай, **** время тут тратишь?
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25.07.2022 18:12 Ответить
Ха, третья фотка как будто из Half-Life
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25.07.2022 17:02 Ответить
Так все картинки убежища виртуальные.
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25.07.2022 17:44 Ответить
*****, это называется "рендер".
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25.07.2022 18:09 Ответить
тю *** , слепота я ))
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25.07.2022 21:26 Ответить
О, Слуги Коломойщі вже потирають руки від майбутнього дєрібана, бо все
це проходить ЧЕРЕЗ НИХ. Отаке воно Велике Крадівництво у Воєний Стан
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25.07.2022 17:05 Ответить
На склеп похоже... Главно шоб цемент не споловинили при строительстве
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25.07.2022 17:26 Ответить
Павильон тогда не довезут на место.
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25.07.2022 17:30 Ответить
Наші розрахують точнісінько, щоб вистачило довезти і встановити.
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25.07.2022 17:42 Ответить
Ну что вы, так нельзя, с3,14здить все еще на стадии согласования проектной документации, это наше всё, національне змагання......
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26.07.2022 17:45 Ответить
Хоть что-то.. И года не прошло с начала массовых обстрелов города. И сколько потребуется этих укрытий и время на их установку* ?
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25.07.2022 17:29 Ответить
Верно там вверху подметили в комментах, насерут, обосут, обрыгают, обкончают, собаки последний штрих добавят. Хуторня торохканая!
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25.07.2022 17:31 Ответить
Чому ж "хуторня"? Карєнниє харькавчянє!
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25.07.2022 17:45 Ответить
Не ссать, не срать, и не дрочить! (с)
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25.07.2022 18:10 Ответить
Более чем 300летнее поневолення України ,негарним чином позначається на поведінке людей знизькою соціальною відповідальністю
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25.07.2022 17:42 Ответить
Дивно, а ще недавно він палко любив рашу...
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25.07.2022 19:35 Ответить
Очень сомневаюсь что это выдержит пусть даже не прямое попадание... А где ТУ? Результаты испытаний? Потом окажется как забор Яценюка? Или флот Порошенко? Вообще ничего не выдерживают...
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26.07.2022 04:10 Ответить
 
 